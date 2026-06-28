Carabineros detiene a imputado por homicidio efectuado durante el 2025 en La Florida

Un sujeto implicado como autor de un homicidio registrado a fines del 2025 fue detenido el sábado 27 de junio por Carabineros. Los uniformados incautaron el vehículo con el que el imputado se habría desplazado para cometer el ilícito.

Los hechos se remontan a eso de las 02:30 de la mañana del 19 de diciembre del año pasado, en la comuna La Florida. Dentro de un local nocturno ubicado en la Avenida Walker Martínez, la vícima y el agresor —ambos de nacionalidad chilena— se enfrascaron en un altercado. Las autoridades policiales todavía no han logrado identificar un potencial vínculo entre ellos.

De acuerdo con el teniente coronel Fernando Bozo, jefe del departamento OS-9 de Carabineros, el imputado eventualmente se retiró del lugar para luego regresar con una pistola de calibre 40. Ya fuera del recinto, en una nueva segunda discusión, percutió un disparo al aire y luego otro al cuerpo de la víctima, a una distancia no más allá de los dos metros. El herido falleció por la gravedad de sus lesiones en el Hospital de La Florida.

Se logró identificar y posicionar al agresor a través de diversas diligencias investigativas de los departamentos de Investigación de Organizaciones Criminales (OS9) y Criminalística (Labocar) de Carabineros, en conjunto con el Ministerio Público. Entre las técnicas empleadas se utilizaron declaraciones de testigos, reconocimientos fotográficos y seguimiento de cámaras de vigilancias.

Es así como se materializó la orden de detención ayer, momentos antes de que el imputado se subiera a un automóvil. Además, durante la entrada y registro a su domicilio los uniformados encontraron 39 cartuchos de calibre 556 “son calibres de guerra para fusiles de alto impacto y poder destructor. Está prohibida su comercialización en Chile”, explicó Bozo.

Carabineros detiene a imputado por homicidio efectuado durante el 2025 en La Florida

De hecho, dentro del prontuario policial del detenido figura una condena por infracción a la Ley de Armas, que estaba siendo cumplida con una libertad vigilada.

Segunda aprehensión

El acompañante del imputado también fue capturado. Al interior del automóvil donde se movilizaba, que fue utilizado durante el homicidio a fines del 2025, mantenía en su interior ganzúas, desatornilladores y un escáner que se utiliza para alterar la clave de las llaves de acceso a los vehículos.

Este segundo detenido mantiene antecedentes penales y policiales, relacionados con receptación de vehículos motorizados previamente sustraídos.

Al igual que los celulares de los sujetos, el auto fue incautado por los funcionarios. Al ser revisado por el laboratorio criminalístico, se constató que contenía 21 impactos balísticos en su estructura. “Creemos que ese vehículo ha sido utilizado para cometer delitos y ajustes de cuentas con bandas rivales”, detalló el teniente coronel.

Carabineros detiene a imputado por homicidio efectuado durante el 2025 en La Florida

Redes sociales

El contenido en las plataformas digitales del presunto autor del homicidio en La Florida fueron también parte del proceso investigativo, según mencionó el jefe del OS-9.

“Estas personas generalmente se jactan de los vehículos de alta gama, principalmente en los que se movilizan, y de toda la alta performance que poseen en este tipo de especies, que utilizan para cometer delitos o que receptan y posteriormente blanquean mediante otras técnicas delictivas para limpiar la identidad vehicular”.