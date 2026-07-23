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    Política

    RN entrega “Plan Chile se Levanta” a La Moneda destinado a la reconstrucción de zonas golpeadas por el sistema frontal

    "Esta propuesta se la hemos hecho llegar a los ministros Alvarado y Quiroz, para iniciar una conversación que nos permita dar con un plan claro y preciso que se implemente desde la próxima semana", explica el jefe de bancada de los diputados RN, Diego Schalper.

    Cristóbal FuentesPor 
    Cristóbal Fuentes
    Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Cuando el sistema frontal que afecta al país aún no deja de causar estragos, la bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) ideó un plan para la etapa que se viene: la reconstrucción de las zonas afectadas.

    En un documento de siete planas, se contextualiza que “el sistema frontal (...) dejó en evidencia la necesidad de contar con una respuesta estatal rápida, descentralizada y orientada simultáneamente al alivio inmediato, la reactivación económica y la reconstrucción definitiva”.

    De acuerdo al último balance del Senapred, hay 3.532 personas damnificadas entre las regiones de Atacama y La Araucanía, y 61.557 aisladas, principalmente en Coquimbo y Atacama. Además, la instancia informó el fallecimiento de 13 personas y la existencia de cuatro personas desaparecidas.

    Gobierno concentra esfuerzos en Atacama y Coquimbo Alejandro Pizarro/Aton Chile Alejandro Pizarro/Aton Chile

    “La magnitud de estos antecedentes exige (...) una ruta clara para proteger ingresos, sostener empleos, recuperar viviendas, rehabilitar infraestructura local, impedir que las pequeñas empresas quiebren semanas después de la catástrofe y asegurar que los municipios dispongan de recursos suficientes para responder en terreno”, se fundamenta en la propuesta.

    El plan incluye 12 medidas:

    1. Subsidio “pyme se levanta”. “Subsidio directo, no reembolsable y de rápida adjudicación para feriantes, emprendedores, trabajadores por cuenta propia, micro y pequeñas empresas con daño, pérdida de mercadería o interrupción relevante de ventas”.
    2. Crédito de reconstrucción con garantía estatal. “Línea FOGAPE Reconstrucción, operada por Banco Estado y bancos privados, con tasa preferencial, gracia, plazos suficientes y garantía reforzada”.
    3. Subsidio “Volvamos a trabajar”. “Apoyo temporal al pago de remuneraciones para empresas afectadas, condicionado a mantener contratos y reanudar operaciones”.
    4. Paquete de alivio tributario. “Postergación de IVA, PPM y contribuciones, condonación de multas e intereses, facilidades de pago y suspensión temporal de cobranzas”.
    5. Reconstrucción de viviendas con alternativas. “Postergación de IVA, PPM y contribuciones, condonación de multas e intereses, facilidades de pago y suspensión temporal de cobranzas”.
    6. Plan Maestro de Recuperación Comunal. “Intervención de calles, caminos, APR, alcantarillado, electricidad, telecomunicaciones, escuelas, centros de salud y espacios comunitarios”.
    7. Fondo Municipal de Recuperación. “Recursos directos para municipios afectados, distribuidos según damnificados, daños, aislamiento, caminos afectados y capacidad financiera municipal”.
    8. Compra pública local. “Preferencia temporal para proveedores locales en alimentación, transporte, materiales, reparación, aseo, hospedaje y servicios profesionales”.
    9. Protección de servicios básicos y deudas familiares. “Prohibición de cortes, convenios sin intereses, postergación de dividendos y créditos, reposición gratuita de documentos y apoyo jurídico”.
    10. Recuperación emocional y comunitaria. “Atención psicológica, apoyo a niños, adultos mayores, familias que perdieron seres queridos, voluntarios, municipios y organizaciones comunitarias”.
    11. Declaración de emergencia agrícola. “Empleo de herramienta extraordinaria que permita reacción rápida y eficaz en apoyo del mundo agrícola en las zonas afectadas”.
    12. Plan agricultura de pie. “Plan integral compuesto por inyección de recursos vía presupuesto central y GORE; bonos extraordinarios; alivios financieros; planes de emergencia de riego; y operación reforzada de agroseguro”.

    “Esta propuesta se ha construido entre el partido y las bancadas de senadores y diputados. Y se la hemos hecho llegar a los ministros Claudio Alvarado (Interior) y Jorge Quiroz (Hacienda), para iniciar una conversación que nos permita dar con un plan claro y preciso que se implemente desde la próxima semana”, explica el jefe de bancada de los diputados RN, Diego Schalper.

    06-07-2026 DIEGO SCHALPER FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

    La reconstrucción tras la emergencia es algo que mantiene expectante al oficialismo. El diagnóstico en la alianza es que ahí el gobierno del Presidente José Antonio Kast se juega, en parte, la recuperación de su respaldo ciudadano, que se ha visto golpeado durante la tramitación de la megarreforma.

    Lo que se quiere evitar a toda costa en el sector es que la actual administración caiga en los errores del gobierno de Boric en torno a la reconstrucción tras los incendios en la Región de Valparaíso, que se caracterizó por ser lenta y se convirtió en blanco de cuestionamientos internos. Prueba de eso es que la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti (FA), fue una de las voces más críticas de ese proceso.

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