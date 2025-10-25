Las parejas que se casan pero deciden no vivir juntos: la nueva tendencia en las relaciones amorosas

Una tendencia ha comenzado a tomar fuerza en los matrimonios, se trata del Living Apart Together (LAT, por sus siglas en inglés: “vivir por separado juntos”), plantea que las parejas pueden mantener un compromiso matrimonial o de largo plazo sin convivir diariamente .

Un reportaje de la BBC expone historias de quienes han decidido vivir de esta manera, desafiando la visión tradicional de la vida en pareja.

Según el medio, apenas un 3% de las personas casadas o en unión civil viven separadas, pero los casos existen y, para algunos, representan la clave para sostener relaciones más sanas y equilibradas.

Cómo viven los matrimonios a distancia

Uno de los testimonios más llamativos es el de Margaret y su esposo Peter. Llevan 15 años casados viviendo en distintos continentes: ella en Londres, Reino Unido, y él en Brisbane, Australia.

Se ven una vez al año o cada 18 meses, pero aseguran que su matrimonio es feliz .

“He hecho un montón de nuevos amigos y vivo sola en mi acogedor piso de Londres. Así que he hecho todo eso sin dejar de estar casada; ha sido una experiencia maravillosa”, contó Margaret al programa Woman’s Hour de la BBC.

La decisión surgió cuando Margaret cumplió 57 años, volvió a estudiar, se doctoró en lingüística aplicada y decidió mudarse a Inglaterra.

“Se hizo evidente que Peter y yo teníamos objetivos diferentes para esa etapa de nuestras vidas. Él quería quedarse en casa y seguir trabajando, mientras que yo vi que tenía una oportunidad”, relató.

Sin embargo, no todo ha sido sencillo para esta pareja. “Las desventajas para Peter son que sigue viviendo en la misma casa familiar en Brisbane y puede que se sienta un poco solo. Y para mí, la desventaja es la falta de compañía; no la tengo” , admitió Margaret.

De todos modos, Margaret subraya que la comunicación ha sido esencial: “Le cuento a Peter todo sobre mi vida en Londres, mi trabajo, mis nuevos amigos, mis viajes. Le ha dado otra dimensión a su vida, y a mí también”.

Living Apart Together en Hollywood

Historias similares se encuentran también en celebridades que han optado por vivir separadas de sus parejas.

La actriz Gwyneth Paltrow y el guionista Brad Falchuk pasaron los primeros años de su matrimonio en casas distintas, por ejemplo.

Asimismo, la actriz Sheryl Lee Ralph reveló que desde hace casi dos décadas reside en Hollywood, mientras su esposo lo hace en Filadelfia por motivos laborales.

Consejos para un matrimonio a distancia

Expertos consultados por la BBC señalan que esta modalidad no es para todos, pero puede ser beneficiosa.

“Ofrece espacio, un lugar al que regresar, donde se pueden mantener los propios intereses y el propio sentido de identidad”, explicó Ammanda Major, directora de Calidad Clínica de Relate, un servicio de asesoramiento para parejas.

La especialista recomienda que, para que funcione, ambos estén seguros de la decisión, establezcan reglas claras, revisen periódicamente el acuerdo y mantengan una comunicación constante.

Así, la convivencia a distancia puede transformarse en un modelo válido para sostener relaciones sólidas en un mundo donde la autonomía personal adquiere cada vez más valor.