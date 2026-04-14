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    Cómo es el búnker militar que Trump quiere construir bajo su nuevo salón de baile en la Casa Blanca

    El mandatario estadounidense ha sugerido que la construcción del nuevo salón de baile es un asunto de seguridad, ya que está relacionada a sus planes para erigir un nuevo búnker subterráneo, con mayores capacidades de defensa.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Cómo es el búnker militar que Trump quiere construir bajo su nuevo salón de baile en la Casa Blanca. Foto: archivo / US National Park Service.

    Fue durante el año pasado cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el inició de las operaciones para derribar el ala este de la Casa Blanca. Esto, con el objetivo de construir un nuevo salón de baile por un monto de unos 400 millones de dólares.

    Bajo tierra, los trabajadores también han excavado y desarmado el Centro Presidencial de Operaciones de Emergencia (PEOC, por sus siglas en inglés), un búnker de máxima seguridad levantado en la Segunda Guerra Mundial para proteger al presidente y a otros altos cargos en situaciones de emergencia.

    Pese a que las características del PEOC se han mantenido más bien reservadas durante décadas, el actual mandatario ha hablado más abiertamente sobre el lugar, en medio de los cuestionamientos por la iniciativa.

    Trump ha sugerido que la construcción del nuevo salón de baile es un asunto de seguridad, ya que está relacionada a sus planes para erigir un nuevo búnker subterráneo, con mayores capacidades y escondido a mayor profundidad.

    Cómo es el búnker militar que Trump quiere construir bajo su nuevo salón de baile en la Casa Blanca. Foto: archivo.

    Cómo es el búnker que Trump quiere construir bajo su nuevo salón de baile en la Casa Blanca

    Durante una conferencia de prensa realizada a finales de marzo, Trump anticipó que esperaba que el salón de baile tuviera alrededor de 8.400 metros cuadrados y que fuera como un “cobertizo”.

    Según declaraciones reunidas por el New York Times, enfatizó: “Los militares están construyendo un enorme complejo bajo el salón de baile, que está en construcción, y nos está yendo muy bien”.

    De acuerdo al presidente, el espacio contará con refugios antiaéreos e “instalaciones médicas muy importantes”, lo que también incluye un hospital.

    Junto con ello, dijo, tendrá sistemas de comunicación segura del máximo nivel y defensas contra armas biológicas.

    Comentó que el salón de baile protegería al búnker de amenazas como drones, balas y otros ataques.

    En sus palabras: “Es cristal antibalas de alta calidad. Todas las ventanas son a prueba de balas”.

    Según el citado periódico, durante una reunión de gabinete realizada a finales de marzo, manifestó: “Los militares lo querían más que nadie”.

    Días después, en una conferencia de prensa, aseguró: “Tenemos biodefensa por todas partes”.

    “Tenemos telecomunicaciones y comunicaciones seguras por todas partes. Tenemos refugios antibombas que estamos construyendo. Tenemos un hospital e instalaciones médicas muy importantes que estamos construyendo. Tenemos todas estas cosas”.

    Pese a que el proyecto subterráneo se ha enfrentado a una serie de críticas, las cuales aseguran que requiere de la aprobación del Congreso, hasta el momento su administración ha podido continuar con las construcciones.

    Luego de que se presentaran solicitudes al poder judicial para detenerlas mientras no se tenga el permiso del legislativo, el Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia informó el 11 de abril que las obras pueden seguir hasta al menos el 17 de abril, según rescata CNN.

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