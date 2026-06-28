SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Canciller iraní llega a Irak en medio de tensión con Estados Unidos e Israel

    Abbas Araqchi se reunirá con autoridades iraquíes para abordar la relación bilateral, la situación regional y la seguridad del estrecho de Ormuz. La visita ocurre mientras Bagdad intenta someter al control del Estado a grupos armados alineados con Teherán.

    Por 
    Felipe Rivera
    Canciller iraní llega a Irak en medio de tensión con Estados Unidos e Israel

    El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, llegó este domingo a Bagdad para reunirse con la cúpula política de Irak, en medio de una nueva escalada de tensión con Estados Unidos e Israel.

    La visita ocurre en un momento sensible para la región. Según reportes oficiales, el jefe de la diplomacia iraní mantendrá conversaciones con autoridades iraquíes sobre las relaciones bilaterales, la situación regional, el estrecho de Ormuz y la continuidad de los ataques israelíes en Líbano.

    “El fortalecimiento de las relaciones con Irak, con quien compartimos profundos lazos culturales y civilizatorios, seguirá siendo una prioridad absoluta para Teherán”, señaló el portavoz de Exteriores iraní, Esmail Baqaei, al referirse al viaje.

    Araqchi tiene previsto reunirse con su homólogo iraquí, Fuad Hussein, además de otras autoridades del gobierno en Bagdad. La agenda incluye el análisis de los últimos acontecimientos regionales y el impacto de los acuerdos alcanzados entre Irán y Estados Unidos.

    Canciller iraní llega a Irak en medio de tensión con Estados Unidos e Israel Odd Andersen

    Uno de los puntos centrales de la visita es la situación del estrecho de Ormuz, paso marítimo clave para el tránsito petrolero. En una rueda de prensa conjunta con su par iraquí, Araqchi advirtió que cualquier injerencia externa en la gestión del estrecho podría aumentar las tensiones y retrasar su reapertura definitiva.

    El canciller iraní también pidió a Estados Unidos presionar a Israel para detener sus operaciones en Líbano. Según dijo, el memorando de entendimiento firmado entre Teherán y Washington para poner fin a la guerra contempla que la parte estadounidense impulse la retirada israelí del territorio libanés y el cese de los ataques.

    Por su parte, el ministro iraquí Fuad Hussein defendió la aplicación de los acuerdos alcanzados entre Estados Unidos e Irán y sostuvo que aquello podría facilitar la reapertura de Ormuz y el levantamiento del bloqueo impuesto a la República Islámica.

    Canciller iraní llega a Irak en medio de tensión con Estados Unidos e Israel

    La visita de Araqchi se produce además en medio de un nuevo intento diplomático de Irán por promover un marco de seguridad regional. “Deberíamos alcanzar un nuevo marco que incluya a todos los países de la región y sin la presencia o interferencia de ningún país de fuera de la región”, planteó el canciller iraní desde Bagdad.

    El viaje también ocurre tras el acuerdo alcanzado entre Israel y Líbano, con mediación de Estados Unidos, que generó rechazo de Hezbolá y abrió un nuevo flanco de tensión para Teherán y sus aliados regionales.

    Lee también:

    Más sobre:IránIrakAbbas AraqchiBagdadEstados UnidosIsraelHezboláLíbanoTeheránMedio Oriente

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Pavez evita fijar postura sobre ley de indultos a uniformados condenados por el 18-O y espera conocer el proyecto

    Brigada de Homicidios registró dos víctimas de armas cortantes en Talca

    Timonel UDI Guillermo Ramírez rechaza idea de indulto general por el 18-0 y dice que análisis debe ser caso a caso

    Lautaro Carmona dice que el PC buscará presentar indicaciones a la megarreforma junto a la oposición

    Ataque aéreo ruso contra el centro de Zaporiyia deja al menos dos muertos y 16 heridos

    Fallecen 14 personas tras accidente de helicóptero de Aramco en Arabia Saudita

    Lo más leído

    1.
    La Guaira: caos y devastación en el epicentro de los terremotos

    La Guaira: caos y devastación en el epicentro de los terremotos

    2.
    Venezuela eleva a 1.430 los fallecidos y los heridos llegan a 3.238 tras los terremotos

    Venezuela eleva a 1.430 los fallecidos y los heridos llegan a 3.238 tras los terremotos

    3.
    Emundo Paz-Soldán: “El gobierno de Rodrigo Paz ganó por cansancio, pero no porque hubo un intento rápido por solucionar problemas”

    Emundo Paz-Soldán: “El gobierno de Rodrigo Paz ganó por cansancio, pero no porque hubo un intento rápido por solucionar problemas”

    4.
    Paolo Benanti, el fraile que asesora al Vaticano en IA: “Las nuevas tecnologías se comieron parte de la realidad”

    Paolo Benanti, el fraile que asesora al Vaticano en IA: “Las nuevas tecnologías se comieron parte de la realidad”

    5.
    Alemania registra una de sus noches más calurosas en medio de histórica ola de calor

    Alemania registra una de sus noches más calurosas en medio de histórica ola de calor

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer

    Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Unión San Felipe en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Unión San Felipe en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sudáfrica vs. Canadá en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sudáfrica vs. Canadá en TV y streaming

    Temblor hoy, domingo 28 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 28 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Pavez evita fijar postura sobre ley de indultos a uniformados condenados por el 18-O y espera conocer el proyecto
    Chile

    Pavez evita fijar postura sobre ley de indultos a uniformados condenados por el 18-O y espera conocer el proyecto

    Brigada de Homicidios registró dos víctimas de armas cortantes en Talca

    Timonel UDI Guillermo Ramírez rechaza idea de indulto general por el 18-0 y dice que análisis debe ser caso a caso

    Trabajo en plataformas: el desafío de pasar de la ley a la protección efectiva
    Negocios

    Trabajo en plataformas: el desafío de pasar de la ley a la protección efectiva

    Paula Benavides: “El CFA tiene un rol técnico y no tiene funciones de auditoría, ni califica responsabilidades políticas”

    Coexca-AASA: Los protagonistas de la fusión que concentra el mercado de la carne de cerdo

    Descubren una mariposa que casi no envejece: cómo su “secreto” podría prolongar la vida de los humanos
    Tendencias

    Descubren una mariposa que casi no envejece: cómo su “secreto” podría prolongar la vida de los humanos

    Estudio revela cuántos años tardó el T. Rex en alcanzar su tamaño adulto de ocho toneladas

    El cerebro puede seguir mejorando hasta los 90 años, según un reciente estudio

    “Has tenido un rendimiento increíble: Infantino vuelve a rendirse a los pies de Messi ante el nuevo récord de La Pulga
    El Deportivo

    “Has tenido un rendimiento increíble: Infantino vuelve a rendirse a los pies de Messi ante el nuevo récord de La Pulga

    En vivo: México y Ecuador protagonizan el duelo americano en la búsqueda de un bolero a la siguiente fase del Mundial

    En vivo: la Francia de Kylian Mbappé se mide ante Suecia en duelo de europeos por los dieciseisavos del Mundial 2026

    Review de Star Fox en Nintendo Switch 2: una puesta al día impecable
    Tecnología

    Review de Star Fox en Nintendo Switch 2: una puesta al día impecable

    Este refrigerador inteligente permite ver su interior desde cualquier lugar a través del teléfono

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Reseña de libros: de Benjamin Markovits a Omar Jayam
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Benjamin Markovits a Omar Jayam

    La resurrección de las batallas de freestyle entre rimas, plazas y nueva sangre

    Un veterano de tres guerras: Guillermo Parvex y la historia olvidada que revivió gracias a un cuaderno borroso

    Canciller iraní llega a Irak en medio de tensión con Estados Unidos e Israel
    Mundo

    Canciller iraní llega a Irak en medio de tensión con Estados Unidos e Israel

    Ataque aéreo ruso contra el centro de Zaporiyia deja al menos dos muertos y 16 heridos

    Fallecen 14 personas tras accidente de helicóptero de Aramco en Arabia Saudita

    Cosiendo en comunidad
    Paula

    Cosiendo en comunidad

    Blokecore: por qué las camisetas de fútbol se convirtieron en la prenda más inesperada del momento

    Más que un oficio: el espacio donde personas con discapacidad construyen autonomía