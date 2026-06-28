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    Fallecen 14 personas tras accidente de helicóptero de Aramco en Arabia Saudita

    El ministerio de Energía saudita comunicó que comenzaron una investigación para esclarecer la causa del accidente en colaboración con las autoridades competentes.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Fallecen 14 personas tras accidente de helicóptero de Aramco en Arabia Saudita

    El Ministerio de Energía de Arabia Saudita informó este domingo que 14 personas perdieron la vida tras el accidente de un helicóptero de Aramco, la empresa petrolera, en la costa oriental de aquel país.

    Según fuentes de la cartera de Energía, el helicóptero se estrelló a las seis de la mañana hora local en el sector de Ras Tanura, lugar donde se encuentra la mayor plataforma de carga de petróleo en alta mar del mundo y alberga la refinería nacional más grande de Arabia Saudita.

    Asimismo, todos los fallecidos corresponden a ciudadanos sauditas, según informó la fuente del ministerio a la agencia oficial de noticias saudita, SPA.

    En esa misma línea, el ministerio comunicó que comenzaron una investigación para esclarecer la causa del accidente en colaboración con las autoridades competentes.

    Hasta el cierre de esta edición, Aramco no ha realizado ninguna declaración sobre el accidente.

    A principios de marzo, la refinería de petróleo Ras Tanura fue cerrada temporalmente tras los ataques con drones y misiles iraníes contra esta infraestructura energética.

    De acuerdo con la prensa, Aramco había reanudado las cargas de crudo en esa terminal el pasado viernes tras una interrupción de casi cuatro meses.

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