SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Mundaca se alinea con Poduje por megatoma de San Antonio: “No se puede naturalizar la toma de terrenos”

    Tras reunirse con el ministro de Vivienda, el gobernador de Valparaíso sostuvo que la prioridad habitacional debe estar en las familias que tienen ahorro previo y años de espera. Además, ambas autoridades acordaron avanzar en un nuevo convenio GORE-Minvu para abordar asentamientos informales en la región.

    Por 
    Felipe Rivera
    Mundaca se alinea con Poduje por megatoma de San Antonio: “No se puede naturalizar la toma de terrenos”

    “Yo creo que tampoco se puede naturalizar el que nos estemos tomando terrenos como una cuestión de todos los días”, afirmó el gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, tras la reunión que sostuvo con el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje. Al cierre del encuentro, ambos sellaron con un apretón de manos una mirada común frente a la antesala de una nueva etapa del desalojo de la megatoma de San Antonio

    Consultado por el proceso que se retomará en la Toma Centinela, Mundaca sostuvo que en ese lugar “habrá que erradicar donde hay que erradicar” y defendió la necesidad de evitar que la ocupación de terrenos se transforme en una práctica habitual.

    Mundaca agregó que el país necesita una política habitacional coherente con el territorio y capaz de ordenar las expectativas con la realidad de cada zona. “Conjugar expectativas con realidad significa construir viviendas donde se pueden construir viviendas, para que la gente pueda vivir de buena manera y pueda criar a sus hijos también de buena manera”, señaló.

    Mundaca se alinea con Poduje por megatoma de San Antonio: “No se puede naturalizar la toma de terrenos”. Imagen referencial.

    El gobernador también fue consultado por quién debería tener prioridad en el terreno expropiado en San Antonio: si las personas que hoy habitan la toma o quienes llevan años esperando una solución habitacional. Su respuesta fue que “los que están primero en la fila. Porque me lo dicen permanentemente. Aquellos que tienen ahorro previo. Aquellas personas que llevan 16 años esperando por una vivienda propia”.

    En esa línea, el gobernador sostuvo que le parece “justo” y “legítimo” que quienes cumplieron con el proceso formal sean los primeros en acceder a una solución habitacional.

    Nuevo convenio para asentamientos informales

    La reunión entre Poduje y Mundaca también abrió la puerta a un nuevo convenio entre el Gobierno Regional de Valparaíso y el Minvu para abordar los asentamientos informales en la región.

    El ministro valoró la disposición del gobernador y destacó el convenio vigente entre el GORE y el Ministerio de Vivienda, que —según dijo— ya ha permitido ejecutar alrededor de 4.500 millones de pesos, además de otros 6.000 millones de pesos que irán destinados a vivienda.

    Mundaca se alinea con Poduje por megatoma de San Antonio: “No se puede naturalizar la toma de terrenos”. En la imagen, el gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca. Dedvi Missene

    Poduje afirmó que ambas autoridades coincidieron en varios desafíos regionales, entre ellos la necesidad de que la planificación urbana y territorial no dependa de las empresas sanitarias. “Las sanitarias no pueden ser las que regulen el desarrollo urbano y territorial, sino que tienen que ser los gobiernos”, señaló el ministro.

    El secretario de Estado agregó que el gobernador Mundaca “ha sugerido una idea que me parece muy buena, que es tener un convenio GORE-Minvu 2 para todos los asentamientos informales que tenemos en la región, que son muchos”.

    Mundaca, por su parte, afirmó que la región ya tuvo un convenio de campamentos en 2013, pero que actualmente existen nuevas realidades territoriales que requieren otro tipo de respuesta.

    El gobernador planteó que hay situaciones donde se compran derechos sin titularidad clara y sostuvo que un nuevo convenio permitiría distinguir entre casos que deben ser erradicados y otros donde se debe avanzar hacia la normalización de la vida en esos territorios.

    “Me importa construir viviendas y me importa construir barrios”, señaló Mundaca.

    Lee también:

    Más sobre:Iván PodujeMinvuMinsterio de ViviendaNacionalMundacaValparaísoMegatomaSan AntonioPodujeVivienda

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    A cinco días de los terremotos: Ejecutivo venezolano informa que el país superó las 1.700 muertes

    Decretan prisión preventiva a imputado por incendio en edificio del centro de Santiago

    Sebastián Mocarquer, el chileno a cargo de coordinar grupos de rescate de la ONU en Venezuela

    Sube a seis el número de muertos por tiroteo en centro de asistencia para madres en Alemania

    Canciller venezolano agradece apoyo internacional mientras continúan labores de rescate tras terremotos

    Nuevos ataques de Israel dejan cuatro muertos en Gaza, entre ellos un niño de 8 años

    Lo más leído

    1.
    “Eso no es pobreza, eso es frescura”: Poduje carga contra casas de alto estándar en toma de San Antonio

    “Eso no es pobreza, eso es frescura”: Poduje carga contra casas de alto estándar en toma de San Antonio

    2.
    Mirosevic se baja de gira de Kast para reforzar a la oposición en la AC contra Grau, y derecha amenaza con inhabilitarlo

    Mirosevic se baja de gira de Kast para reforzar a la oposición en la AC contra Grau, y derecha amenaza con inhabilitarlo

    3.
    La Moneda refuerza presencia policial en las calles y alista incentivos para Carabineros

    La Moneda refuerza presencia policial en las calles y alista incentivos para Carabineros

    4.
    Zapallar, la comuna “más cara” de la exención de contribuciones: cada inmueble dejará de pagar en promedio $3,5 millones al año

    Zapallar, la comuna “más cara” de la exención de contribuciones: cada inmueble dejará de pagar en promedio $3,5 millones al año

    5.
    Bus con 55 pasajeros vuelca en Ruta 5 Sur: 18 personas resultan lesionadas en medio de fin de semana largo

    Bus con 55 pasajeros vuelca en Ruta 5 Sur: 18 personas resultan lesionadas en medio de fin de semana largo

    6.
    Discutió con Kast en Villarrica: dictan arraigo nacional para mujer formalizada por estafa en Iquique

    Discutió con Kast en Villarrica: dictan arraigo nacional para mujer formalizada por estafa en Iquique

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer

    Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer

    Servicios

    Senapred mantiene alerta amarilla para Pichilemu: incendio forestal Rincón del Potrero aumenta a 120 hectáreas

    Senapred mantiene alerta amarilla para Pichilemu: incendio forestal Rincón del Potrero aumenta a 120 hectáreas

    Dónde y a qué hora ver a Países Bajos vs. Marruecos en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Países Bajos vs. Marruecos en TV y streaming

    Qué feriados y fines de semana largos quedan para el resto del 2026

    Qué feriados y fines de semana largos quedan para el resto del 2026

    Decretan prisión preventiva a imputado por incendio en edificio del centro de Santiago
    Chile

    Decretan prisión preventiva a imputado por incendio en edificio del centro de Santiago

    Sebastián Mocarquer, el chileno a cargo de coordinar grupos de rescate de la ONU en Venezuela

    Kast respalda legislar “Ley Alejandro” y anuncia reunión con familias de víctimas de delitos violentos

    CEO de Forestal Santa Blanca y negocio de aserraderos: “El alza del diésel nos pegó muy duro, estancó bastante la demanda”
    Negocios

    CEO de Forestal Santa Blanca y negocio de aserraderos: “El alza del diésel nos pegó muy duro, estancó bastante la demanda”

    Gremio de laboratorios destaca el potencial de Chile para ser un gran exportador de medicamentos

    Personas en quiebra y en renegociación por deudas más que se duplican a mayo y expertos lo atribuyen a la debilidad de la economía

    Trabajar de noche podría aumentar el riesgo de depresión en mujeres, según un estudio
    Tendencias

    Trabajar de noche podría aumentar el riesgo de depresión en mujeres, según un estudio

    Estas son las señales de que tienes un trastorno del sueño, según especialistas

    Descubren una mariposa que casi no envejece: cómo su “secreto” podría prolongar la vida de los humanos

    Brasil sufre para avanzar a octavos del Mundial: Martinelli salva a Ancelotti en la agonía para evitar el golpe de Japón
    El Deportivo

    Brasil sufre para avanzar a octavos del Mundial: Martinelli salva a Ancelotti en la agonía para evitar el golpe de Japón

    A un paso de un fichaje histórico en la NBA: la maniobra clave que acerca a LeBron James a Golden State Warriors

    El golazo de Kaishu Sano con el que Japón sorprende a Brasil en los dieciseisavos del Mundial 2026

    Review del DLC 2026 de EA Sports F1 25: ¿Vale la pena?
    Tecnología

    Review del DLC 2026 de EA Sports F1 25: ¿Vale la pena?

    Review de Star Fox en Nintendo Switch 2: una puesta al día impecable

    Este refrigerador inteligente permite ver su interior desde cualquier lugar a través del teléfono

    Dua Lipa debuta como librera: abre en Portugal una librería dedicada a los libros prohibidos
    Cultura y entretención

    Dua Lipa debuta como librera: abre en Portugal una librería dedicada a los libros prohibidos

    Histórico: la película de Michael Jackson supera a Oppenheimer como el biopic más taquillero de la historia

    Pablo Neruda, malacólogo: Universidad de Chile reabre la gran muestra de caracolas del poeta

    A cinco días de los terremotos: Ejecutivo venezolano informa que el país superó las 1.700 muertes
    Mundo

    A cinco días de los terremotos: Ejecutivo venezolano informa que el país superó las 1.700 muertes

    Sube a seis el número de muertos por tiroteo en centro de asistencia para madres en Alemania

    Canciller venezolano agradece apoyo internacional mientras continúan labores de rescate tras terremotos

    El club de la migraña: comprender juntas ese dolor que no se explica
    Paula

    El club de la migraña: comprender juntas ese dolor que no se explica

    Cosiendo en comunidad

    Blokecore: por qué las camisetas de fútbol se convirtieron en la prenda más inesperada del momento