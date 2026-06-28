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    Argentina: Milei confirma a Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete tras la renuncia de Manuel Adorni

    El hasta ahora ministro del Interior asumirá formalmente el próximo martes como principal coordinador político del gobierno argentino, luego de la salida de Adorni en medio de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

    Por 
    Roberto Martínez
    Diego Santilli, Javier y Karina Milei

    El presidente de Argentina, Javier Milei, confirmó este domingo que Diego Santilli será el nuevo jefe de Gabinete de Ministros, convirtiéndose en el cuarto funcionario en ocupar ese cargo desde el inicio de su administración.

    El anuncio fue realizado por el propio mandatario a través de sus redes sociales, donde publicó una fotografía junto a Santilli y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, desde la Quinta de Olivos.

    “Aquí junto al nuevo Jefe de Gabinete de Ministros Diego Santilli y la Sec. Gral. de la Presidencia Karina Milei delineando los fundamentos para una transición ordenada del cargo. La jura será el día martes a las 16:00 hs.”, escribió el jefe de Estado.

    La confirmación ocurrió pocas horas después de que el titular de Interior llegara a la residencia presidencial para reunirse con Milei. El entonces secretario de Estado ingresó a Olivos pasadas las 18.15 horas, cuando ya existían versiones que anticipaban su nombramiento.

    Reemplazará a Manuel Adorni

    Santilli asumirá la conducción de la Jefatura de Gabinete luego de la renuncia presentada este sábado por Manuel Adorni, quien dejó el cargo mediante una carta dirigida al Presidente.

    La salida del ahora exjefe de Gabinete ocurre mientras enfrenta una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito, causa que ha generado cuestionamientos desde la oposición y abrió un nuevo foco de presión para la administración libertaria.

    Con este cambio, Milei vuelve a modificar una de las posiciones más relevantes de su gabinete, encargada de coordinar la labor de los ministerios y articular la agenda política del Ejecutivo.

    ¿Quién es Diego Santilli?

    Diego Santilli, de 58 años, es un dirigente con una extensa trayectoria en la política argentina.

    Ingeniero comercial de profesión, inició su carrera pública en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde ocupó diversos cargos legislativos y ejecutivos. Fue diputado y senador porteño antes de convertirse en vicejefe de Gobierno de Buenos Aires entre 2015 y 2021, durante la administración de Horacio Rodríguez Larreta.

    Posteriormente fue elegido diputado nacional y se consolidó como una de las principales figuras del espacio de centroderecha que integraba la coalición Juntos por el Cambio.

    Tras la llegada de Javier Milei a la Presidencia, Santilli se incorporó al gobierno como ministro del Interior, desempeñando un papel clave en la relación entre el Ejecutivo y las provincias, además de participar en la negociación de distintos proyectos de ley impulsados por la administración libertaria.

    Con su designación como jefe de Gabinete, asumirá ahora la responsabilidad de coordinar la acción del conjunto del gabinete ministerial y de convertirse en uno de los principales interlocutores políticos del Presidente.

    Más sobre:ArgentinaDiego SantilliJavier MileiJefe de GabineteManuel AdorniEnriquecimiento ilícitoMundo

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