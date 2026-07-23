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    PDI trasladará su centro de formación a Talcahuano: comenzará a operar en 2027

    El subprefecto Rodrigo Zamora, director del Centro de Capacitación Profesional, sostuvo que "descentralizar la formación es una decisión académica y estratégica".

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    La Policía de Investigaciones (PDI), dio a conocer que por primera vez en sus 93 años de historia, trasladará el centro de formación de sus agentes a la comuna de Talcahuano, en la Región del Biobío.

    De acuerdo a lo que detallaron, el nuevo Centro de Capacitación Profesional (Cecapro), comenzará a operar en febrero de 2027, y la medida busca descentralizar la formación, reducir la deserción y acerca oportunidades a los postulantes de regiones.

    “Descentralizar la formación es una decisión académica y estratégica. Nos permite acercar oportunidades, asegurar la continuidad de los procesos formativos y entregar una educación conectada con los territorios. Ese es el estándar que como institución debemos garantizar a las familias y postulantes”, señaló el subprefecto Rodrigo Zamora, director del Cecapro.

    Para 2027 esperan admitir 250 postulantes, en el marco de la ley que aumenta progresivamente la dotación de la PDI, en una carrera que tiene una duración de dos años.

    Respecto al nuevo recinto, este estará emplazado en un terreno de 3.450 m2 y contará con 2.781 m2 construidos, divididos en tres niveles.

    En 2024, el Cecapro fue reconocido como centro de formación técnica y según señaló el subprefecto Zamora, este reconocimiento “nos exige excelencia y aseguramiento de la calidad. Para cumplir con ese estándar necesitamos infraestructura propia, aulas, simuladores y tecnología que nos permita formar a los agentes policiales que Chile hoy exige y necesita”.

    Según detallaron las autoridades, este nuevo complejo contará con avanzada tecnología, entre ellos simuladores de conducción avanzada para entrenar persecuciones nocturnas y recrear condiciones extremas de manejo.

    “El nuevo simulador de conducción permite al estudiante equivocarse, aprender y repetir sin poner en riesgo a nadie. Esa es la calidad pedagógica a la que apuntamos”, detalló Zamora.

    Los estudiantes además podrán utilizar simuladores de “sitio del suceso” para analizar casos policiales de alta complejidad, así como, simuladores de “control migratorio” idénticos a los que se usan en aeropuertos y pasos fronterizos.

    Finalmente, Zamora expresó que “necesitamos formar agentes policiales integrales que tengan las mejores capacidades, para apoyar los distintos procesos investigativos a nivel nacional, que nos permitan enfrentar un crimen organizado transnacional que no respeta fronteras”, sentencia Zamora.

    Más sobre:PDITalcahuanoCentro de formación

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