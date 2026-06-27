¿Cuántos récords ha batido Messi en el Mundial?

El argentino sigue haciendo historia. La Pulga, a estas alturas de su carrera, compite contra sí mismo. Y, otra vez, eleva la vara.
Aunque el penal fallado ante Austria lo hizo alcanzar un récord de 3 penales perdidos en mundiales, Messi logró superar al alemán Miroslav Klose con 16 goles. De paso, tras anotar un doblete en la última fecha, se convirtió con 18 goles en el máximo goleador de las citas planetarias. Acá te lo contamos
Por Christian González, Pablo Gándara y Paula Morales
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