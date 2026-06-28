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    Los uruguayos no perdonan a Marcelo Bielsa: “Él decidió mantener en el arco a Muslera para el tercer partido”

    Una columna de opinión publicada por el diario Ovación intenta explicar el fracaso de la Celeste en el Mundial y apunta a las decisiones que tomó el entrenadorantes y durante la cita planetaria.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Bielsa sigue siendo "culpable" para los uruguayos.

    El paso de las horas no logra calmar la frustración que sienten los uruguayos por quedar eliminados de la cita planetaria en la primera ronda, cuando clasificaban hasta tres equipos por grupo y en el suyo estaban -además de España- los “abordables” Cabo Verde y Arabia Saudita.

    Por lo mismo, hoy buscan explicaciones. Y varias de ellas pasan por la responsabilidad que tuvo Marcelo Bielsa en el armado del plantel mundialista y en la conformación de las oncenas que presentó en los tres partidos que jugó. O al menos así lo ve el periodista rioplatense, Juan Pablo Romero, en el diario Ovación.

    Marcelo Bielsa decidió no convocar a Nahitan Nández, quien había sido uno de los cinco futbolistas más utilizados en su ciclo. Sin él, la Celeste perdió a un jugador temperamental y que suele destacarse por su actitud en la cancha. Además, Guillermo Varela llegó fundido al duelo con España, en parte porque no tenía recambio en su puesto, evidenciando lo mal conformado del plantel”, argumentó en su columna de opinión.

    Luego escribió que “desde que arribó a Uruguay, el rosarino evidenció que solo confió en un grupo reducido de futbolistas, sin saber aprovechar momentos, de convocados (por ejemplo Rodrigo Zalazar tras fenomenal temporada) ni de no citados, como Santiago Mouriño o Martín Satriano".

    Aunque lo más lapidario fue reprochar que el estratega rosarino haya mantenido en la titularidad al histórico meta de la Celeste, Fernando Muslera, pese a los errores cometidos en los partidos anteriores. “El DT el que decidió no tener partidos amistosos en la previa al Mundial y mantener en el arco a Muslera para el tercer partido, en una decisión al menos cuestionable. También es polémico el manejo del plantel: solo utilizó a 17 jugadores, nueve no tuvieron minutos”.

    Por lo mismo, no tuvo piedad con el dueño de los guantes charrúas. “Es imposible empezar el análisis sin hacer referencia a los errores individuales que tuvo Uruguay en la Copa del Mundo, que marcarán para siempre el recuerdo de esta competencia”, argumentó.

    Acto seguido, disparó: “La falla de Fernando Muslera contra España fue determinante para el trámite del juego, porque Uruguay estaba bien parado en el campo, así como también la incidencia del arquero en el segundo gol de Cabo Verde, en responsabilidad compartida con Mathías Olivera. También hubo un grave error de la barrera en el primer gol de los africanos (se abrieron Maxi Araújo y Federico Viñas) y una falla en la toma de marca de Rodrigo Bentancur en el gol de Arabia Saudita, en una incidencia donde Muslera no tuvo el mejor gesto técnico. Siempre hay errores, es parte del juego, pero en este Mundial incidieron directamente en los resultados“.

    Finalmente, también criticó a los dirigentes de su país por dale manga ancha a Bielsa. “Dejando de lado lo económico, y el importante salario que se le paga a Marcelo Bielsa, las autoridades de la AUF le dieron la llave de la selección al técnico en absolutamente todas las decisiones, y eso fue contraproducente. Ni despedida con los hinchas hubo, fomentando la frialdad en el vínculo entre el plantel y los fanáticos celestes”, concluyó.

    Más sobre:Mundial 2026Marcelo BielsaUruguayFernando MusleraCelesteSelección de UruguayMundial

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