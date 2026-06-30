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    Comienza nueva etapa del desalojo de la megatoma de San Antonio: se continuará hasta finalizar con las 40 hectáreas faltantes

    Además de realizarse las coordinaciones pertinentes con los habitantes del lugar, esta jornada también se avanzó con cortar las fuentes eléctricas que abastecían de forma irregular a la toma. Las autoridades prevén que la acción será "más tranquila" que en enero pasado y que el progreso durante esta semana alcance las 5,4 hectáreas.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Imagen del sector en diciembre de 2025 JUAN GONZALEZ/ATON CHILE

    Alrededor de las 8 de la mañana de este martes se dio inicio a una nueva etapa del desalojo de la megatoma de San Antonio, en la región de Valparaíso.

    Según detallaron las autoridades, se espera durante esta semana lograr un avance equivalente a 5,4 hectáreas de terreno, del total de 40 que debe ser desalojado.

    “Este desalojo corresponde de martes a viernes. Se continúa con el segundo polígono la próxima semana hasta terminar las 40 hectáreas que nos corresponde desalojar”, explicó sobre la labor de esta semana el delegado presidencial de Valparaíso, Manuel Millones.

    Prensa Delegación Presidencial de Valparaíso

    Según detalló la autoridad, se dispusieron dos albergues por parte del municipio de San Antonio y del ministerio de Desarrollo Social para responder a las necesidades de las familias contactadas durante el fin de semana.

    En el proceso de desalojo también estarán colaborando representantes del Servicio de Protección de la Niñez, la Defensoría de la Niñez, Senama, Desarrollo Social, Salud, Educación, Junji y la Junaeb.

    Hemos tenido un diálogo y probablemente este desalojo sea mucho más tranquilo porque confían en que efectivamente han tenido respuesta en un mediano largo plazo. Reitero, 12 mil viviendas faltan, es un número muy elevado y necesitamos un master plan para dar respuesta a todas estas familias”, explicó Millones.

    En cuánto al despliegue operativo de esta jornada, la jefa de zona de Carabineros de Valparaíso, la general Patricia Vásquez, destacó que durante la noche no hubo barricadas u otros conflictos que requirieran la intervención de las fuerzas policiales.

    Las autoridades, a través de la labor de Chilquinta, también han avanzando con cortar las fuentes de electricidad que abastecían de forma irregular a los habitantes del lugar.

    Vásquez detalló que la labor de la institución estará centrada en salvaguardar la seguridad de las personas desalojadas. Durante la noche, se desplegarán servicios nocturnos de resguardo para asegurar las zonas desalojadas cada jornada.

    “Nosotros prevemos que esta jornada, y de acuerdo al análisis de inteligencia que se ha realizado, que sería una jornada tranquila, pero esto puede variar, puede ir variando”, enfatizó.

    Lee también:

    Más sobre:Región de ValparaísoSan AntonioMegatoma de San AntonioManuel MillonesCarabinerosDesalojo

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