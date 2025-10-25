SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Tendencias

Las parejas que se casan pero deciden no vivir juntos: la nueva tendencia en las relaciones amorosas

Los matrimonios exploran el Living Apart Together, un estilo de vida en el que el amor no implica compartir techo.

Antonio AlburquerquePor 
Antonio Alburquerque
Las parejas que se casan pero deciden no vivir juntos: la nueva tendencia en las relaciones amorosas

Una tendencia ha comenzado a tomar fuerza en los matrimonios, se trata del Living Apart Together (LAT, por sus siglas en inglés: “vivir por separado juntos”), plantea que las parejas pueden mantener un compromiso matrimonial o de largo plazo sin convivir diariamente.

Un reportaje de la BBC expone historias de quienes han decidido vivir de esta manera, desafiando la visión tradicional de la vida en pareja.

Según el medio, apenas un 3% de las personas casadas o en unión civil viven separadas, pero los casos existen y, para algunos, representan la clave para sostener relaciones más sanas y equilibradas.

Las parejas que se casan pero deciden no vivir juntos: la nueva tendencia en las relaciones amorosas Foto referencial: Shutterstock.

Cómo viven los matrimonios a distancia

Uno de los testimonios más llamativos es el de Margaret y su esposo Peter. Llevan 15 años casados viviendo en distintos continentes: ella en Londres, Reino Unido, y él en Brisbane, Australia.

Se ven una vez al año o cada 18 meses, pero aseguran que su matrimonio es feliz.

“He hecho un montón de nuevos amigos y vivo sola en mi acogedor piso de Londres. Así que he hecho todo eso sin dejar de estar casada; ha sido una experiencia maravillosa”, contó Margaret al programa Woman’s Hour de la BBC.

La decisión surgió cuando Margaret cumplió 57 años, volvió a estudiar, se doctoró en lingüística aplicada y decidió mudarse a Inglaterra.

“Se hizo evidente que Peter y yo teníamos objetivos diferentes para esa etapa de nuestras vidas. Él quería quedarse en casa y seguir trabajando, mientras que yo vi que tenía una oportunidad”, relató.

Las parejas que se casan pero deciden no vivir juntos: la nueva tendencia en las relaciones amorosas

Sin embargo, no todo ha sido sencillo para esta pareja. “Las desventajas para Peter son que sigue viviendo en la misma casa familiar en Brisbane y puede que se sienta un poco solo. Y para mí, la desventaja es la falta de compañía; no la tengo”, admitió Margaret.

De todos modos, Margaret subraya que la comunicación ha sido esencial: “Le cuento a Peter todo sobre mi vida en Londres, mi trabajo, mis nuevos amigos, mis viajes. Le ha dado otra dimensión a su vida, y a mí también”.

Living Apart Together en Hollywood

Historias similares se encuentran también en celebridades que han optado por vivir separadas de sus parejas.

La actriz Gwyneth Paltrow y el guionista Brad Falchuk pasaron los primeros años de su matrimonio en casas distintas, por ejemplo.

Las parejas que se casan pero deciden no vivir juntos: la nueva tendencia en las relaciones amorosas Foto: EuropaPress GETTY

Asimismo, la actriz Sheryl Lee Ralph reveló que desde hace casi dos décadas reside en Hollywood, mientras su esposo lo hace en Filadelfia por motivos laborales.

Consejos para un matrimonio a distancia

Expertos consultados por la BBC señalan que esta modalidad no es para todos, pero puede ser beneficiosa.

“Ofrece espacio, un lugar al que regresar, donde se pueden mantener los propios intereses y el propio sentido de identidad”, explicó Ammanda Major, directora de Calidad Clínica de Relate, un servicio de asesoramiento para parejas.

La especialista recomienda que, para que funcione, ambos estén seguros de la decisión, establezcan reglas claras, revisen periódicamente el acuerdo y mantengan una comunicación constante.

Así, la convivencia a distancia puede transformarse en un modelo válido para sostener relaciones sólidas en un mundo donde la autonomía personal adquiere cada vez más valor.

Lee también:

Más sobre:MatrimonioParejasRelacionesAmorLiving Apart TogetherConvivenciaTendenciasCasamiento

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Detienen a presunto autor de homicidio a estudiante de 16 años en Viña del Mar

Diez años del Premio Impulsa: abriendo camino a mujeres en altos cargos empresariales

Gobierno ingresa reforma para fortalecer Contraloría: podrá alzar secreto de cuentas bancarias del Estado

Presidente de Ecuador denuncia supuesto intento de envenenamiento en regalos de agricultores

Capturan a presunto autor de homicidio en La Serena: crimen ocurrió durante una riña

PDI realiza diligencias tras atentado incendiario en Cañete

Lo más leído

1.
¿Me toca ser vocal de mesa?: Servel publica en su sitio web datos electorales para comicios presidenciales y parlamentarios

¿Me toca ser vocal de mesa?: Servel publica en su sitio web datos electorales para comicios presidenciales y parlamentarios

2.
Matthei atribuye cruces de Kast con Boric a estrategia electoral del Presidente: “Es el más fácil de derrotar en segunda vuelta”

Matthei atribuye cruces de Kast con Boric a estrategia electoral del Presidente: “Es el más fácil de derrotar en segunda vuelta”

3.
Kast sube la apuesta: pide concentrar el voto de primera vuelta en su opción y endurece tono contra Boric

Kast sube la apuesta: pide concentrar el voto de primera vuelta en su opción y endurece tono contra Boric

4.
Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

5.
Temblor hoy, viernes 24 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 24 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Qué es el ghosting laboral que provoca desconfianza y tristeza entre los trabajadores cesantes

Qué es el ghosting laboral que provoca desconfianza y tristeza entre los trabajadores cesantes

Qué se sabe de los bombarderos B-1 que Estados Unidos envió a las cercanías de Venezuela

Qué se sabe de los bombarderos B-1 que Estados Unidos envió a las cercanías de Venezuela

Servicios

Cuándo es el concierto de Kali Uchis en Chile y cuáles son los precios de las entradas

Cuándo es el concierto de Kali Uchis en Chile y cuáles son los precios de las entradas

Temblor hoy, sábado 25 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 25 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

¿Es obligatorio votar en las elecciones presidenciales y parlamentarias?

¿Es obligatorio votar en las elecciones presidenciales y parlamentarias?

Detienen a presunto autor de homicidio a estudiante de 16 años en Viña del Mar
Chile

Detienen a presunto autor de homicidio a estudiante de 16 años en Viña del Mar

Gobierno ingresa reforma para fortalecer Contraloría: podrá alzar secreto de cuentas bancarias del Estado

Cuándo es el concierto de Kali Uchis en Chile y cuáles son los precios de las entradas

Diez años del Premio Impulsa: abriendo camino a mujeres en altos cargos empresariales
Negocios

Diez años del Premio Impulsa: abriendo camino a mujeres en altos cargos empresariales

Sofofa agenda reuniones con presidenciales para presentar propuestas económicas prioritarias

La aventura de Agrosuper en el gigantesco mercado mexicano

Las parejas que se casan pero deciden no vivir juntos: la nueva tendencia en las relaciones amorosas
Tendencias

Las parejas que se casan pero deciden no vivir juntos: la nueva tendencia en las relaciones amorosas

El caso de la niña de 5 años que cayó de un crucero de Disney y sobrevivió

Honor y BYD estrechan lazos entre teléfono y automóvil con IA

Los resultados que le pueden dar el título a Coquimbo Unido durante este fin de semana
El Deportivo

Los resultados que le pueden dar el título a Coquimbo Unido durante este fin de semana

Histórico de Manchester United le da con todo a Marcus Rashford: “Fue un vago, ningún compañero confía en él”

“Tremendamente desaparecido”: en España castigan el intrascendente partido de Alexis Sánchez con Sevilla

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca
Finde

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca

Cómo será Espíritus Domésticos, la exposición que revive el espiritismo chileno del siglo XIX

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 25 y 26 de octubre

El chileno que traduce al nuevo Premio Nobel de Literatura: “Su obra es un verdadero monumento literario”
Cultura y entretención

El chileno que traduce al nuevo Premio Nobel de Literatura: “Su obra es un verdadero monumento literario”

Good Boy: Amigo en la Desgracia

Reseña de libros: de los últimos años de Marx a Antonia Daiber

Presidente de Ecuador denuncia supuesto intento de envenenamiento en regalos de agricultores
Mundo

Presidente de Ecuador denuncia supuesto intento de envenenamiento en regalos de agricultores

Líderes llegan a Malasia para participar de la cumbre de Asean en Kuala Lumpur

Fallece la reina madre de Tailandia Sirikit a los 93 años

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”
Paula

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal