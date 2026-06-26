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    Culto

    Festival CUIR CUIR para niñeces y adolescencias diversas regresa e itinera por Cerro Navia, Providencia y Santiago

    El encuentro gratuito de artes escénicas abierto a toda la familia convocará a Javiera Electra, Gabriel Ebensperger, Sofía Oportot y Los Contadores Auditores entre otras compañías y artistas, quienes se presentarán entre el 2 y 5 de julio en el Centro Cultural de España, la Casa de la Cultura Violeta Parra y Centro NAVE con obras de teatro y talleres.

    Por 
    Equipo de Culto

    Con el fin de contribuir al sano desarrollo social y emocional de niñas, niños y jóvenes que son parte de las diversidades, el Festival CUIR CUIR en su segunda versión abre su programación gratuita en diferentes comunas de la Región Metropolitana como parte de la cartelera de vacaciones de invierno dirigida a la comunidad escolar.

    Obras de teatro y talleres de danza, performance, maquillaje se realizarán en el Centro Cultural de España (Providencia), la Casa de las Culturas, las Artes y las Ciencias Violeta Parra (Cerro Navia) y Centro NAVE (Barrio Yungay, Santiago), entre el jueves 2 hasta el domingo 5 de julio con entrada liberada. El proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas, convocatoria 2026, del Ministerio de las Artes y las Culturas, se posiciona por segunda vez como un espacio libre de violencia, creación y expresión. Demostrando que es posible crear ambientes alegres sin discriminación y fortaleciendo el entorno familiar y escolar.

    “Que este año CUIR CUIR sea itinerante por la Región Metropolitana responde a que gracias a la primera versión, aprendimos muchas cosas y una de ellas es que la diversidad también implica abarcar diversos territorios con otras comunidades y realidades que comparten los mismos desafíos y el mismo sueño de construir espacios libres de violencia, especialmente para los grupos hoy más afectados por los discursos de odio, como lo son las niñeces y adolescencias de las diversidades”. Comenta Tomás Espinosa, director del Festival.

    Panoramas gratuitos con CUIR CUIR del 2 al 5 de julio en vacaciones de invierno

    El jueves 2 de julio en el Centro Cultural de España y como parte de la inauguración del Festival se presentará el cuentacuentos (familiar) “Un universo CUIR CUIR” (12:00) por la cantautora Javiera Electra . Luego el taller de maquillaje (+12 años) “El refugio de los monstruos tiernos y creación de criaturas poderosas” (16:00) por el artista Camilx Saavedra; para finalizar con la obra (+12) “Raíces en resistencia” (18:00) de la Compañía Escena Migrante . Al día siguiente, el viernes 3 de julio en el mismo lugar, el taller de dibujo (+5) “Soy un personaje y mi vida es un cómic” (11:00) a cargo del ilustrador Gabriel Ebensperger (Gay Gigante) , para continuar con la obra familiar desde Concepción “Rojo: historia de un crayón” (13:00), de la Compañía ConTensión. La jornada la cierra el taller de movimiento (+12) “Aguas transcorporales” (16:00) impartido por les artistas Javiera Peón-Veiga y Rodrigo Chaverini; y la obra de teatro (+12) “Un arcoiris negro” (18:00) de la dupla Los Contadores Auditores.

    Festival CUIR CUIR se traslada a Cerro Navia y a su Casa de las Culturas, las Artes y las Ciencias Violeta Parra el sábado 4 de julio con el taller de performance y electro pop (+5) “Estrellas brillantes” (11:00) impartido por la cantante y artista Sofía Oportot. Luego continuará la obra de teatro (familiar) “Alba y los 100 pasos” (14:00) de la Compañía Malamute Teatro y finaliza el día el “Concierto y tertulia” (16:00) a cargo del Coro Queer Chile para todo público. Las últimas actividades del encuentro de artes escénicas culmina el domingo 5 de julio en Centro NAVE (Barrio Yungay) con el taller de juegos (+5) “Refugios imaginarios: construir lugares seguros” (11:00) de Colectiva Otra Forma. La obra de teatro (familiar) desde la Araucanía, “Filogenia” (13:00), de Colectiva Una Debacle y el taller de máscaras (+12) “Gigantes caminando por la calle” (16:00) impartido por la actriz y gestora cultural Josefina Cerda de Colectivo Complejo Conejo.

    Todas las actividades abiertas a las comunidades familiares, escolares y organizaciones sociales, son gratuitas con previa inscripción en formularios y ticketera a través del sistema Portaltickets, están dirigidas y divididas por edades a niñas, niños y adolescentes entre los 5 y 17 años, además de la participación de sus familiares y amistades que es parte de la audiencia que el festival incluye en su curatoría.

    Los detalles de cada evento se encuentran en el sitio web www.cuircuir.cl y en la cuenta de Instagram @cuircuirfestival. Consultas para participar con grupos de colegios u otros colectivos escribir a cuircuirfestival@gmail.com.

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