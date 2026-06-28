SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Ataques israelíes dejan cuatro muertos en Gaza, entre ellos una joven de 13 años

    Fuentes médicas palestinas informaron que los ataques ocurrieron en distintos puntos de la Franja, pese al alto el fuego vigente desde octubre de 2025. El Ejército israelí no se ha pronunciado por los incidentes más recientes.

    Por 
    Felipe Rivera
    Ataques israelíes dejan cuatro muertos en Gaza, entre ellos una joven de 13 años. Imagen referencial. Rizek Abdeljawad

    Al menos cuatro personas murieron este domingo en nuevos ataques atribuidos al Ejército israelí en la Franja de Gaza, entre ellas una niña de 13 años, según informaron fuentes médicas del enclave palestino.

    De acuerdo con personal del hospital Naser, la menor fue identificada como Elaine Al Farra y murió tras ser alcanzada en la cabeza por una pieza de artillería israelí cerca de la rotonda de Bani Suheila, al este de Jan Yunis, en el sur de la Franja.

    El mismo centro médico informó que otro bombardeo contra el campamento de desplazados de Al Mawasi, al oeste de Jan Yunis, dejó una persona fallecida, cuya identidad aún no ha sido confirmada, además de varios heridos.

    Hasta ahora, el Ejército de Israel no se ha pronunciado sobre estos incidentes.

    Horas antes, fuentes del hospital Shifa habían reportado la muerte de otros dos palestinos en un ataque con dron en Beit Lahia, al norte de la Franja de Gaza. En ese hecho, al menos otra persona resultó herida.

    Los ataques se producen pese al alto el fuego vigente desde octubre de 2025. Según los antecedentes disponibles, las fuerzas israelíes mantienen presencia en cerca del 70% del territorio de la Franja.

    El último balance del Ministerio de Sanidad gazatí cifra en más de 1.041 las personas muertas desde el inicio de la tregua, mientras que alrededor de 3.372 palestinos han resultado heridos en ataques registrados durante el mismo periodo.

    Desde el comienzo de la guerra, en octubre de 2023, más de 73 mil gazatíes han muerto, entre ellos cerca de 20 mil menores de edad, según los datos entregados por las autoridades sanitarias del enclave.

    El pasado martes, la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU para los Territorios Palestinos amplió sus acusaciones contra Israel y señaló que las operaciones militares han provocado una cifra sin precedentes de muertes, heridas y traumas entre niños palestinos.

    Lee también:

    Más sobre:IsraelGazaMundoInternacionalBombardeoMuertesEjercitoFranja de GazaConflicto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Pakistán afirma haber matado a 29 milicianos en operación cerca de la frontera con Afganistán

    Decretan prisión preventiva para imputado por porte ilegal de arma y homicidio ocurrido en 2025 en La Florida

    Mirosevic se baja de visita de Estado con Kast para votar contra acusación constitucional a Grau

    Las razones de la salida del jefe de Gabinete de Milei

    Arica: capturan a dos imputados por sustracción de menor tras retener a adolescente en Quebrada Encantada

    Mantienen prisión preventiva para imputados por millonario robo frustrado a empresa de valores en Antofagasta

    Lo más leído

    1.
    Las razones de la salida del jefe de Gabinete de Milei

    Las razones de la salida del jefe de Gabinete de Milei

    2.
    Paolo Benanti, el fraile que asesora al Vaticano en IA: “Las nuevas tecnologías se comieron parte de la realidad”

    Paolo Benanti, el fraile que asesora al Vaticano en IA: “Las nuevas tecnologías se comieron parte de la realidad”

    3.
    Fallecen 14 personas tras accidente de helicóptero de Aramco en Arabia Saudita

    Fallecen 14 personas tras accidente de helicóptero de Aramco en Arabia Saudita

    4.
    Canciller iraní llega a Irak en medio de tensión con Estados Unidos e Israel

    Canciller iraní llega a Irak en medio de tensión con Estados Unidos e Israel

    5.
    Capturan en Colombia a presunto líder del Tren del Coro buscado por femicidio y otros graves delitos en Chile

    Capturan en Colombia a presunto líder del Tren del Coro buscado por femicidio y otros graves delitos en Chile

    6.
    Katz advierte que Israel permanecerá de forma “prolongada” en el sur del Líbano hasta que Hezbolá se desarme

    Katz advierte que Israel permanecerá de forma “prolongada” en el sur del Líbano hasta que Hezbolá se desarme

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer

    Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer

    Servicios

    Senapred declara Alerta Amarilla para Pichilemu por incendio forestal que afecta 50 hectáreas

    Senapred declara Alerta Amarilla para Pichilemu por incendio forestal que afecta 50 hectáreas

    Antofagasta y sectores de Atacama y Coquimbo se mantienen bajo alerta temprana preventiva por vientos

    Antofagasta y sectores de Atacama y Coquimbo se mantienen bajo alerta temprana preventiva por vientos

    “Peaje a luca” y fiscalizaciones: el plan de contingencia para el retorno vehicular a la RM tras fin de semana largo

    “Peaje a luca” y fiscalizaciones: el plan de contingencia para el retorno vehicular a la RM tras fin de semana largo

    Decretan prisión preventiva para imputado por porte ilegal de arma y homicidio ocurrido en 2025 en La Florida
    Chile

    Decretan prisión preventiva para imputado por porte ilegal de arma y homicidio ocurrido en 2025 en La Florida

    Mirosevic se baja de visita de Estado con Kast para votar contra acusación constitucional a Grau

    Arica: capturan a dos imputados por sustracción de menor tras retener a adolescente en Quebrada Encantada

    ¿Las startups necesitan un directorio?
    Negocios

    ¿Las startups necesitan un directorio?

    Trabajo en plataformas: el desafío de pasar de la ley a la protección efectiva

    Historias de Azul Azul en los cinco años de Sartor

    Descubren una mariposa que casi no envejece: cómo su “secreto” podría prolongar la vida de los humanos
    Tendencias

    Descubren una mariposa que casi no envejece: cómo su “secreto” podría prolongar la vida de los humanos

    Estudio revela cuántos años tardó el T. Rex en alcanzar su tamaño adulto de ocho toneladas

    El cerebro puede seguir mejorando hasta los 90 años, según un reciente estudio

    Canadá reescribe su historia: gana sobre la hora y clasifica por primera vez a los octavos de final de un Mundial
    El Deportivo

    Canadá reescribe su historia: gana sobre la hora y clasifica por primera vez a los octavos de final de un Mundial

    Otro caído que deja el Mundial: Corea del Sur se queda sin entrenador tras su eliminación

    “Me dejaron solo”: el sentido reproche de Bielsa a los jugadores de Uruguay que devela la prensa charrúa

    Review de Star Fox en Nintendo Switch 2: una puesta al día impecable
    Tecnología

    Review de Star Fox en Nintendo Switch 2: una puesta al día impecable

    Este refrigerador inteligente permite ver su interior desde cualquier lugar a través del teléfono

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Muere el comediante José Luis “Koto” Valenzuela: sus colegas lo despidieron en redes
    Cultura y entretención

    Muere el comediante José Luis “Koto” Valenzuela: sus colegas lo despidieron en redes

    Reseña de libros: de Benjamin Markovits a Omar Jayam

    La resurrección de las batallas de freestyle entre rimas, plazas y nueva sangre

    Pakistán afirma haber matado a 29 milicianos en operación cerca de la frontera con Afganistán
    Mundo

    Pakistán afirma haber matado a 29 milicianos en operación cerca de la frontera con Afganistán

    Ataques israelíes dejan cuatro muertos en Gaza, entre ellos una joven de 13 años

    Las razones de la salida del jefe de Gabinete de Milei

    Cosiendo en comunidad
    Paula

    Cosiendo en comunidad

    Blokecore: por qué las camisetas de fútbol se convirtieron en la prenda más inesperada del momento

    Más que un oficio: el espacio donde personas con discapacidad construyen autonomía