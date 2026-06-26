Dónde y a qué hora ver a Egipto vs. Irán en TV y streaming. Foto referencial de archivo redes sociales Egypt National Team

Este viernes avanza la tercera fecha del Mundial y Egipto se mide con Irán por el Grupo G.

Los Faraones vienen de alzarse por 3-1 ante Nueva Zelanda, mientras que su rival viene de empatar sin goles con Bélgica.

Cuándo juega Egipto vs. Irán

El partido de Egipto contra Irán es este viernes 26 de junio a las 23:00 horas de Chile.

Las selecciones se miden en el Estadio Seattle de Estados Unidos.

Dónde ver a Egipto vs. Irán

El partido de Egipto contra Irán se transmite en el canal DSports de DirecTV.

La cobertura online del duelo va por las plataformas DGO y Paramount+.