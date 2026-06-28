Decretan prisión preventiva para imputado por porte ilegal de arma y homicidio ocurrido en 2025 en La Florida

El 14° Juzgado de Garantía de Santiago declaró este domingo la medida cautelar de prisión preventiva a un sujeto detenido por su presunta participación como autor de un homicidio ocurrido en diciembre de 2025 en la comuna de La Florida.

El imputado fue detenido el sábado 27 de junio, luego de diligencias realizadas por personal del OS-9 y el Laboratorio de Criminalística (Labocar) de Carabineros, en coordinación con la Fiscalía. Durante el procedimiento, además, se incautó el vehículo en el que se habría desplazado para cometer el delito.

Según los antecedentes policiales, los hechos ocurrieron la madrugada del 19 de diciembre de 2025, cuando la víctima y el imputado, ambos de nacionalidad chilena, habrían protagonizado una discusión, donde el imputado le disparó con un arma de fuego a la víctima.

Al finalizar la audiencia, el fiscal de flagrancia de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, Fernando Zeballos, detalló que se le imputaron al sujeto los delitos de “homicidio simple, disparo injustificado en la vía pública, además de porte ilegal de arma de fuego”.

El fiscal agregó que, al momento de materializar la orden de detención y realizar la entrada y registro al domicilio del imputado, Carabineros incautó 39 cartuchos de guerra. Por ese hallazgo, el sujeto también fue formalizado por una infracción a la Ley de Control de Armas.

Zeballos confirmó además que el imputado ya registraba antecedentes vinculados a delitos de la misma normativa.

Durante la audiencia, el tribunal decretó la prisión preventiva del imputado, tras acoger los antecedentes expuestos por la Fiscalía. Según precisó, la medida cautelar fue determinada considerando la gravedad de los hechos, la cantidad de delitos imputados y las circunstancias de su comisión.

Es así que el tribunal fijó un plazo de 100 días para la investigación. Durante ese periodo, el ente persecutor continuará con diversas diligencias destinadas a esclarecer los hechos y establecer eventuales responsabilidades.