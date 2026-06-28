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    Terremotos en Venezuela: balances consulares elevan a al menos 64 los fallecidos con nacionalidad o vínculo extranjero

    La cifra considera 51 portugueses y lusodescendientes, nueve españoles, tres chilenos y un ciudadano italo-venezolano. El recuento no corresponde a un balance oficial venezolano desagregado por nacionalidad, sino a datos informados por gobiernos extranjeros o atribuidos a sus cancillerías.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Terremotos en Venezuela: balances consulares elevan a al menos 64 los fallecidos con nacionalidad o vínculo extranjero Facebook @jorgerpsuv

    Al menos 64 personas con nacionalidad, doble nacionalidad o vínculo consular extranjero figuran hasta ahora entre las víctimas fatales de los terremotos registrados en Venezuela, de acuerdo con balances oficiales, comunicados de cancillerías y reportes atribuidos a ministerios de Relaciones Exteriores.

    La cifra, sin embargo, no corresponde a un balance oficial venezolano desagregado por nacionalidad, sino a un recuento elaborado país por país, a partir de información entregada por gobiernos extranjeros o atribuida a sus autoridades consulares.

    El mayor número corresponde a Portugal. Según reportes de RTP y Lusa, que citan un nuevo balance del Ministerio de Negocios Extranjeros portugués, 51 portugueses y lusodescendientes han muerto producto de los sismos.

    Ese registro incluye seis ciudadanos portugueses, 44 lusodescendientes y una persona con nacionalidad portuguesa por matrimonio. Además, el mismo balance reporta más de 80 portugueses o lusodescendientes desaparecidos o incontactables.

    Terremotos en Venezuela: balances consulares elevan a al menos 64 los fallecidos con nacionalidad o vínculo extranjero

    En el caso de España, el Ministerio de Asuntos Exteriores elevó a nueve el número de ciudadanos españoles fallecidos. Además, informó 152 desaparecidos y 14 personas localizadas bajo los escombros, cuyo estado aún no ha sido precisado.

    Respecto de Chile, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó este domingo el fallecimiento de dos nuevas personas de nacionalidad chilena producto de los terremotos ocurridos en Venezuela.

    Con ello, el número de connacionales fallecidos sube a tres, considerando el primer caso informado previamente por la Cancillería.

    Según el comunicado oficial, ambos nuevos casos fueron confirmados por familiares de las víctimas. La cartera agregó que se mantiene en contacto con ellos, entregando asistencia, orientación y contención.

    Terremotos en Venezuela: balances consulares elevan a al menos 64 los fallecidos con nacionalidad o vínculo extranjero

    En tanto, la Cancillería italiana confirmó el fallecimiento de un ciudadano italo-venzolano residente en la zona de Vargas-La Guaira, además de una ciudadana italo-venezolana hospitalizada con fracturas. La Farnesina indicó que continúa recopilando información sobre otros connacionales eventualmente desaparecidos.

    El balance general de la emergencia en Venezuela también continúa variando. Según reportes internacionales que citan a autoridades venezolanas, los terremotos han dejado al menos 1.430 muertos y más de 3.200 heridos, mientras siguen las labores de búsqueda y rescate en las zonas más afectadas.

    Las autoridades de distintos países han advertido que los números podrían cambiar durante las próximas horas, debido a la presencia de personas desaparecidas, problemas de comunicación y el avance de los trabajos de remoción de escombros.

    Terremotos en Venezuela: balances consulares elevan a al menos 64 los fallecidos con nacionalidad o vínculo extranjero Facebook @AlcaldiaCNA
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