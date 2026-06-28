Francia registra 1.000 muertes más de lo habitual por ola de calor. Imagen de redes sociales.

Las autoridades sanitarias francesas reportaron este domingo cerca de 1.000 muertes más de lo habitual desde el 24 de junio, en medio de una ola de calor histórica que golpeó al país durante los últimos días.

Según informó Salud Pública Francia, dependiente del Ministerio de Salud, se trata de cifras todavía no consolidadas y comparadas con los fallecimientos registrados en meses anteriores.

“Desde el 24 de junio, se han observado alrededor de 1.000 muertes adicionales —cifras no consolidadas— en comparación con los fallecimientos registrados en los meses anteriores”, señaló el organismo.

El impacto se concentra especialmente en las personas mayores. De acuerdo con la autoridad sanitaria, el 85% de los casos corresponde a mayores de 65 años.

El reporte también muestra un alza de 40% en los fallecimientos ocurridos exclusivamente en domicilios, uno de los indicadores que más preocupa a las autoridades francesas.

El aumento fue más marcado en las regiones que estuvieron bajo alerta roja durante los últimos días, entre ellas Isla de Francia, donde se ubica París, además de Nueva Aquitania, Bretaña, Centro-Valle de Loira, Normandía y Países del Loira.

Pese al primer balance, Salud Pública Francia pidió interpretar los datos con cautela. Según explicó, la mortalidad final podría ser más alta debido a una posible subestimación, ya que el registro se basa únicamente en certificados de defunción electrónicos.

Las temperaturas comenzaron a bajar este domingo tras 11 días. Sin embargo, las autoridades mantienen la preocupación por el efecto retardado del calor en el organismo, especialmente en adultos mayores y personas con enfermedades previas.

El episodio ha mantenido bajo presión a hospitales, servicios de urgencia y funerarias, particularmente en zonas urbanas como París y su región.

Aunque la comparación con la ola de calor de 2003 volvió a instalarse en el debate público francés, autoridades sanitarias han señalado que el escenario actual no necesariamente alcanzaría el mismo impacto sanitario de ese año, cuando se registró una fuerte sobremortalidad en el país.

La alerta roja se mantenía este domingo solo en sectores del extremo este de Francia, con un levantamiento previsto durante la tarde debido al descenso de las temperaturas.