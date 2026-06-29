Mundaca se alinea con Poduje por megatoma de San Antonio: “No se puede naturalizar la toma de terrenos”

“Yo creo que tampoco se puede naturalizar el que nos estemos tomando terrenos como una cuestión de todos los días”, afirmó el gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, tras la reunión que sostuvo con el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje. Al cierre del encuentro, ambos sellaron con un apretón de manos una mirada común frente a la antesala de una nueva etapa del desalojo de la megatoma de San Antonio

Consultado por el proceso que se retomará en la Toma Centinela, Mundaca sostuvo que en ese lugar “habrá que erradicar donde hay que erradicar” y defendió la necesidad de evitar que la ocupación de terrenos se transforme en una práctica habitual.

Mundaca agregó que el país necesita una política habitacional coherente con el territorio y capaz de ordenar las expectativas con la realidad de cada zona. “Conjugar expectativas con realidad significa construir viviendas donde se pueden construir viviendas, para que la gente pueda vivir de buena manera y pueda criar a sus hijos también de buena manera”, señaló.

Mundaca se alinea con Poduje por megatoma de San Antonio: “No se puede naturalizar la toma de terrenos”. Imagen referencial.

El gobernador también fue consultado por quién debería tener prioridad en el terreno expropiado en San Antonio: si las personas que hoy habitan la toma o quienes llevan años esperando una solución habitacional. Su respuesta fue que “los que están primero en la fila. Porque me lo dicen permanentemente. Aquellos que tienen ahorro previo. Aquellas personas que llevan 16 años esperando por una vivienda propia”.

En esa línea, el gobernador sostuvo que le parece “justo” y “legítimo” que quienes cumplieron con el proceso formal sean los primeros en acceder a una solución habitacional.

Nuevo convenio para asentamientos informales

La reunión entre Poduje y Mundaca también abrió la puerta a un nuevo convenio entre el Gobierno Regional de Valparaíso y el Minvu para abordar los asentamientos informales en la región.

El ministro valoró la disposición del gobernador y destacó el convenio vigente entre el GORE y el Ministerio de Vivienda, que —según dijo— ya ha permitido ejecutar alrededor de 4.500 millones de pesos, además de otros 6.000 millones de pesos que irán destinados a vivienda.

Mundaca se alinea con Poduje por megatoma de San Antonio: “No se puede naturalizar la toma de terrenos”. En la imagen, el gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca. Dedvi Missene

Poduje afirmó que ambas autoridades coincidieron en varios desafíos regionales, entre ellos la necesidad de que la planificación urbana y territorial no dependa de las empresas sanitarias. “Las sanitarias no pueden ser las que regulen el desarrollo urbano y territorial, sino que tienen que ser los gobiernos”, señaló el ministro.

El secretario de Estado agregó que el gobernador Mundaca “ha sugerido una idea que me parece muy buena, que es tener un convenio GORE-Minvu 2 para todos los asentamientos informales que tenemos en la región, que son muchos”.

Mundaca, por su parte, afirmó que la región ya tuvo un convenio de campamentos en 2013, pero que actualmente existen nuevas realidades territoriales que requieren otro tipo de respuesta.

El gobernador planteó que hay situaciones donde se compran derechos sin titularidad clara y sostuvo que un nuevo convenio permitiría distinguir entre casos que deben ser erradicados y otros donde se debe avanzar hacia la normalización de la vida en esos territorios.

“Me importa construir viviendas y me importa construir barrios”, señaló Mundaca.