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    Política

    Poduje da por zanjada diferencia con Quiroz por recortes: “Todos los ministros de Hacienda tienen que ser devotos a la virgen del puño”

    El ministro de Vivienda explicó este viernes que la labor del jefe de las arcas fiscales "es una pega que es ingrata" y que lo utilizó como un ejemplo de por qué no puede pagar con los recursos fiscales falencias que considera provienen de empresas privadas.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Iván Poduje SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    El ministro de Vivienda Iván Poduje se explayó este viernes respectó a las declaraciones que realizó en La Araucanía sobre su par de Hacienda, Jorge Quiroz, y descartó diferencias con el jefe de las arcas fiscales respecto a los recortes.

    En el marco del Encuentro Nacional Empresarial de La Araucanía (Enela) 2026, el titular de Vivienda señaló: “Yo tengo un ministro de Hacienda que no me quiere dar un peso”.

    Luego, el secretario de Estado recreó un supuesto diálogo con Quiroz: “Necesito 500 mil UF para arreglar... No, no las tiene, páguelas usted... Si no tengo plata, no está en el presupuesto... Bueno, que se joda... Pero, ¿qué hago? Están las familias pidiendo la asignación directa... Bueno, problema suyo”.

    Más adelante, Poduje reclamó: “¿Qué voy a hacer con Quiroz? Imagínese lo que es para mí decirle a ese hombre, devoto a la Virgen del Puño, que tengo que pedirle (recursos)“.

    Poduje explicó estas declaraciones tras su participación este viernes en la inauguración del año académico de la Facultad de Ingeniería de Transporte y Construcción de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

    Todos los ministros de Hacienda tienen como función controlar el gasto, y todos han sido así, y esa es su pega, y la pega nuestra es tratar de poder conseguir recursos en el escenario fiscal en que estamos”, comenzó explicando.

    Luego, detalló la situación con el caso de las viviendas en El Olivar construidas por la empresa San Sebastián: “Yo no puedo ir al ministro Quiroz a decir ahora, pásenme la plata para poder hacer de nuevo estas viviendas mal hechas, me las tiene que pagar la empresa. ¿Por qué no lo puedo decir? Porque el ministro Quiroz tiene que cuidar la plata, ese era el sentido de mi frase, pero todos los ministros de Hacienda tienen que ser devotos a la virgen del puño, y si no lo son, son malos ministros de Hacienda“.

    En ese sentido explicó que las diferencias con el ministro de Hacienda están totalmente zanjadas.

    Todos los ministros de Hacienda tienen como función cuidar la billetera, es una pega que es ingrata, y yo lo cité como un ejemplo para decir por qué yo no puedo pagar con recursos fiscales las falencias de empresas privadas que nos construyeron casas en mal estado”, detalló.

    “¿Cómo yo le voy a pedir al ministro Quiroz que me pague esa plata que no está en el presupuesto? Porque se supone que esas empresas tenían que hacer bien la pega, a eso me quise referir”, concluyó sobre el asunto.

    Más sobre:ViviendaIván PodujeJorge QuirozHaciendaRecortes

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