SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Clave en el respaldo a Lionel Scaloni: el olvidado rol de César Luis Menotti en los últimos éxitos de Argentina

    El fallecido entrenador mantuvo al técnico de la Albiceleste cuando su continuidad estaba en duda. Su recomendación a Chiqui Tapia de sostener el proyecto fue clave en la historia reciente del combinado transandino.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Clave en el respaldo a Lionel Scaloni: el olvidado rol de César Luis Menotti en los últimos éxitos de Argentina. Foto: @argentina

    En 1974, César Luis Menotti comandó el proceso de reconstrucción de la selección argentina. Tras asumir como entrenador, impulsó un proyecto a largo plazo que buscó definir una identidad, fortalecer el trabajo con las divisiones menores y darle continuidad a una idea de juego. Cuatro años después, ese proceso tuvo su primer gran resultado con la conquista del Mundial de 1978, el primero de la Albiceleste.

    Más allá de ese título, la influencia del Flaco trascendió a su etapa como técnico. Su trabajo instaló una estructura para las selecciones transandinas. Con el tiempo, su figura quedó asociada a una de las bases sobre las que Argentina consolidó su lugar entre las principales potencias del fútbol.

    45 años después de asumir como entrenador, Menotti volvió a ocupar un lugar central en la escuadra transandina. En enero de 2019, Chiqui Tapia lo designó Director de Selecciones Nacionales. Era otro período de reorganización tras la eliminación de Argentina en los octavos de final del Mundial de Rusia y la salida de Jorge Sampaoli.

    Al presentarlo, el presidente de la AFA confirmó que Menotti respaldaba al entonces entrenador interino. “La idea es recuperar la identidad y revalorizar el sentimiento de vestir la camiseta de la selección. César estuvo de acuerdo con el nombramiento de (Lionel) Scaloni, señaló tras la firma del vínculo.

    Chiqui Tapia y Menotti en 2019. Foto: @argentina

    Un ‘mentor’ de Scaloni

    Scaloni había asumido de manera provisoria después del Mundial de Rusia. Dirigía a Argentina sin garantías de continuidad. En ese escenario, el respaldo de Menotti fue el principal apoyo para sostener el proyecto.

    Tres años después, el propio Menotti recordó aquella etapa y admitió sus dudas antes de conocer al técnico. “Tenía miedo cuando me reuní por primera vez y por eso llegué preocupado. No me gustó cuando le ofrecieron un contrato de cinco meses, pero después entendí que había tiempo”, afirmó en agosto de 2022.

    “En la primera reunión que tuve con Tapia hubo palabras que me hicieron pensar bien. ‘Hay que recuperar a la gente con la selección’. Esa frase me llevó a comer con el cuerpo técnico de la selección y escuché lo mismo. Ahí me di cuenta que estábamos por buen camino”, recordó.

    Tras el fallecimiento del exentrenador, en 2024, Chiqui Tapia reveló un consejo que terminó siendo determinante. “Menotti me dijo ‘si estás convencido no pongas etapas. No le des la Copa América o las Eliminatorias. Si es tu técnico, es tu técnico hasta Qatar 2022. Dale lo que necesite para que se sienta respaldado, nos vaya como nos vaya’. Llamé a una reunión con el Comité Ejecutivo y lo anuncié. Muchos pensaban que era broma. Para mí fue la elección más fácil de todas”, relató Tapia.

    La decisión permitió que Scaloni trabajara con estabilidad durante todo el ciclo. Argentina ganó las Copas América 2021 y 2024, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022, además de establecer una base de futbolistas que se ha mantenido.

    Después de la conquista en Qatar, Menotti explicó qué observaba para respaldar a Scaloni. “Confiaba mucho porque veía cómo se trabajaba, pero sobre todo porque veía cómo era la relación del cuerpo técnico. Después por cómo esa relación se trasladó a los jugadores y cómo se dio la relación entre ellos. El secreto de este equipo es que juega al fútbol y me pone feliz que respete la historia”, sostuvo.

    Scaloni también destacó la influencia que tuvo el Flaco durante los primeros años del proceso. “Nos ayudó en un momento clave, que no era fácil para la selección, pero especialmente para este cuerpo técnico. Le dio tranquilidad a todo el mundo. Con su palabra, hizo que todos esperaran el momento. Estamos eternamente agradecidos. Nos daba paz cada vez que hablábamos. Era solo escucharlo. Pero fue de gran valor en esos momentos puntuales en los que la situación estaba revuelta. Con su palabra hizo que todos fueran para adelante”, afirmó el entrenador.

    Lee también:

    Más sobre:Mundial 2026FútbolFútbol InternacionalMundialCopa del MundoNorteamérica 2026ArgentinaSelección ArgentinaLionel ScaloniCésar Luis Menotti

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Región de Coquimbo queda bajo alerta roja: familia y dos carabineros esperan rescate en Monte Patria

    Kast lidera cita de monitoreo del sistema frontal junto a ministros, subsecretarios y delegados

    Siete muertos y 24 heridos deja ataque con drones contra centro logístico en Rusia

    Tatiana Maslany y una de las series más audaces de 2026: “Siempre he buscado este nivel de espontaneidad”

    Dos detenidos tras robo de auto de inDrive: persecución terminó con choque en Cerro Navia

    Sistema frontal: Senapred informa 516 damnificados, un desaparecido y más de 5 mil viviendas con daños

    Lo más leído

    1.
    La grave acusación de figura de España en el Mundial: “Hemos visto cosas que nos han extrañado muchísimo con Argentina”

    La grave acusación de figura de España en el Mundial: “Hemos visto cosas que nos han extrañado muchísimo con Argentina”

    2.
    Donald Trump quiere a Estados Unidos nuevamente como sede de un Mundial, pero sin México y Canadá

    Donald Trump quiere a Estados Unidos nuevamente como sede de un Mundial, pero sin México y Canadá

    3.
    Representante de Vozinha aclara las dudas sobre el futuro del arquero: “Hubo contactos con Colo Colo”

    Representante de Vozinha aclara las dudas sobre el futuro del arquero: “Hubo contactos con Colo Colo”

    4.
    ¿Por qué no hubo Finalissima entre Argentina y España? La razón que canceló el partido que ahora se jugará en el Mundial

    ¿Por qué no hubo Finalissima entre Argentina y España? La razón que canceló el partido que ahora se jugará en el Mundial

    5.
    Drogas, prostitutas y armas: la controvertida fiesta que involucra a Slavko Vincic, el árbitro de la final del Mundial

    Drogas, prostitutas y armas: la controvertida fiesta que involucra a Slavko Vincic, el árbitro de la final del Mundial

    6.
    “Tanto lloró Messi”: en España recuerdan la derrota de Argentina ante la Roja en 2016 en la previa de la final del Mundial

    “Tanto lloró Messi”: en España recuerdan la derrota de Argentina ante la Roja en 2016 en la previa de la final del Mundial

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo será el tiempo en Santiago este fin de semana, según el pronóstico

    Cómo será el tiempo en Santiago este fin de semana, según el pronóstico

    Final del Mundial 2026: horario, ceremonia de clausura, show de medio tiempo y artistas invitados

    Final del Mundial 2026: horario, ceremonia de clausura, show de medio tiempo y artistas invitados

    Qué es la isoterma cero y por qué es clave durante el intenso temporal que afecta al país

    Qué es la isoterma cero y por qué es clave durante el intenso temporal que afecta al país

    Cuándo es la final del Mundial y dónde verla en TV y streaming

    Cuándo es la final del Mundial y dónde verla en TV y streaming

    Servicios

    Senapred amplía alerta roja a toda la Región de Coquimbo por sistema frontal

    Senapred amplía alerta roja a toda la Región de Coquimbo por sistema frontal

    Regiones de Atacama y Coquimbo se mantienen bajo alarma meteorológica por sistema frontal

    Regiones de Atacama y Coquimbo se mantienen bajo alarma meteorológica por sistema frontal

    Alertas SAE por sistema frontal: revisa todas las evacuaciones y recomendaciones de Senapred de este sábado

    Alertas SAE por sistema frontal: revisa todas las evacuaciones y recomendaciones de Senapred de este sábado

    Región de Coquimbo queda bajo alerta roja: familia y dos carabineros esperan rescate en Monte Patria
    Chile

    Región de Coquimbo queda bajo alerta roja: familia y dos carabineros esperan rescate en Monte Patria

    Kast lidera cita de monitoreo del sistema frontal junto a ministros, subsecretarios y delegados

    Senapred amplía alerta roja a toda la Región de Coquimbo por sistema frontal

    Gobierno evalúa ir al TC por indicación aprobada en megarreforma que prohíbe pago de interés sobre interés
    Negocios

    Gobierno evalúa ir al TC por indicación aprobada en megarreforma que prohíbe pago de interés sobre interés

    Claudia Sanhueza: “La agenda que está impulsando el ministro Quiroz responde a una batalla cultural, no a una estrategia de desarrollo”

    Glencore reactiva emblemático proyecto minero El Pachón en Argentina, el vecino fronterizo de Los Pelambres

    Cómo ver en Chile La Odisea de Christopher Nolan en el formato que la pensó el director
    Tendencias

    Cómo ver en Chile La Odisea de Christopher Nolan en el formato que la pensó el director

    Científicos desarrollan una vacuna contra tumores cerebrales que mostró resultados prometedores en un ensayo clínico

    Cuál es el truco mental que puede convencerte de hacer ejercicio, según un estudio

    Donald Trump quiere a Estados Unidos nuevamente como sede de un Mundial, pero sin México y Canadá
    El Deportivo

    Donald Trump quiere a Estados Unidos nuevamente como sede de un Mundial, pero sin México y Canadá

    Representante de Vozinha aclara las dudas sobre el futuro del arquero: “Hubo contactos con Colo Colo”

    Histórico de Colo Colo cuestiona el interés del Cacique por Vozinha: “Me parece absurdo”

    Review del HUAWEI Watch Kids X1: un reloj para niños (pensado para el control de los padres)
    Tecnología

    Review del HUAWEI Watch Kids X1: un reloj para niños (pensado para el control de los padres)

    Los juegos que llegan al catálogo de PlayStation Plus en julio

    Review de Lenovo Legion Pro 7: el nuevo laptop gamer

    Tatiana Maslany y una de las series más audaces de 2026: “Siempre he buscado este nivel de espontaneidad”
    Cultura y entretención

    Tatiana Maslany y una de las series más audaces de 2026: “Siempre he buscado este nivel de espontaneidad”

    Reseña de libros: de Mary Beard a Elisabeth de Waal

    Rosalía trae Lux a Chile: cómo es el show más impactante y ambicioso de su carrera

    Siete muertos y 24 heridos deja ataque con drones contra centro logístico en Rusia
    Mundo

    Siete muertos y 24 heridos deja ataque con drones contra centro logístico en Rusia

    Irán ataca bases militares de EE.UU. en Kuwait y Baréin tras ofensiva estadounidense

    Ludovic Slimak, paleoantropólogo francés: “El problema fundamental para los jóvenes es el colapso de su sistema de valores”

    Crecer Jugando: cuando el juego se convierte en el motor del vínculo y el desarrollo
    Paula

    Crecer Jugando: cuando el juego se convierte en el motor del vínculo y el desarrollo

    Conservadurismo y el regreso de la vieja obsesión por controlar el cuerpo femenino

    La segunda vida que encontró en el agua