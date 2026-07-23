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    Los semiconductores coquetean con el mercado bajista: la mitad del sector ya cayó más de 20%

    El principal fondo cotizado de la industria todavía no cruza el umbral técnico de un "bear market", pero un informe advierte que el deterioro bajo la superficie es mucho más amplio de lo que sugiere el índice.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    El ajuste en el precio de las acciones de los Semiconductores

    Los semiconductores, el sector que lideró el rally bursátil de los últimos años al calor de la inteligencia artificial, empezaron a mostrar señales de fatiga. Es que varios indicadores apuntan a que la industria habría entrado en un mercado bajista.

    El ETF principal del sector, el SMH, cae 12,3% desde su máximo de 2026. Con esa cifra no ha cruzado el umbral clásico que define un mercado bajista, ubicado en una caída de 20%.

    Sin embargo, el daño interno es considerablemente más profundo: un 50% de las acciones del universo analizado ya está en terreno bajista.

    “La corrección en semiconductores ya no puede leerse apenas como una pausa después de un rally”, plantea Emanoelle Santos, analista de mercados de XTB que hizo un profundo análisis de este mercado que ha perdido “fuerza relativa” frente al Nasdaq 100 y la tecnología amplia”.

    El índice resiste, pero las carteras ya viven un mercado bajista

    La divergencia entre el comportamiento del ETF y el de sus componentes es el corazón del diagnóstico. Mientras algunas acciones de mayor peso amortiguan el golpe del sector, una parte importante de la cadena de chips ya sufrió un ajuste mucho más severo.

    AMD se dedica al desarrollo de procesadores y tecnologías relacionadas. Es uno de los principales competidores de Intel y Nvidia.

    “Los grandes índices sectoriales pueden ocultar un deterioro interno”, explica la analista. “El sector puede no estar oficialmente en mercado bajista desde la perspectiva del ETF, pero muchos inversionistas ya están viviendo uno en sus carteras”.

    El fenómeno no es aislado. El Índice de Semiconductores de Filadelfia, conocido como SOX, terminó la semana pasada con una caída algo superior a 20% desde su máximo de fines de junio, reflejando una presión más amplia sobre los nombres vinculados a la inteligencia artificial, el momentum y los chips.

    Un ranking de castigos que encabezan Marvell e Intel

    El desglose acción por acción confirma la magnitud del ajuste.

    Según datos de Yahoo Finance y XTB Latam Research, Marvell lidera las pérdidas con una baja de 34,3% desde su máximo de las últimas 52 semanas, seguida por GlobalFoundries (33,9%), ON Semiconductor (32,5%), Qualcomm (30,6%), KLA (27,9%), Western Digital (26,9%), Lam Research (26,7%), Intel (25,2%), UMC (23,8%), Teradyne (22,7%) y Applied Materials (21,9%).

    Todas ellas ya perforaron el umbral bajista.

    En el otro extremo, un grupo de pesos pesados sostiene al índice.

    AMD cede apenas 4,3%, ASML 8,4%, TSMC 11,1% y Nvidia 12%.

    Las holandesa ASML hace las máquinas que fabrican las memorias y chips.

    Esa dispersión explica por qué el ETF todavía no confirma un mercado bajista pese al desgaste generalizado.

    El liderazgo frente al Nasdaq 100 se erosiona

    La lectura de largo plazo sigue siendo favorable para los chips. Desde el inicio de 2026, el SMH avanza 61,8%, muy por encima del Nasdaq 100, que sube 13%, y de una canasta de las Siete Magníficas ponderada por igual, que apenas gana 1,5%.

    El problema es el cambio de tendencia reciente.

    “La lectura a largo plazo sigue siendo positiva para los chips, pero el movimiento reciente indica que el liderazgo se está erosionando”, señala Santos.

    La caída reciente estuvo vinculada a interrogantes sobre la sostenibilidad del gasto récord en IA, valoraciones exigentes y presión sobre nombres como Intel y otros fabricantes.

    La diferencia con una corrección normal está en la amplitud. “Cuando solo caen los nombres más especulativos, el ajuste puede ser saludable. Cuando cae buena parte del universo, el mensaje del mercado se vuelve más serio”, advierte la analista de XTB.

    FILE PHOTO: A smartphone with a displayed NVIDIA logo is placed on a computer motherboard in this illustration taken March 6, 2023. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo Dado Ruvic

    El daño no golpea igual a toda la cadena de chips

    La corrección castiga con más dureza a unos segmentos que a otros. El bloque de “IA y conectividad” registra una caída mediana de 25,4%, con la mitad de sus acciones en mercado bajista.

    Los “equipos” de fabricación acumulan un retroceso mediano de 23,6%, con 80% de sus nombres bajo el umbral de 20%.

    Las “foundries” o fábricas de chips ceden 22,7% de mediana, con dos tercios en terreno bajista, mientras la “memoria” baja 20,9%, con un tercio de sus títulos golpeados.

    Los “chips tradicionales”, en tanto, anotan una caída mediana de 17,2%.

    El mercado de memorias y chips ha vivido un auge inédito tras el boom de la IA. Ahora, no obstante, se enfría el entusiasmo.

    El contraste está en el segmento de IA y aceleradores, donde la caída mediana es de apenas 7,4% y ninguna acción aparece en mercado bajista.

    Se enfría el entusiasmo

    Durante buena parte del rally, el mercado asumió que el gasto en unidades de procesamiento gráfico, memoria, centros de datos y equipos de fabricación seguiría creciendo sin fricción. Esa tesis enfrenta hoy una prueba más exigente.

    “La corrección refleja la toma de ganancias y un mayor escrutinio sobre la sostenibilidad del capex en IA, en un contexto donde los inversionistas redujeron la exposición a acciones ligadas a la inteligencia artificial y al momentum”, indica Santos.

    A ese cuadro se suma el riesgo competitivo. La aparición de modelos de IA más eficientes, desarrollados fuera de Estados Unidos, alimentó la idea de que el gasto incremental en hardware podría enfrentar retornos decrecientes.

    Chip de Intel Dado Ruvic

    ¿Qué dice Wall Street?

    JP Morgan salió a leer la caída como una oportunidad de compra. En un informe difundido el lunes y recogido por Investing.com, sus estrategas, liderados por Mislav Matejka, escribieron que “no esperamos una debilidad prolongada del mercado a raíz de estas rotaciones”, y sostuvieron que, con fundamentos sólidos, los inversionistas deberían sumar exposición al sector durante el verano boreal.

    El banco mantiene a los semiconductores en “sobreponderar” y habla de “una oportunidad táctica atractiva tras la reciente corrección”, apoyado en una estrechez de oferta de memoria DRAM y NAND que esperan se extienda hasta 2028.

    Morgan Stanley matiza ese optimismo. Según consignó Yahoo Finance, la firma califica de “sólida” la demanda por semiconductores de IA, pero advierte que el impulso detrás de las acciones se está desvaneciendo después de liderar todo el rally y que las estimaciones de utilidades subieron tan rápido que hoy están en extremos históricos.

    Su recomendación pasa por ser selectivo, con preferencia por el ensamblaje avanzado, los equipos de testeo y los fabricantes de chips de IA en China, y cautela frente a los segmentos no vinculados a la inteligencia artificial.

    En el plano estructural, Bank of America refuerza la mirada de largo plazo. El banco elevó su proyección para el mercado global de semiconductores de 2026 a US$ 1,3 billones, un alza de 30% respecto de su estimación previa, y anticipa que la industria podría duplicarse hasta US$2 billones en 2030, de acuerdo con Yahoo Finance.

    El analista Vivek Arya atribuyó el ajuste a la demanda de cómputo, redes y memoria impulsada por la inteligencia artificial y los centros de datos.

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