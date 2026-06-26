Acusación contra Grau: “ocurrencia” de la Cámara provoca fastidio entre senadores

Una incomodidad desde los senadores del PC hasta el otro extremo, representado por el republicano, Ignacio Urrutia, generó la calendarización del día para votar la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau, que quedó fijada para el martes 30 de junio.

Originalmente, la próxima semana estaba destinada al trabajo parlamentario en las regiones, haciendo un breve receso legislativo.

Además, de tener que resolver un libelo, que varios senadores de oposición y oficialismo consideran inconducente e inoportuno -por lo tanto, es probable que se rechace-, esta presentación provocó un problema práctico.

La razón es que la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), estaba obligada a fijar la jornada de alegatos y votaciones entre el cuarto y sexto día (sin considerar domingo ni feriado) desde que fue notificado el texto aprobado por la Cámara.

Como ello se dio cuenta el miércoles, tampoco podían revisar el libelo este jueves o viernes.

A los senadores solo les quedaba sesionar a partir de las 10.30 de la mañana del martes, ya que el proceso obligatoriamente debe materializarse en al menos dos sesiones, lo que puede demandar más de un día.

La decisión, prácticamente forzada, que tuvo que adoptar Núñez -representante de Antofagasta- tenía otra complicación. En vista de que el lunes es feriado, muchos senadores tuvieron que cancelar actividades territoriales, reprogramar vuelos (por lo general limitados tras un fin de semana largo) o planificar de otra forma sus traslados por tierra.

Aun cuando, la presidenta de la Cámara Alta pidió un acuerdo a los comités para concentrar en un solo día el juicio constitucional, en el que los senadores se constituyen en un jurado, igualmente se transformó en una situación fastidiosa, según lo sinceraron y lo traslucieron algunos legisladores en la pasada sesión del miércoles.

Al inicio de esa jornada, la senadora Claudia Pascual (PC) fue la primera en preguntar cómo sería la programación detallada del día para ver la acusación.

A su planteamiento se sumó el senador por Valdivia, Alfonso de Urresti (PS), quien pidió conocer la hora exacta en la que comenzaría la votación de los capítulos del libelo, ya que sería uno de los que tendría que viajar desde su región.

Sin embargo, el más molesto era el senador Urrutia (republicano), quien explicó que él se demora seis horas en automóvil desde su casa, en la Región del Maule, hasta el Congreso.

“Algunos vamos a viajar el día martes en la mañana. Yo estoy a 600 kilómetros de distancia de aquí de Valparaíso. Me demoro entre 6 y 7 horas en viajar. Yo pensaba venirme a las 6 de la mañana para llegar a la una (13 hrs.) aquí, pero cualquier problema que hubiese en la Panamericana me puedo atrasar y no alcanzo a llegar a las 2. Y yo no soy el único, hay otros que también van a viajar ese día”, dijo el republicano sugiriendo que lo mejor era hacer una sesión en la tarde.

El secretario del Senado, Luis Rojas, le tuvo que explicar que por ley debían ser al menos dos sesiones.

Núñez complementó que, dada las dificultades de traslados, la votación en ningún caso se realizaría en la mañana para permitir que todos pudieran llegar. “Ante la ocurrencia de la presentación de la Cámara, es lo que más se puede hacer”, dijo la presidenta del Senado deslizando también su incomodidad por el cronograma forzado, en gran parte, por la otra rama del Congreso.

“Señora presidente, lo que pasa es que ustedes viajan en avión. Yo viajo en terrestre, terrestre. Y Ud. si fuera a Antofagasta por la Panamericana, se daría cuenta que es horroroso el tráfico que hay. Para mí, para el sur, es horroroso... Pero si usted me dice que el reglamento es así, bueno, tendré que ver cómo me las arreglo”, añadió refunfuñando Urrutia.

Otros parlamentarios consultados por La Tercera, admiten situaciones similares, aunque algunos se lo toman con mayor naturalidad.

El senador Alejandro Kusanovic (independiente), representante de Magallanes, comentó que viajará desde Punta Arenas “el lunes en la noche, a las 12, y llegaré como las 3 AM del martes”.

El también representante de la Duodécima Región, el senador Karim Bianchi (independiente) también comentó que en menos de dos días tendrán que estar más de “seis horas en avión”. Tomará un vuelo el lunes para regresar en la madrugada del miércoles.

En el otro extremo del país, la situación era parecida.

“Tuvimos que suspender la agenda del martes en Arica. Esto, además del gasto que significa el traslado (a cargo del Senado), son complicaciones que genera esta situación”, comentó el senador por Arica, Enrique Lee (independiente asociado a RN).

Su par de Antofagasta, Pedro Araya (PPD), señaló que “sin duda esto interrumpe el trabajo en regiones y genera complicaciones logísticas, especialmente para quienes representamos zonas extremas y tenemos programadas actividades en las distintas comunas de la región. Pero corresponde estar presentes y cumplir con nuestras obligaciones parlamentarias”.

El senador por Tarapacá, Renzo Trisotti (republicano), manifestó que “esto implicó una serie de ajustes, especialmente la cancelación de reuniones y actividades que ya estaban previamente agendadas en la región. Por ello, viajaré muy temprano esa mañana (el martes) para cumplir con mi deber de estar presente en la sesión correspondiente”.