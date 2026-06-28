Pakistán afirma haber matado a 29 milicianos en operación cerca de la frontera con Afganistán

Pakistán informó que sus fuerzas de seguridad realizaron una operación terrestre basada en inteligencia y ataques selectivos cerca de la frontera con Afganistán, que dejaron 29 milicianos muertos, según comunicaron autoridades del país.

De acuerdo con la agencia AP, la ofensiva tuvo como objetivo escondites y campamentos utilizados por grupos armados en zonas fronterizas, en medio de un aumento de ataques contra fuerzas de seguridad paquistaníes.

El ministro de Información de Pakistán, Attaullah Tarar, señaló en redes sociales que la operación respondió a recientes hechos de violencia registrados en el país.

Entre ellos se encuentra el ataque contra una sede de los Rangers en Karachi, ocurrido el sábado, donde murieron tres efectivos paramilitares y varios resultaron heridos.

Pakistán afirma haber matado a 29 milicianos en operación cerca de la frontera con Afganistán. Imagen referencial.

Según el reporte, la operación apuntó contra instalaciones vinculadas a Jamaat-ul-Ahrar, una facción escindida del Talibán paquistaní, grupo que se atribuyó el ataque en Karachi.

Las autoridades paquistaníes también mencionaron como objetivo a Fitna al-Khwarij, denominación utilizada por Islamabad para referirse al Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP).

Los ataques se habrían concentrado en el distrito paquistaní de Bajaur y en zonas al otro lado de la frontera afgana, incluidas las provincias de Paktia, Paktika y Kunar.

De acuerdo con las autoridades, durante la ofensiva fueron destruidos escondites, instalaciones y depósitos de armas y municiones.

Pakistán afirma haber matado a 29 milicianos en operación cerca de la frontera con Afganistán. En la imagen, soldado talibanes.

La operación ocurre en medio de nuevas tensiones entre Pakistán y el gobierno talibán de Afganistán, al que Islamabad acusa de permitir refugios para combatientes del TTP en su territorio. Kabul ha rechazado anteriormente esas acusaciones.

El gobierno paquistaní sostuvo que busca la paz regional, pero advirtió que no comprometerá su seguridad nacional frente al aumento de ataques contra sus fuerzas de seguridad.