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    Accidente aéreo en el noreste de Francia provoca once muertes

    Los pasajeros formaban parte de una escuela de paracaídismo, según explican medios locales.

    Por 
    Sofía Álvarez
    Imagen referencial de la policía francesa

    Once personas perdieron la vida en Francia, tras estrellarse a bordo de un avión civil. El accidente ocurrió este domingo en la comuna Tomblaine, en el noreste del país.

    La nave despegó este domingo por la mañana desde el aeródromo Nancy-Essey, con tripulantes que se encontraban participando en una experiencia de paracaidismo, según reportó el medio franceinfo. Tanto el piloto como los diez pasajeros, de los cuales cinco eran estudiantes y cinco instructores, fallecieron en la colisión.

    De acuerdo con el citado medio, el aparato se habría desviado de su trayectoria. La desgracia no llegó a impactar ninguna vivienda del sector, pese a haberse accidentado cerca de zonas residenciales.

    El prefecto de Meurthe y Mosela, Yves Seguy, que se desplazó al sitio del suceso, decidió activar el Centro Operacional Departamental (COD), con todos los servicios necesarios para monitorear el evento.

    NOTICIA EN DESARROLLO...

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