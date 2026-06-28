Manuel Adorni renunciaría a su cargo en el directorio de YPF tras su salida del gobierno argentino

A tan solo horas de su renuncia al cargo de jefe de Gabinete del gobierno de Javier Milei, el ahora exministro, Manuel Adorni, dejaría este domingo su cargo como director de la petrolera estatal argentina Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF).

Tras casi cuatro meses de estar en el ojo del huracán por presuntas irregularidades patrimoniales, fuentes anónimas confirmaron a La Nación, Infobae y El Clarín que Adorni no continuará ocupando ningún cargo público luego de su deserción.

“La decisión está tomada. Se formalizará la semana que viene (...) Quedo en la carta explícito. No quiere tener ningún puesto ni cargo ni nada del Estado” , explicaron fuentes de la Casa Rosada.

Adorni había llegado al directorio de YPF luego de asumir como jefe de Gabinete. Su designación fue como director titular Clase A, en representación del Estado nacional, un lugar de relevancia dentro de la estructura de la compañía.

Fue el sábado por la tarde que el ahora exjefe de cartera de Milei comunicó su renuncia a través de su cuenta personal de X en medio de una serie de polémicas por sus declaraciones patrimoniales, lo que implicaría el golpe más fuerte que ha sufrido la administración de Milei.

Los problemas para Adorni comenzaron cuando se reveló que su esposa, Bettina Angeletti, viajó con él, como parte de la comitiva oficial en un avión que llevó a Milei y su equipo a Estados Unidos.

A partir de aquel episodio, comenzaron las denuncias judiciales, que se enfocaban sobretodo en los viajes de lujo con su familia, compras y remodelaciones de inmuebles. Además, Adorni reconoció que tenía 500 mil dólares no declarados a las autoridades fiscales.

Aunque negó ante el Congreso y la prensa las acusaciones y atribuyó parte de su patrimonio a una herencia inesperada de su padre fallecido y a una inversión temprana en bitcoins, los argumentos no lograron convencer ni dentro ni fuera del oficialismo.

Actualmente, Adorni enfrenta una investigación federal por sus recientes recientes compras de propiedades y viajes de lujo, en la que se sospecha que ha incurrido en “enriquecimiento ilícito”.

Con todo, el exministro de Milei lamentó en su carta de renuncia que “el acoso, las mentiras y los constantes intentos de los medios de comunicación por arruinar mi reputación nos hayan causado tanto daño”.