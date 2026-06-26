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    Municipalidades de la zona oriente se adelantan a la Ley de Seguridad Municipal e instauran test de droga para inspectores de seguridad

    La Asociación de Municipalidades para la Seguridad de la Zona Oriente (Amszo), implementará la medida tanto para los funcionarios que actualmente desempeñan funciones, así como también lo exigirá como requisito para aquellos que se sumen a los organismos de seguridad de cada municipio integrante.

    José Carvajal VegaPor 
    José Carvajal Vega
    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    La seguridad municipal durante los últimos años, ha tomado un rol protagónico no sólo en la prevención, sino que también como primera respuesta ante situaciones de emergencia. En ese contexto, el requerimiento de más funcionarios ha implicado un verdadero desafío para los municipios en medio de una creciente necesidad por aumentar la seguridad en las comunas.

    A esa demanda se suma la puesta en marcha de la nueva Ley de Seguridad Municipal, la que si bien aún no comienza a operar en plenitud, ya comienza a instaurarse en los municipios y en el trabajo de los inspectores de seguridad municipal.

    Con el fin de mejorar sus servicios, la Asociación de Municipalidad para la Seguridad de la Zona Oriente (Amszo) impulsará un Sistema Integral de Prevención y Detección de Drogas y Alcohol, con el que -como su nombre lo dice- busca prevenir el consumo de sustancias ilícitas en aquellos funcionarios que desempeñan labores de seguridad.

    La agrupación integrada por las municipalidades de Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura, Huechuraba y Conchalí, busca fortalecer los estándares de las personas que se desempeñan en labores de seguridad, mejorando las garantías que entreguen a los vecinos de dichas comunas.

    De esta manera, la Amszo aplicará controles preventivos de alcohol y drogas para los inspectores de seguridad que trabajan en los cinco municipios. La medida, corresponde a la primera asociación de municipios que aplicará este tipo de iniciativas.

    Foto: Juan Farias / La Tercera Foto: Juan Farias / La Tercera

    La idea de la asociación, además, va en la línea de la nueva Ley de Seguridad Municipal, el que en su artículo 16 estableció que “quien ejerza el cargo de director de seguridad municipal y las inspectoras y los inspectores de seguridad municipal, antes de asumir sus cargos, deberán efectuar una declaración jurada que no son consumidores de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales o, si lo son, que ello está justificado por un tratamiento médico”.

    Junto con eso, la misma nueva regulación establece que "la municipalidad y las asociaciones de municipalidades contarán con un procedimiento de control de consumo aplicable al director o directora y a los inspectores e inspectoras de seguridad municipal. Dicho procedimiento de control deberá ser universal o aleatorio, se aplicará en forma reservada y resguardará la dignidad e intimidad de ello (...). Los resultados positivos deberán ser informados en el más breve plazo a la Contraloría General de la República”.

    “En caso de acreditarse el consumo no justificado por un tratamiento médico, el funcionario cesará en sus funciones”, concluye la ley.

    “Estamos dando una señal clara”

    La medida de la Amszo, será aplicada a través de dos maneras, según explican desde la asociación.

    La primera, corresponde a la realización de un test de drogas para los actuales inspectores de seguridad municipal, a quienes se le aplicará dicho examen. Además, se realizará una modificación en los procesos de contratación para que todos los nuevos inspectores de seguridad que se integren a la esas labores deban acreditar un test de droga negativo, el que será requisito de ingreso.

    El presidente del directorio de la Amszo, y alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri (RN), destacó el trabajo de los guardias municipales, quienes, afirma, deben contar con altos estándares de conducta y responsabilidad.

    FELIPE ALESSANDRI FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

    “No podemos pedir más seguridad y más compromiso a quienes trabajan en la protección de nuestras comunidades si no somos exigentes con nuestros propios estándares. Queremos que los vecinos tengan la tranquilidad de que quienes patrullan sus barrios cumplen con las condiciones y requisitos que una labor tan importante exige”, dice Alessandri.

    “Estamos dando una señal clara. La seguridad requiere profesionalismo, responsabilidad y confianza. Por eso creemos que este modelo puede marcar un camino para otras organizaciones que cumplen funciones similares”, concluye el jefe comunal.

    El Sistema Integral de Prevención y Detección de Drogas y Alcohol que impulsará la Amszo, además de los test de drogas, también contempla la realización de capacitaciones a los funcionarios, campañas de prevención, protocolos de actuación, acompañamiento especializado y evaluaciones permanentes. Aquello, con el fin de que promover, agregan desde la asociación, la responsabilidad y prevención al interior del trabajo que desempeñan los inspectores de seguridad municipal.

    Más sobre:SeguridadSeguridad municipalGuardias municipales de seguridad

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