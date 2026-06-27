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    Corazón solidario: la millonaria campaña de la esposa de Lionel Messi para ir en ayuda de Venezuela

    Antonella Roccuzzo utiliza el recinto del Inter Miami, el club en que brilla su marido, para realizar la acción.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Antonella Roccuzzo y Lionel Messi.

    Lionel Messi brilla en el Mundial. El delantero es el máximo anotador del torneo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá. Con cinco conquistas en los primeros dos encuentros del torneo, encabeza la tabla de artilleros. Con 18 conquistas en todos los certámenes planetarios que ha disputado se anota un rótulo mucho más trascendente: es el máximo goleador histórico de la justa en que compiten las mejores selecciones del planeta.

    Sin embargo, ni el astro ni su familia se mantienen ajenos a la tragedia que afectó a Venezuela. Además de los múltiples daños materiales, los últimos reportes relativos a los terremotos en el país cifran en 1.430 las personas que perdieron la vida.

    Corazón solidario: la millonaria campaña de la esposa de Lionel Messi para ir en ayuda de Venezuela

    La necesidad de ayuda es urgente. Los Messi atienden la emergencia. Antonella Roccuzzo, la esposa del astro de Argentina, encabeza una millonaria campaña que busca generar recursos para satisfacer las necesidades de la población del país caribeño. "Mis pensamientos y oraciones están con todas las personas afectadas por la terrible situación que enfrenta Venezuela en estos momentos“, publicó en sus redes sociales.

    La modelo no se quedó en las palabras e inició una cruzada a través de la plataforma GoFundMe. “Seguimos compartiendo esta iniciativa para darle visibilidad y apoyar a las familias afectadas en Venezuela”, escribió.

    “Todas las donaciones recaudadas a través de esta campaña serán depositadas en la cuenta bancaria institucional de We Love Foundation Inc. y utilizadas exclusivamente para apoyar los esfuerzos de ayuda tras el terremoto en Venezuela. Los fondos y la ayuda humanitaria serán distribuidos a través de nuestros aliados sin fines de lucro y organizaciones locales que trabajan directamente en las zonas afectadas", explicó en la publicación de GoFundMe.

    Terremotos en Venezuela. Imagen @lopezdoriga en X.

    La respuesta ha sido inmediata y generosa. Hasta el momento, se han reunido unos US$ 4 millones. Los recursos se destinarán a alimentos, agua potable, atención médica, kits de higiene, refugios temporales, transporte, entre otros elementos.

    La colecta se desarrolla en el estadio del Inter Miami, al que cientos de personas han concurrido para participar en la campaña, que se extenderá hasta el 3 de julio.

    Más sobre:Lionel MessiMundial 2026MessiAntonella RoccuzzoArgentinaInter MiamiFútbolFútbol Internacional

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