Dónde y a qué hora ver a Sudáfrica vs. Canadá en TV y streaming. Foto referencial redes sociales South African national football team

Durante este domingo comienza la ronda de 16avos de final del Mundial 2026 y el primer cruce de la fase enfrenta a Sudáfrica con Canadá.

El cuadro africano viene de alzarse ante Corea del Sur por la cuenta mínima en la tercera fecha del Grupo A, mientras que los anfitriones tuvieron una última derrota por 1-2 ante Suiza por el Grupo B.

Cuándo juega Sudáfrica vs. Canadá

El partido de Sudáfrica contra Canadá es este domingo 28 de junio a las 15:00 horas de Chile.

Para este compromiso las selecciones se miden en el Estadio Los Ángeles de California, Estados Unidos.

Dónde ver a Sudáfrica vs. Canadá

El partido de Sudáfrica contra Canadá se transmite en el canal DSports de DirecTV.

La cobertura online del cruce va por las plataformas DGO y Paramount+.