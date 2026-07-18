Clave en el respaldo a Lionel Scaloni: el olvidado rol de César Luis Menotti en los últimos éxitos de Argentina

En 1974, César Luis Menotti comandó el proceso de reconstrucción de la selección argentina. Tras asumir como entrenador, impulsó un proyecto a largo plazo que buscó definir una identidad, fortalecer el trabajo con las divisiones menores y darle continuidad a una idea de juego. Cuatro años después, ese proceso tuvo su primer gran resultado con la conquista del Mundial de 1978, el primero de la Albiceleste.

Más allá de ese título, la influencia del Flaco trascendió a su etapa como técnico. Su trabajo instaló una estructura para las selecciones transandinas. Con el tiempo, su figura quedó asociada a una de las bases sobre las que Argentina consolidó su lugar entre las principales potencias del fútbol.

45 años después de asumir como entrenador, Menotti volvió a ocupar un lugar central en la escuadra transandina. En enero de 2019, Chiqui Tapia lo designó Director de Selecciones Nacionales. Era otro período de reorganización tras la eliminación de Argentina en los octavos de final del Mundial de Rusia y la salida de Jorge Sampaoli.

Al presentarlo, el presidente de la AFA confirmó que Menotti respaldaba al entonces entrenador interino. “La idea es recuperar la identidad y revalorizar el sentimiento de vestir la camiseta de la selección. César estuvo de acuerdo con el nombramiento de (Lionel) Scaloni”, señaló tras la firma del vínculo.

Chiqui Tapia y Menotti en 2019. Foto: @argentina

Un ‘mentor’ de Scaloni

Scaloni había asumido de manera provisoria después del Mundial de Rusia. Dirigía a Argentina sin garantías de continuidad. En ese escenario, el respaldo de Menotti fue el principal apoyo para sostener el proyecto.

Tres años después, el propio Menotti recordó aquella etapa y admitió sus dudas antes de conocer al técnico. “Tenía miedo cuando me reuní por primera vez y por eso llegué preocupado. No me gustó cuando le ofrecieron un contrato de cinco meses, pero después entendí que había tiempo”, afirmó en agosto de 2022.

“En la primera reunión que tuve con Tapia hubo palabras que me hicieron pensar bien. ‘Hay que recuperar a la gente con la selección’. Esa frase me llevó a comer con el cuerpo técnico de la selección y escuché lo mismo. Ahí me di cuenta que estábamos por buen camino”, recordó.

Tras el fallecimiento del exentrenador, en 2024, Chiqui Tapia reveló un consejo que terminó siendo determinante. “Menotti me dijo ‘si estás convencido no pongas etapas. No le des la Copa América o las Eliminatorias. Si es tu técnico, es tu técnico hasta Qatar 2022. Dale lo que necesite para que se sienta respaldado, nos vaya como nos vaya’. Llamé a una reunión con el Comité Ejecutivo y lo anuncié. Muchos pensaban que era broma. Para mí fue la elección más fácil de todas”, relató Tapia.

La decisión permitió que Scaloni trabajara con estabilidad durante todo el ciclo. Argentina ganó las Copas América 2021 y 2024, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022, además de establecer una base de futbolistas que se ha mantenido.

Después de la conquista en Qatar, Menotti explicó qué observaba para respaldar a Scaloni. “Confiaba mucho porque veía cómo se trabajaba, pero sobre todo porque veía cómo era la relación del cuerpo técnico. Después por cómo esa relación se trasladó a los jugadores y cómo se dio la relación entre ellos. El secreto de este equipo es que juega al fútbol y me pone feliz que respete la historia”, sostuvo.

Scaloni también destacó la influencia que tuvo el Flaco durante los primeros años del proceso. “Nos ayudó en un momento clave, que no era fácil para la selección, pero especialmente para este cuerpo técnico. Le dio tranquilidad a todo el mundo. Con su palabra, hizo que todos esperaran el momento. Estamos eternamente agradecidos. Nos daba paz cada vez que hablábamos. Era solo escucharlo. Pero fue de gran valor en esos momentos puntuales en los que la situación estaba revuelta. Con su palabra hizo que todos fueran para adelante”, afirmó el entrenador.