Cencosud sigue expandiéndose y ahora anuncia compra de cadena mayorista Makro en Colombia.

El holding de retail Cencosud, controlado por la familia Paulmann, sigue con su expansión internacional y a pocos días de haber anunciado la compra de la cadena de supermercados St. Marche en Brasil, ahora informó la adquisición de la cadena de tiendas al por mayor Makro en Colombia.

En un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la compañía dio a conocer que este viernes firmó un acuerdo con SHV Interholding AG, para llevar a cabo la adquisición por parte de Cencosud Internacional SpA, filial chilena de la sociedad, del 100% de Makro Supermayorista S.A.S la que, a su vez, es propietaria de la cadena de ventas al por mayor Makro que opera en Colombia.

Precisó que la compra le implicará desembolsar un monto de aproximadamente US$158 millones el que podrá ser ajustado en función del efectivo, la deuda, el capital de trabajo y otras variables a la fecha en que se materialice el cierre de la transacción. Asimismo dijo que la adquisición se realizará en su totalidad con recursos propios.

El cierre de la transacción se encuentra sujeto a una serie de condiciones habituales para este tipo de operaciones, entre ellas el trámite aplicable en materia de libre competencia ante la Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia, añadió.

Nuevo formato

En tanto en un comunicado Cencosud señaló que la incorporación de Makro le permitirá ampliar su presencia en Colombia, sumando el formato mayorista a su operación y generando oportunidades de sinergias operacionales, logísticas y comerciales.

“La compra de Makro representa una oportunidad para fortalecer nuestra operación en Colombia y ampliar nuestra propuesta para clientes que buscan soluciones mayoristas, con foco en servicio, surtido y competitividad.” señaló Ramiro Ortiz, gerente País de Cencosud en Colombia.

Makro opera hace más de 25 años en Colombia en el formato de ventas al por mayor, conocido como Cash & Carry, a través de 21 tiendas, la mayoría de las cuales son de su propiedad. Cuenta con presencia en 16 ciudades incluyendo Bogotá, Barranquilla, Medellín y Cali y mantiene un portafolio de marcas propias.

Cencosud indicó que espera que esta adquisición tenga un efecto favorable en sus resultados consolidados futuros el que, sin embargo, no es posible de cuantificar con precisión a esta fecha.

Con esta operación Cencosud continúa desarrollando el formato mayorista en la región, dando continuidad a la adquisición de Makro en Argentina en 2025 y la operación de Giga en Brasil.