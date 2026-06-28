Capturan en Colombia a presunto líder del Tren del Coro buscado por femicidio y otros graves delitos en Chile

Un operativo de cooperación policial internacional permitió la captura en Medellín, Colombia, de un ciudadano venezolano de 31 años, identificado como uno de los principales integrantes del grupo criminal transnacional Tren del Coro, quien era intensamente buscado por la justicia chilena por su presunta participación en un femicidio y otros delitos de alta connotación ocurridos en la Región de Arica y Parinacota.

La detención fue concretada gracias a un trabajo coordinado entre la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) de Arica, Interpol Santiago e Interpol Bogotá, luego de que el imputado permaneciera prófugo desde que se emitiera una orden de captura internacional en su contra en junio de 2025.

El jefe de la Brigada de Homicidios de Arica, subprefecto Julio Ceballo, informó que el detenido mantiene un amplio prontuario criminal y es considerado uno de los líderes activos del Tren del Coro.

“El imputado es integrante activo y líder de la organización transnacional Tren del Coro, y registraba una orden de captura internacional por un delito de femicidio, cuya orden fue emanada en junio de 2025 en la ciudad de Arica”, explicó.

El oficial agregó que, además del crimen ocurrido en mayo de 2024, el ciudadano venezolano también es requerido por la justicia chilena por su presunta participación en un doble homicidio consumado con arma de fuego, un doble homicidio frustrado, robo con intimidación, extorsión, amenazas condicionales y asociación criminal.

De acuerdo con los antecedentes de la investigación, el imputado es conocido con el alias de “Guayo” y figura como uno de los principales cabecillas del Tren del Coro, organización que, según las autoridades, surgió como una escisión de Los Gallegos, brazo operativo del Tren de Aragua.

Las indagatorias lo vinculan además con ataques armados registrados en Arica en el contexto de disputas entre bandas criminales por el control del tráfico de drogas y otras actividades ilícitas.

Utilizaba documentación adulterada

Al momento de su captura, el imputado intentó ocultar su verdadera identidad utilizando documentación falsificada.

El comisario Alex Varela, de la Oficina Central Nacional (OCN) Interpol Santiago, explicó que el detenido portaba una cédula de identidad adulterada.

“Al momento de su detención esta persona portaba una cédula de identidad adulterada con su fotografía actualizada, pero con datos personales de otra persona”, señaló.

El oficial precisó que el intercambio permanente de información entre las oficinas de Interpol en Chile y Colombia permitió establecer su verdadera identidad.

“Fue gracias al intercambio de información que llevó a cabo Interpol Santiago con Interpol Bogotá que se logró establecer la identidad de esta persona por medio del análisis de la ficha dactilar del imputado”, sostuvo.

Se iniciará el proceso de extradición

Tras la detención, el imputado fue puesto a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, organismo que coordinará los pasos legales para una eventual entrega a Chile.

“Con esta detención se va a iniciar inmediatamente un proceso diplomático en el cual el Estado de Chile va a solicitar a la República de Colombia la extradición activa de este imputado”, informó el comisario Varela.

La solicitud deberá formalizarse por la vía diplomática y judicial para que el ciudadano venezolano pueda ser trasladado al país y enfrentar las causas penales que mantiene pendientes.