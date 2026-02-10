Ante querella de pobladores de megatoma de San Antonio: Minvu niega acusaciones contra el ministro Carlos Montes

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) emitió una declaración pública para contestar a la querella presentada por pobladores de la megatoma de San Antonio, Región de Valparaíso, donde acusan estafa por parte de autoridades.

La acción judicial la presentó el Movimiento Pobladores Organizados, acusando estafa, en contra del ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes; la delegada del Minvu en San Antonio, Gloria Maira; y contra la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso.

Ante ello, desde la cartera encargada de vivienda señalaron que “ a la fecha ninguna querella ha sido puesta en conocimiento de ninguna de las instituciones ni personas mencionadas en notas de prensa emitidas al respecto”.

“ Rechazamos categóricamente las imputaciones que pretenden atribuir a las autoridades conductas constitutivas de estafa , delito que, conforme a los artículos 467 y siguientes del Código Penal, exige la concurrencia de engaño, error, disposición y perjuicio patrimonial, elementos que no se configuran en este caso”, añadieron desde el Minvu.

Asimismo, defendieron las actuaciones de las autoridades, afirmando que están dentro de la “legalidad” para buscar soluciones a las familias. “Respetamos el derecho de los ciudadanos a recurrir a la justicia y colaboraremos plenamente con las instancias correspondientes para esclarecer los hechos”, indicaron.

Además, precisaron que “fueron las propias cooperativas, sin exclusión, las que de manera formal y a través de las vías regulares establecidas solicitaron el desarrollo del proyecto habitacional en cuestión, con las características que son de público conocimiento”.