Diputados reprochan a Arzola cambios al SAE y levantan posibles inconstitucionalidades

Esta jornada, la ministra de Educación, María Paz Arzola, presentó frente a la comisión de Educación de la Cámara el proyecto de ley que modifica el Sistema de Admisión Escolar (SAE), el cual considera la creación de dos mecanismos complementarios de admisión: Elección Mutua (EM), y Asignación Aleatoria (AA).

Al respecto, la secretaria de Estado manifestó tras la sesión que desde el Ejecutivo esperan “tener una buena acogida” en la discusión parlamentaria, apuntando a que es un tema que está “en las propuestas del plan de gobierno”, y que recoge la demanda que existe para poder introducir mejoras al actual sistema de admisión escolar.

“Este proyecto, a grandes rasgos, tiene dos motivaciones: lo primero es reducir el peso que hoy día tiene el azar, a través del sistema centralizado”, destacó tras la sesión. “Para ponerlo en cifras, hoy día el 80% de quienes postulan a un establecimiento que no tiene suficiente escupo como no cumple ningún criterio de prioridad, termina asignado en virtud del azar”.

Así, uno de los objetivos del proyecto, destacó,“es reducir el azar en la asignación de escuelas” y también “aumentar o mejorar el reconocimiento del mérito académico, que es un valor, un principio fundamental en la educación”.

En cuanto a cuándo podría ser votado en Sala, la ministra indicó que esperan que el proyecto avance “lo más rápido posible”.

“Escuchando a quienes, por supuesto, se deba escuchar, dialogando con quienes haya que dialogar”, añadió.

En esto aclaró que cualquier modificación o aprobación que se haga del SAE, entraría en vigencia para el proceso de admisión que se inicia el próximo año para el año escolar 2028.

Reintroducir “prácticas discriminatorias” y “se recogen aspectos que ya fueron declarados inconstitucionales”

Por su parte, la diputada Zandra Parisi (PDG) manifestó su preocupación con que esta nueva modalidad que se integraría al SAE abriera espacios de discrminación.

“La incorporación de entrevistas a padres y apoderados como criterio de selección dentro del mecanismo de elección mutua abre un riesgo real de filtros de facto, especialmente porque el proyecto ya exige la adhesión obligatoria al proyecto educativo, lo que vuelve redundante cualquier evaluación subjetiva adicional”, expresó al respecto.

En esto, la parlamentaria citó estudios internacionales del International Center for Education Evaluation y del Education Endowment Formation del Reino Unido, en donde se concluyó que entrevistas no estandarizadas “generan decisiones basadas en compatibilidad percibida, más que en criterios objetivos, lamentablemente, afectando desproporcionadamente a familias monoparentales, migrantes o de menor capital cultural”.

En Chile, antes del SAE, indicó, ya habían identificado entrevistas y reuniones presenciales que operaban como mecanismo de selección encubierta, incluso no estaban formalmente autorizadas, “por eso permitir entrevistas sin protocolos estrictos puede reintroducir prácticas discriminatorias bajo la apariencia de evaluaciones pedagógicas”.

“¿Cómo asegura el Ministerio que las entrevistas a padres y apoderados no se transformen en un mecanismo de selección encubierto, especialmente a la luz de la evidencia nacional e internacional que muestra que estos procesos tienden a reproducir sesgos sociológicos y culturales cuando no están estrictamente protocolizados?“, cuestionó a las autoridades presentes.

En esta misma línea manifestó sus reparos al proyecto la diputada Emilia Schneider (FA), quien recordó que la ministra Arzola el 2025 participó de una mesa técnica que evaluó el SAE y que recomendó continuar con este sistema, introduciendo algunas mejoras, rechazando la idea de que los colegios tuviesen sus propios sistemas de admisión independientes al SAE.

“No quiero negar que hay que mejorar el SAE, nosotros estamos disponibles. Por algo la ministra participó y firmó en una mesa que convocó el gobierno anterior y que hoy desecha”, sostuvo. “Pero el problema de fondo tiene que ver con que precisamente no hay suficientes cupos de calidad, cupos que las familias deseen en el sistema”.

Y eso, sostuvo,“no lo va a resolver ningún sistema de admisión. Eso es un problema de fondo del sistema educativo que podemos hacerle atajos, pero va a seguir estando ahí”.

Por su parte, la diputada Daniela Serrano (PC) emplazó al Ejecutivo a explica de qué manera el Ministerio de Educación da certezas de que los objetivos de este proyecto se cumplen.

“Se habla de devolver la posibilidad a las familias a que puedan escoger el establecimiento educacional, pero lo que nosotros vemos reflejado en este proyecto es que los sostenedores escogen a los y las estudiantes“, señaló.

Asimismo, la diputada también abordó que el proyecto podría caer en una inconstitucionalidad, como ya ocurrió en Escuelas Protegidas. Esto, ya que en el artículo 7 Ter propone modificaciones “y se habla explícitamente y se recogen aspectos que ya fueron declarados inconstitucionales, a propósito de la priorización que se va a establecer de estudiantes que no hayan sido expulsados de establecimientos educacionales”.

“Terminar con la famosa tómbola”

En la discusión parlamentaria, uno de los temas que causó fuertes roces entre los diputados fue el referirse o no al sistema del SAE como “tómbola”, término que no fue utilizado ni por la ministra ni por el subsecretario durante la presentación del proyecto.

Durante el debate, la diputada republicana Paz Charpentier fue dura en su crítica al SAE, agradeciendo en primera instancia al Ejecutivo “por hacer propias las urgencias de los chilenos” y así “terminar con la famosa tómbola”, destacó.

“O más bien no terminar con ella, sino dar más libertad a los proyectos educativos y dar más libertad a este sistema educativo que la verdad es que ha devenido un sistema pétreo que no resuelve la necesidad educativa de los chilenos ni permite la mejora sustantiva en nuestro sistema general de educación”.

En esto, el diputado Juan Santana (PS) fue el primero en advertir el término que se estaba usando para tratar este sistema en el debate, consultando al Ejecutivo si compartían el concepto.

“Quería consultarle a la ministra si es que ella hace suya este concepto de la tómbola, porque en sus primeras diapos de la exposición que está realizando, yo creo que dejó en claro de que este es un sistema de algoritmo cuyo principal contenido son criterios que se utilizan, que ella misma lo describió y por lo tanto, yo entiendo que una tómbola, de acuerdo a lo que decía la diputada Charpentier, es un sistema aleatorio, completamente aleatorio, sin criterio alguno

El diputado UDI Ricardo Neumann también abordó los cuestionamiento de Santana, indicando que si bien entendía “la obsesión ideológica de la izquierda por controlar el lenguaje” defendió el uso de la palabra. “acá nosotros queremos referirnos a un sistema de selección que ha sido tan nefasto para las familias chilena”.

“Esto es una tómbola, y yo le voy a agregar una tómbola maldita. Y al referirme de esta forma estoy expresando el sentirde las personas que yo tengo el honor de representarporque vienen 10 años viviendo la arbitrariedadde un proceso de selección que no es justo”.

Debido al tiempo, la sesión se tuvo que dar por finalizada antes que el Ejecutivo tuviese la opotunidad de responder la consulta de los diputados.