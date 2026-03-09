Suseso proyecta nuevo desplome de licencias médicas en 2026: hasta 1,2 millones menos y un ahorro de US$600 millones

Un reciente estudio elaborado por la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) por primera vez hace una estimación sobre el número de licencias médicas electrónicas (LME) que se esperan para 2026 y su correspondiente gasto en Subsidios por Incapacidad Laboral (SIL).

Allí proyecta que este año la emisión de licencias podría alcanzar entre 5,8 y 6,5 millones. “Esto implicaría una reducción respecto de 2025 de entre 577 mil y 1,21 millones de licencias”, afirma el documento. Esto sería adicional a la “reducción significativa” que a juicio de la Suseso ya se registró en la emisión de LME en 2025, que pasó de 8,1 millones licencias en 2024 a 7 millones.

Con ello, el año pasado se emitieron 1 millón menos de licencias versus 2024. Y en caso de concretarse la reciente estimación de la Suseso para 2026, se podrían emitir hasta 2 millones de licencias menos en dos años.

Es más, la Suseso también hizo estimaciones sobre cuánto se reduciría el gasto en SIL para 2026, donde concluye que esta menor emisión que proyecta para este año se traduciría en un ahorro en SIL de entre $258.503 millones (unos US$284 millones) y $548.252 millones (unos US$603 millones), “equivalente a entre el 8% y 18% del gasto estimado en SIL para 2025, consolidando el ajuste observado en el sistema desde el segundo semestre de 2025″.

Si se considera que la Suseso proyectó que el año pasado hubo $586.938 millones (unos US$645 millones) de menor gasto, versus lo registrado en 2024, entonces, en caso de cumplirse sus estimaciones para 2026, el ahorro estimado incluso podría superar los US$1.000 millones en dos años.

Desde la Suseso explican que están “ampliando el rango de análisis que realizamos, no solo considerando un aspecto cuantitativo sino que una mirada más completa incluyendo los análisis cualitativos respecto de los datos. Es así como el informe de proyecciones económicas sobre licencias médicas para 2026 se realizó debido a la significativa disminución observada tanto en el volumen de LME emitidas como en el gasto en SIL durante el segundo semestre de 2025, tanto para funcionarios públicos como para trabajadores del sector privado, como resultado del fortalecimiento y ampliación permanente de los mecanismos de fiscalización y control implementados”.

Agregan que esto “implica que durante el primer semestre de 2026, en su comparación con igual semestre de 2025, debe reflejarse aún el ajuste de nivel observado para el segundo semestre de 2025, para luego tender a niveles de emisión y gasto más estables”.

Asimismo, la Suseso puntualiza que las proyecciones para el año 2026 “buscan dar cuenta que en una mirada anualizada, el ajuste observado en 2025 está aún incompleto y debería extenderse para el primer semestre de 2026, lo que implicaría que se observe durante 2026 una nueva y significativa reducción en la emisión y gasto en licencias médicas”.

Los supuestos

Esta estimación de 2026 que hizo la Suseso se basó “en tres antecedentes principales: la evolución histórica de la tasa de licencias por cotizante, la disminución registrada durante el año 2025 y el comportamiento observado en los primeros meses de 2026″. Esto, considerando que en enero y febrero de este año se emitieron 860.251 LME, una baja de 23,6% versus igual período de 2025.

Con estos elementos la Suseso proyectó tres escenarios. El primero de ellos, “asume que el promedio mensual de licencias emitidas posterior al fortalecimiento del control (junio a diciembre) constituye el nuevo nivel del sistema. Para los meses de marzo a diciembre se proyecta dicho promedio, mientras que para enero y febrero se utiliza la emisión real registrada en 2026″. En este caso se proyectan 6,5 millones de LME pronunciadas para 2026, una baja de 8,2% versus 2025.

El tercer escenario “utiliza el año 2024 como año de referencia. Se calcula un factor a partir de la razón entre la emisión de licencias de enero y febrero del año 2026 y la registrada en igual período del año 2024. Posteriormente se aplica dicho factor a la emisión observada en los meses de marzo a diciembre del año 2024. Para enero y febrero se utiliza la emisión real de 2026″. En este caso habría 5,8 millones de LME pronunciadas, una caída de 17,2%.

El segundo escenario corresponde al promedio entre los escenarios 1 y 3. Acá se proyectan 6,1 millones de LME pronunciadas para 2026, un descenso de 12,7%.

“El gasto proyectado en SIL oscilaría entre $2.836.682 millones (unos US$3.120 millones) y $2.546.933 millones (unos US$2.801 millones). Para este cálculo se utilizó el promedio de días autorizados por licencia observado durante el año 2025, que fue de 12,9 días en Fonasa y de 9,1 días en isapres, junto con el monto diario del subsidio de cada seguro, $30.901 para Fonasa y de $72.946 para isapres”, explica el documento.

La caída

La baja más pronunciada que el año pasado se observó en el número de LME emitidas coincide con que el 20 de mayo la Contraloría reveló que entre 2023 y 2024 más de 25 mil funcionarios públicos viajaron fuera del país durante sus licencias.

A esto se suma el trabajo sistemático que desde hace un par de años han estado impulsando el gobierno, la Suseso, la Fiscalía y las mismas isapres, con acciones judiciales contra médicos acusados de emitir permisos fraudulentos, y una mayor fiscalización a los altos emisores.

A juicio de la economista de la salud y socia fundadora de Sugg y Asociados, Daniela Sugg, no necesariamente toda esta baja que se ha registrado y la proyectada para 2026 se atribuye a licencias fraudulentas o sin fundamento médico, pero sí es un factor relevante.

“El fortalecimiento de los mecanismos de control y fiscalización del sistema parece haber sido el principal motor del cambio”, afirma Sugg. Explica que esto, a su vez, “generó un efecto disuasivo frente al uso indebido de este instrumento”, lo que tiende a “modificar el comportamiento de los distintos actores del sistema”. Pero cree que también inciden otros factores, como el mercado laboral y la caída en el número de cotizantes que se observó en 2025.

Para la economista de Horizontal, Soledad Hormazábal, “no necesariamente todas esas licencias eran fraude, aunque sin duda gran parte sí lo es”. Atribuye la baja a tres factores. Primero, “mayor fiscalización, sin duda”. Segundo, un “cambio de comportamiento por mayor control”. En tercer lugar, cree que también podría responder a “otros factores, como la menor circulación de virus respiratorios en 2025”.

Consultada respecto de si este podría ser el nuevo nivel de LME y gasto en SIL a futuro, Sugg es más cauta: “Todavía hay varios factores que hacen difícil afirmar que este será el nuevo nivel estructural del sistema”. Argumenta esto en base a factores variables como el nivel de salarios que incide en SIL, situación del mercado laboral, entre otros.