Tras un año de denuncia de Contraloría: licencias médicas se desploman 22% a mayo y caída la empujan las por trastornos mentales

A un año desde que el 20 de mayo de 2025 la Contraloría General de la República revelara que entre 2023 y 2024 más de 25 mil funcionarios públicos viajaron fuera de Chile durante sus licencias médicas, la emisión de estas sigue registrando reducciones importantes, con bajas interanuales a tasas de dos dígitos todos los meses.

Y de hecho, mayo no fue la excepción. La Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) dio a conocer las cifras del quinto mes del año, y entregó más detalles de lo usual sobre cómo se ha comportado la emisión de Licencias Médicas Electrónicas (LME) en el país. Allí muestra que en mayo se emitieron 550.992 licencias de origen común, lo que constituye una caída de 23% versus igual mes del año anterior.

Pero además, con ese resultado, se tiene que entre enero y mayo se ha emitido un total de 2.401.432 licencias de este tipo, lo que significa una reducción de 22% versus igual periodo de 2025, o 688 mil licencias menos. Esto va en línea con la disminución en la emisión de licencias que proyectó la Suseso para 2026, pues hace algunos meses previó que este año podrían emitirse hasta 1,2 millones de licencias menos, con un potencial ahorro de hasta US$600 millones.

Por tipo de diagnóstico

Prácticamente la mitad del desplome que ha registrado la emisión de LME en el país en los primeros cinco meses de este año se explica por la reducción que se ha producido en las licencias por diagnóstico de trastornos mentales. Así, mientras a mayo de 2025 se habían emitido 1.057.890 licencias de este tipo, con 16,7 días promedio por cada una de ellas, al quinto mes de este año se anotaban 715.372 LME, con 14,3 días promedio por licencia.

Eso significa una baja de 32% en el número de LME emitidas por trastornos mentales (342 mil LME menos), y un retroceso de 14% en los días promedio por licencia de este tipo. En ambos casos, son las mayores reducciones registradas para un diagnóstico.

Por su parte, las enfermedades respiratorias tuvieron la segunda mayor caída, de 27,5%, con 276.914 LME a mayo. En tercer lugar se ubicaron las musculoesqueléticas. con 432.570 LME y una disminución de 21,2%.

La Suseso reportó que “la composición de las licencias también presentó cambios relevantes. Los trastornos mentales continuaron siendo el principal diagnóstico, aunque redujeron su participación dentro del total y registraron la mayor disminución en el número de licencias emitidas respecto de igual período del año anterior”.

En ese sentido, las licencias por diagnóstico de trastornos mentales pasaron de representar un 34,2% del total de las LME emitidas entre enero y mayo de 2025, a 29,8% en el mismo lapso de este año, con una baja de 4,5 puntos porcentuales. Pero siguen siendo por lejos el primer diagnóstico del sistema, ya que el que ocupa el segundo lugar tiene un 18% de participación (musculoesqueléticas).

En todo caso, la reducción ha sido transversal: menos licencias, menos días promedio y menos trabajadores involucrados. De acuerdo a las cifras de la Suseso, entre enero y mayo de 2026 el número de licencias disminuyó tanto en Fonasa como en isapres. En el asegurador público bajó 21,8%, totalizando 2.038.458; mientras que en isapres disminuyó 24,7%, hasta llegar a 362.974.

También hubo caídas en hombres y mujeres, de 22% en ambos casos, sumando 947.707 y 1.453.725 a mayo, respectivamente.

Asimismo, las reducciones se observaron en trabajadores de los sectores público y privado. El uso de licencias disminuyó 24% en el primero, con 730.431 a mayo, mientras que en el segundo bajaron 22%, hasta las 1.585.736.

Lo otro que se redujo fue la duración promedio de las licencias, pasando de 13,2 a 12 días. Al desagregar esas cifras, se obtiene que las licencias de los trabajadores del sector privado presentan una mayor extensión que las del sector público, con un promedio de 13,6 días autorizados, versus 8,5 días.

En paralelo, entre enero y mayo de 2026 disminuyó tanto el número de trabajadores que utilizaron licencias médicas, “pasando de 1,4 millones a 1,2 millones, como la intensidad de uso entre quienes hicieron uso del sistema. En promedio, las licencias por trabajador disminuyeron de 2,1 a 2, mientras que los días autorizados por trabajador se redujeron de 26 a 22,4 días. Asimismo, aumentó la proporción de personas trabajadoras que utilizó una sola licencia médica y disminuyó la participación de quienes registraron múltiples licencias y mayores períodos de reposo”, señaló la Suseso en su reporte.

La superintendenta (s) de Seguridad Social, Patricia Soto, explicó que “la disminución que observamos es coherente con el fortalecimiento de las medidas de fiscalización y control implementadas durante el último año como Superintendencia. Hemos realizado 10 procesos masivos de cruces de datos (IFIs) para detectar usos indebidos de licencias médicas, reforzado la fiscalización a los profesionales emisores y perfeccionado la regulación del sistema de licencias médicas electrónicas, abarcando también a los operadores de la LME. Nuestro objetivo es resguardar que este derecho llegue a quienes realmente lo necesitan y fortalecer la confianza en el sistema”.

Si bien la disminución en la emisión de LME ha sido más pronunciada desde mayo de 2025, con anterioridad ya se venía observando una tendencia en esa dirección, producto del trabajo que desde hace un par de años venían impulsando el gobierno, la Suseso, la Fiscalía y las mismas isapres, con acciones judiciales contra médicos acusados de emitir permisos fraudulentos, y una mayor fiscalización a los altos emisores.

De hecho, además del cruce de datos que realizó la Contraloría el año pasado, en los últimos meses la Suseso ha llevado adelante sus propias fiscalizaciones, por ejemplo, mediante procesos de investigación a profesionales emisores de licencias, bloqueos preventivos en el sistema de emisión de LME, cruces de información y la coordinación con otras instituciones públicas para detectar incumplimientos del reposo médico, pagos improcedentes y eventuales irregularidades en la emisión y uso de licencias médicas.