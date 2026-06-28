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    Las razones de la salida del jefe de Gabinete de Milei

    En la mayor crisis del gobierno libertario, aquel Adorni renunció luego de meses acusado de distintos gastos que evidenciarían “enriquecimiento ilícito: de vacaciones lujosas a videojuegos comprados con la tarjeta de subalternos.

    Bastián DíazPor 
    Bastián Díaz

    En medio del escándalo por presuntas irregularidades patrimoniales, el jefe de Gabinete argentino, Manuel Adorni, presentó su renuncia a Javier Milei. Con ya dos años y medio en el poder, este es el golpe más fuerte que ha sufrido la administración, y ocurre casi 4 meses después de que los primeros cuestionamientos cayeran sobre Adorni.

    La dimisión fue comunicada mediante una carta publicada en X el sábado por la noche, pocas horas antes del tercer partido de la selección argentina en el Mundial de 2026 contra Jordania. Adorni enfrenta una investigación federal por sus recientes recientes compras de propiedades y viajes de lujo, en la que se sospecha que ha incurrido en “enriquecimiento ilícito”, aunque el exministro lo niega completamente.

    En su mensaje en redes sociales, Adorni afirmó: “Lamento que el acoso, las mentiras y los constantes intentos de los medios de comunicación por arruinar mi reputación nos hayan causado tanto daño”, insistiendo en que no participó en “ni un solo acto de corrupción”. Su caso ha ocupado portadas desde marzo, cuando se vio que su esposa lo había acompañado en un viaje oficial, pagado por el fisco argentino.

    “Las operaciones mediáticas han ido al extremo, no solo contra mí, sino contra mi mujer, mis pequeños hijos, mis amigos, mi familia y hasta mis vecinos y allegados”, resaltó Adorni, quien aseguró haber sido señalado de ser “delincuente y corrupto sin un solo hecho de corrupción sobre mis espaldas”. También lamentó que algunas de las versiones en redes sociales atribuyeran su permanencia en el cargo a supuestas extorsiones al presidente.

    Los problemas para Adorni comenzaron cuando se supo que su esposa, Bettina Angeletti, viajó con él, como parte de la comitiva oficial en un avión que llevó a Milei a Estados Unids. Pero de ese primer indicio, aparecieron muchos otros que llevaban a cuestionar el patrimonio del ministro.

    Entre revelaciones de la prensa, empezaron denuncias judiciales, que se enfocaban sobretodo en los viajes de lujo con su familia, además de compras y remodelaciones de inmuebles. Decenas de veces, en medios y ante el Congreso de la República, declaró no haber cometido delitos, aunque tampoco explicó de dónde provenía el dinero con que se realizaban los gastos que se le adjudicaban.

    FOTO: Cristina Sille/Clarín CRISTINA SILLE

    Finalmente, Adorni cambió su versión en una entrevista televisiva a principios de mes, y dijo que sus recursos provenían de ahorros legítimos, inversiones en criptomonedas y dinero en efectivo hallado en el apartamento de su difunto padre.

    Ante la emisora LN+ dijo que tenía 500 mil dólares no declarados a las autoridades fiscales, sosteniendo que “todos los argentinos ahorran sin declarar”. Esto contrastó con su defensa habitual, en la que decía que no había cometido ningún delito ni tenía “nada que ocultar”.

    La situación empeoró cuando Adorni aseguró que había invertido 200 mil dólares en Bitcoin desde 2014, siendo que ese año la criptomoneda era especialmente volátil. De hecho, ya en 2022, el propio Adorni había descartado públicamente a las criptomonedas como una buena inversión.

    A esto se le suma una nueva polémica este mismo mes, en la que trascendió una serie de compras de equipamiento para videojuegos. Esto, usando su cuenta de Mercado Libre, pero utilizando tarjetas de crédito pertenecientes a dos funcionarios que trabajaban bajo su órbita en Vocería Presidencial.

    Un artículo de La Política Online dio cuenta de que Adorni, incluso, había mencionado una serie de delitos de los que no se le habían acusado antes, al escribir su carta para Javier Milei. Mencionó “viajes que nunca existieron”, “gastos astronómicos y suntuosos”, “contratos inexistentes y falsos de mi mujer con el Estado o con empresas públicas”, “mansiones y autos lujosos”, “granjas cripto operadas en complicidad con la Custodia Presidencial”, “nepotismo”, “gastos personales pagados con fondos públicos”, “sociedades en Uruguay” y “cirugías estéticas de miles de dólares”, entre otros.

    Una de las reacciones más inmediatas fue de parte de la hermana de Milei y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, emitió su declaración tras la renuncia: “Respetamos su decisión y lamentamos que las circunstancias se hayan desarrollado de esta manera”.

    Por su parte, el presidente pasó meses resistiendo los pedidos de destitución de Adorni, que venían de sus aliados de centroderecha. Incluso este mismo viernes, Milei sostuvo que no destituiría a Adorni sin una sentencia judicial: “Si lo declaran culpable, lo destituiré yo mismo. Confío en su honestidad”.

    Más sobre:MundoArgentinaManuel AdorniJavier MileiCorrupción

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