Trump acusa a Irán de atacar buques en Ormuz: “Es una violación estúpida de nuestro acuerdo”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acusado este viernes a las autoridades de Irán de lanzar un ataque con drones contra buques en aguas del estrecho de Ormuz, lo que ha calificado de “violación estúpida” del acuerdo preliminar alcanzado la semana pasada.

“La República Islámica de Irán lanzó al menos cuatro drones de ataque de un solo uso contra buques que atravesaban el estrecho de Ormuz. Uno de los drones impactó de lleno en la cubierta superior de un buque de carga de gran tamaño y muy costoso. Se produjeron daños, pero el buque pudo continuar su travesía”, ha relatado en sus redes sociales, tras lo que ha asegurado que las fuerzas estadounidenses han derribado “otros tres drones”.

“Evidentemente, se trata de una violación estúpida de nuestro acuerdo de alto el fuego”, ha agregado el inquilino de la Casa Blanca en el mismo mensaje.

Este viernes las autoridades de Irán cuestionaron que la declaración conjunta del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, junto a los ministros de Exteriores del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG).

En un comunicado, el Ministerio de Exteriores iraní ha criticado que la declaración conjunta “constituye una injerencia en los asuntos internos” y señala que los comentarios “son irresponsables y provocadoras” por lo que “advierte sobre la continuación de conductas hostiles e intervencionistas en la región”.