Ataque aéreo ruso contra el centro de Zaporiyia deja al menos dos muertos y 16 heridos

Al menos dos personas murieron y otras 16 resultaron heridas tras un ataque aéreo ruso contra el centro de la ciudad de Zaporiyia, ubicada en el sureste de Ucrania y bajo control de Kiev dentro de la disputada región homónima.

El balance fue informado por el jefe de la Administración Regional de Zaporiyia, Ivan Fedorov, a través de redes sociales.

Según la autoridad ucraniana, una de las víctimas fatales corresponde a una mujer de 53 años. En tanto, la identidad y otros antecedentes de la segunda persona fallecida están siendo investigados por expertos.

Ataque aéreo ruso contra el centro de Zaporiyia deja al menos dos muertos y 16 heridos. Imagen referencial de ataques pasados entre Rusia y Ucrania.

Zaporiyia ha sido blanco frecuente de ataques rusos desde el inicio de la guerra en Ucrania. Uno de los episodios recientes más graves ocurrió el pasado 21 de junio, cuando otro ataque dejó al menos cinco muertos y 21 heridos.

La ciudad se mantiene bajo control ucraniano, aunque forma parte de una región disputada y parcialmente ocupada por fuerzas rusas.