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    “Es uno de los peores días de mi vida”: figura de España acusa a jugador de Uruguay de lesionarlo en el Mundial

    La presencia de Nico Williams en los próximos duelos de la Roja europea quedó en duda luego de que Nicolás de la Cruz le propinara una dura patada. "Un compañero de profesión actuó llevado por la frustración", lanzó en sus redes sociales.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Nico Williams acusó a Nicolás de la Cruz de lesionarlo en el duelo entre España y Uruguay.

    El partido entre España y Uruguay, que decantó en la eliminación de la Celeste del Mundial 2026, sigue dejando coletazos. Este sábado, se conoció que Nico Williams, uno de las figuras de la Roja europea, se lesionó y puso en riesgo su presencia en el certamen tras una dura patada de Nicolás de la Cruz.

    El futbolista del Athletic Club de Bilbao había llegado tocado al torneo, por una dolencia que arrastró durante toda la temporada en LaLiga. Pese a esto, pudo sumar minutos contra Cabo Verde y Arabia Saudita y su condición física parecía mejorar con el correr de los partidos.

    No obstante, todo cambió cuando el jugador charrúa lo barrió desde atrás y obligó a su retirada del estadio Guadalajara. El diagnóstico del cuerpo médico rápidamente arrojó una lesión muscular en el aductor derecho tras un fuerte trauma provocado por una entrada. En ese sentido, su disponibilidad queda pendiente de la evolución, aunque el panorama no es muy alentador.

    Por este motivo, Williams se mostró abatido en redes sociales y detalló el largo proceso que lo vuelve a atormentar. “Hoy es uno de los peores días de mi vida. Vuelvo a lesionarme después de un año muy complicado, en el que la pubalgia me ganó muchas batallas, pero no la guerra. Conseguí superarla con trabajo, sacrificio y, sobre todo, responsabilidad. Fue un año y medio de sufrimiento, tristeza, incertidumbre y ansiedad. No sabía cuándo volvería a jugar sin dolor ni cuándo recuperaría una vida normal. Llegué a convivir con el dolor en cosas tan simples como ir al baño, subir y bajar del coche o simplemente disfrutar del día a día", partió diciendo en su comunicado.

    Volver a ser feliz jugando al fútbol era mi mayor prioridad, junto a recuperar la sonrisa. Porque sin una sonrisa, sin disfrutar y sin ser feliz, no puedo rendir al máximo nivel. Lo superé. Después apareció una lesión en el isquio, que volvió a ponerme a prueba. Una vez más dejé de sonreír, pero tampoco iba a detenerme”, agregó.

    En el sentido escrito, el jugador ibérico exhibió toda su molestia y, de hecho, acusó directamente a Nicolás de la Cruz de querer lesionarlo. “Ayer me provocaron una nueva lesión tras una acción en la que un compañero de profesión actuó llevado por la frustración, el descontento y la tristeza por la situación que atravesaba. Fue una jugada que, en mi opinión, se podía haber evitado porque era completamente innecesaria”, dijo.

    Pese al disgusto por una nueva dolencia y los pronósticos poco auspiciosos en relación a su presencia en lo que resta de torneo, el hombre del Bilbao tranquilizó a sus seguidores con una cuota de esperanza: “Pero esto tampoco me va a detener. Sé que Dios tiene un plan para mí y seguiré luchando hasta el último instante para volver a hacer lo que más amo: jugar al fútbol, ser feliz y dar muchas alegrías. Gracias de corazón a todos por vuestros mensajes de apoyo. La historia no ha acabado, nos vemos en los antes posible en este mundial”, cerró.

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    Más sobre:Mundial 2026Nico WilliamsMundialNicolás de la CruzSelección de EspañaSelección de UruguayFútbolCopa del Mundo 2026Norteamérica 2026

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