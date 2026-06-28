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    Alemania registra una de sus noches más calurosas en medio de histórica ola de calor

    La localidad de Bad Bergzabern, en Renania-Palatinado, no bajó de los 26,2 °C durante la noche. El país también marcó un nuevo récord de temperatura máxima, con 41,5 °C en Drewitz.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Alemania registra una de sus noches más calurosas en medio de histórica ola de calor

    Alemania registró una de sus noches más calurosas desde que existen mediciones, en medio de una intensa ola de calor que mantiene al país bajo temperaturas extremas y ha elevado el riesgo para la salud de la población más vulnerable.

    Según el Servicio Meteorológico Alemán (DWD), en la localidad de Bad Bergzabern, ubicada en la región de Renania-Palatinado, los termómetros no bajaron de los 26,2 °C durante la noche, igualando el récord registrado en julio de 2019 en la montaña Weinbiet, en la misma región.

    El fenómeno se produce en medio de un episodio prolongado de altas temperaturas que afecta a distintas zonas del país. Según distintos medios, Alemania registró además este sábado un nuevo récord nacional de temperatura máxima, luego de que la estación de Drewitz, en el este del país, marcara 41,5 °C hacia las 16.30 horas.

    La cifra superó el récord anterior de 41,3 °C, registrado el viernes en Saarbrücken, en el suroeste del país, según datos provisionales del DWD.

    Alemania registra una de sus noches más calurosas en medio de histórica ola de calor. Li Jing

    El servicio meteorológico advirtió que uno de los factores más complejos para la población es que las temperaturas no descienden durante la noche.

    “Lo que es especialmente pesado para la gente es que de noche no refresca. Muchas regiones del país tendrán de nuevo noches tropicales”, señaló el organismo.

    En varias zonas, los termómetros nocturnos no han bajado de los 28 grados, lo que aumenta el estrés térmico y dificulta la recuperación del cuerpo tras jornadas de calor extremo.

    La ola de calor se extiende desde hace casi dos semanas en Alemania y ha provocado la cancelación de eventos deportivos y culturales, además de amenazas de perturbaciones en la red ferroviaria. El riesgo de incendios forestales también se mantiene elevado en algunas regiones.

    Alemania registra una de sus noches más calurosas en medio de histórica ola de calor

    El fenómeno no se limita a Alemania. En República Checa, los servicios meteorológicos reportaron un récord absoluto de 40,6 °C en Doksany, al norte de Praga. En Dinamarca, el Instituto Meteorológico Danés informó una temperatura de 36,6 °C al norte de Odense, la más alta desde el inicio de sus mediciones en 1874.

    En Austria, en tanto, se esperaban temperaturas de hasta 40 °C, mientras que en Viena ya se habían registrado 38 °C. En la región de Vorarlberg, fronteriza con Suiza, el calor llegó incluso a deformar vías ferroviarias, obligando a reducir la velocidad de los trenes.

    Las autoridades meteorológicas han llamado a tomar resguardos ante la persistencia de temperaturas extremas, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades de base.

    Más sobre:AlemaniaEsuropaCalorAltas TemperaturasAlertaClimaMeteorologíaCambio ClimáticoOla de Calor

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