Ataques israelíes dejan cuatro muertos en Gaza, entre ellos una joven de 13 años

Al menos cuatro personas murieron este domingo en nuevos ataques atribuidos al Ejército israelí en la Franja de Gaza, entre ellas una niña de 13 años, según informaron fuentes médicas del enclave palestino.

De acuerdo con personal del hospital Naser, la menor fue identificada como Elaine Al Farra y murió tras ser alcanzada en la cabeza por una pieza de artillería israelí cerca de la rotonda de Bani Suheila, al este de Jan Yunis, en el sur de la Franja.

El mismo centro médico informó que otro bombardeo contra el campamento de desplazados de Al Mawasi, al oeste de Jan Yunis, dejó una persona fallecida, cuya identidad aún no ha sido confirmada, además de varios heridos.

Hasta ahora, el Ejército de Israel no se ha pronunciado sobre estos incidentes.

Horas antes, fuentes del hospital Shifa habían reportado la muerte de otros dos palestinos en un ataque con dron en Beit Lahia, al norte de la Franja de Gaza. En ese hecho, al menos otra persona resultó herida.

Los ataques se producen pese al alto el fuego vigente desde octubre de 2025. Según los antecedentes disponibles, las fuerzas israelíes mantienen presencia en cerca del 70% del territorio de la Franja.

El último balance del Ministerio de Sanidad gazatí cifra en más de 1.041 las personas muertas desde el inicio de la tregua, mientras que alrededor de 3.372 palestinos han resultado heridos en ataques registrados durante el mismo periodo.

Desde el comienzo de la guerra, en octubre de 2023, más de 73 mil gazatíes han muerto, entre ellos cerca de 20 mil menores de edad, según los datos entregados por las autoridades sanitarias del enclave.

El pasado martes, la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU para los Territorios Palestinos amplió sus acusaciones contra Israel y señaló que las operaciones militares han provocado una cifra sin precedentes de muertes, heridas y traumas entre niños palestinos.