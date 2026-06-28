Reportan que Irán y Estados Unidos acordaron detener los ataques y reanudar las conversaciones

Irán y Estados Unidos acordaron detener las recientes hostilidades en el golfo Pérsico y reanudar las conversaciones sobre su disputa por el estrecho de Ormuz, informó el portal de noticias Axios este domingo.

La medida podría poner fin a los ataques recíprocos que se han registrado durante estas últimas jornadas y habían amenazado con desbaratar el acuerdo de paz provisional.

La cita entre ambas partes sería el martes en Catar, de acuerdo con un alto funcionario estadounidense que habló con el portal.

“Hemos decidido detener toda actividad cinética” , declaró esa misma fuente a Axios, utilizando el término militar para referirse a ataques y otras ofensivas.

El medio además señaló que tanto otros funcionarios de la Casa Blanca como una tercera fuente con conocimiento del asunto confirmaron la reunión prevista para el 30 de junio.

De esta forma, se reanudaría la vía diplomática tras varios días de ofensivas y contraataques desde que el jueves un proyectil iraní impactó contra un buque de carga en el paso marítimo del golfo Pérsico.

Un marine de EE.UU. a bordo del transporte anfibio USS New Orleans. Foto: Europa Press/CENTCOM. CENTCOM

Hasta el momento, tanto Washington como Teherán se han acusado mutuamente de violar el alto el fuego provisional acordado el 17 de junio, cuando firmaron el denominado Memorando de Entendimiento.

Este domingo, Irán lanzó misiles y drones contra instalaciones militares estadounidenses en Kuwait y Bahréin, poco después de que el presidente Donald Trump amenazara con aniquilar a la cúpula iraní si no cumplían el acuerdo para poner fin a la guerra, como consignó Reuters.

Una advertencia que este sábado acompañó la confirmación por parte del mandatario norteamericano de que el ejército de EE.UU. había atacado de nuevo a Irán, tras el impacto que sufrió un petrolero con bandera panameña en el estrecho Ormuz.

“Puede que llegue un momento en que ya no seamos capaces de ser razonables y nos veamos obligados a completar militarmente el trabajo que comenzamos con tanto éxito”, dijo Trump en las redes sociales, antes del informe de Axios.

“Si eso sucede, ¡la República Islámica de Irán dejará de existir!” , añadió.

"United States aircraft just struck Iranian missile and drone storage locations, and coastal radar sites, for violating the Cease Fire Agreement, AGAIN! It is very possible that they will never learn!" - President Donald J. Trump 🇺🇸 pic.twitter.com/btHdMaR8Hd — The White House (@WhiteHouse) June 27, 2026

Como detalló Reuters, el acuerdo de paz provisional de 14 puntos tenía como objetivo detener los combates, que Estados Unidos e Israel iniciaron el 28 de febrero, y reabrir el estrecho mientras continuaban las conversaciones sobre temas como el programa nuclear de Irán.

Sin embargo, el acuerdo siempre fue frágil. Un ejemplo reciente de esta vulnerabilidad es la cancelación por parte de Teherán de las conversaciones técnicas con Washington que estaban previstas para el domingo.

Los recientes ataques contra el país y el incumplimiento de las condiciones del memorando fueron la causa, según declaró a la televisión estatal iraní Mehdi Fazaeili, miembro de la Oficina de Preservación y Publicación de las Obras del Líder Supremo de Irán.

“Por ejemplo, uno de los motivos es comprobar si tenemos acceso a los fondos descongelados; si no hay acceso, entonces no se ha cumplido esta condición”, dijo Fazaeili.