Arzola valora el trabajo legislativo tras despacho a Hacienda de proyecto que modifica el SAE y propone mesa de trabajo

Tras una tensa jornada de tramitación, ayer miércoles la comisión de Educación de la Cámara de Diputados despachó a Hacienda el proyecto de ley que reforma el Sistema de Admisión Escolar (SAE).

La iniciativa, presentada por el Ejecutivo en junio, busca reintroducir el mérito mediante una vía optativa con admisión propia para colegios con sobredemanda.

Tras la votación de las 70 indicaciones presentadas, discusión que se llevó a cabo en parte sin la presencia de los diputados no oficialistas integrantes de la comisión (PC, FA, PS, DC y PDG) -quienes se retiraron anticipadamente acusando falta de disposición al diálogo por el continuo rechazo a sus indicaciones- tras el despacho del proyecto, la ministra de Educación, María Paz Arzola, destacaron positivamente la labor realizada.

“Quiero agradecer a todos los diputados por su colaboración, no solamente en la votación, sino que también en el trabajo que hemos hecho a lo largo de las sesiones, en discutir y en tratar de precisar y mejorar el texto”, afirmó al respecto Arzola al finalizar la sesión.

En esto, apuntó a que el objetivo “se logró”, “ya sea con las propuestas del Ejecutivo que han sido aprobadas, así como también con indicaciones de los propios parlamentarios que se han aprobado”.

Asimismo, la secretaria de Estado también indicó que tenían la disposición a continuar recibiendo sugerencias para mejorar el proyecto, aún en la semana distrital que se viene. Para esto, indicó que harían una mesa de trabajo para recibir sugerencias.

“Quisiera proponer o abrirnos o manifestar nuestra disposición durante la semana distrital a seguir recibiendo sugerencias, hacer una mesa de trabajo, que podamos seguir conversando de tal manera de si quedó algún tema pendiente para seguir enriqueciendo este proyecto de ley”, señaló.

Y así, continuó, “llegar a acuerdos que podamos incorporar después en la tramitación en el Senado, a lo cual nosotros nos comprometeríamos siempre y cuando salga, obviamente, de aquella instancia”.