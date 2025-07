Las constantes polémicas que tienen a Lamine Yamal en entredicho en Europa

Lamine Yamal es una de las mayores promesas del fútbol mundial. Con 18 años recién cumplidos, el delantero está llamado a liderar la futura generación de valores del balompié europeo. Sus gambetas, capacidad goleadora y, sobre todo, la facilidad que tiene para eludir rivales, han significado elogios de toda índole en las últimas temporadas. Zinedine Zidane llegó a declarar que nunca vio algo igual.

“Cuando lo ves jugar, por ejemplo, no sé, por poner un ejemplo, la semifinal contra el Inter de Milán, en la segunda parte... Nunca había visto algo así en mi vida. Basta con ver a alguien que domina tanto su materia sobre el terreno de juego. Es fabuloso verle así”, dijo el exvolante francés a Foot Mercato.

Pero mientras su juego sigue deslumbrando, la narrativa en torno a su figura comienza a complejizarse. Durante las últimas semanas, Yamal ha acaparado portadas por motivos que poco tienen que ver con su rendimiento. Su creciente exposición mediática, actitudes cuestionadas en cancha y una vida social cada vez más expuesta han encendido señales de alerta en ciertos sectores.

Ya al cierre de la temporada pasada, el delantero comenzó a mostrar una personalidad más desafiante. “Mientras gane no me pueden decir nada, cuando me ganen, sí”, lanzó en la antesala de la eliminación del Barcelona en la Champions League.

Yamal hace ruido por su actitud fuera del campo. . Por @lamineyamal

La situación escaló con su irrupción en el mundo de la farándula. En junio, diversas revistas del espectáculo publicaron imágenes del jugador junto a la influencer Fati Vázquez, quien tiene 12 años más que el futbolista, lo que desató rumores de una relación. El episodio marcó el inicio de una exposición más constante en medios ajenos al ámbito deportivo. Y su comentada fiesta de cumpleaños fue el nuevo punto de quiebre.

La polémica celebración

El evento se realizó con más de 200 invitados, entre compañeros de equipo, streamers, influencers y artistas. Se prohibieron los teléfonos celulares. Hasta ahí, una fiesta llamativa pero no inédita en el universo del fútbol de élite. Algo que Neymar o Ronaldo Nazário ya habían hecho en su momento.

La controversia llegó cuando la Asociación de Personas con Acondroplasia y Otras Displasias Esqueléticas con Enanismo emitió un comunicado denunciando que el jugador habría contratado a enanos para animar la celebración. En el texto, la organización calificó el hecho como una práctica denigrante, señalando que “la finalidad de incluir a personas con enanismo en actividades de entretenimiento es la de servir como reclamo y espectáculo”, lo que “socava tanto la imagen como los derechos de las personas con discapacidad”. El caso podría derivar en acciones legales.

En el entorno del Barcelona, sin embargo, hay quienes bajan el tono a las críticas. El portero Wojciech Szczesny fue uno de los que salió en defensa del jugador. “¿Las actitudes de Lamine? Yo pienso que cada uno tiene su propio camino. Hasta el momento, no veo ninguna señal para levantar una bandera roja. Su manera de ver el fútbol y la vida es parte de lo que lo hace especial”, sostuvo.

El arquero comparó el caso con el de Neymar. “Mucha gente dice que Neymar pudo haber logrado más si hubiera tenido una actitud diferente. Pero quizás, sin esa personalidad, no habría sido el Neymar que conocemos. Creo que con ese tipo de talentos, no hay que pisar el freno muy fuerte. Su alegría es contagiosa”, agregó.

Un entorno mediático

La figura del padre de Lamine Yamal también ha cobrado notoriedad. Mounir Nasraoui, de origen marroquí, es un personaje activo en redes sociales y no duda en manifestar su orgullo. Fue él quien difundió la ya icónica imagen de Lionel Messi alzando a su hijo en brazos cuando era apenas un bebé, durante una producción especial para Sport, en 2007. “El comienzo de dos leyendas”, escribió.

Nasraoui ha dado múltiples entrevistas y no esquiva declaraciones polémicas. “Aunque he seguido al Madrid, me la pela. A mí el que me da de comer es el Barça”, dijo en la antesala de un clásico. “Vamos a ganar. Me da igual uno, dos o tres, los vamos a reventar”, cerró con tono desafiante. El Barcelona terminó imponiéndose 3-2, con dos asistencias de Yamal.

En agosto de 2024, su figura fue nuevamente foco noticioso tras ser apuñalado tres veces en Barcelona mientras paseaba a su perro. Fue trasladado al hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, donde logró salir de gravedad. “Me veía entre la vida y la muerte. Claro que tuve miedo, como cualquier ser humano. Estoy agradecido de volver a hablar”, relató tras su recuperación.