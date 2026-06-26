Ojos de la llave: la rutina de ejercicios de Kast, la reaparición de Loncon y Thayer desvinculado

No pain, no gain: la rutina física con que Kast parte el día en La Moneda

El martes, cuando aún no eran las siete de la mañana, el Presidente José Antonio Kast ya estaba en pie, pues a las 8.00 horas debía encabezar la actividad para anunciar las reformas al Sistema de Admisión Escolar. Pero antes de ello, cumplió con una rutina que se ha vuelto parte de su agenda habitual: una sesión de entrenamiento físico al interior del palacio presidencial.

Quien está a cargo de esas jornadas es el profesor de educación física Eduardo Navarrete, encargado de trabajar directamente con el Mandatario y de dirigir los ejercicios con los que busca mantener su condición física en medio de la intensa agenda de gobierno. Tras la sesión del martes, el entrenador incluso compartió en sus redes sociales un registro junto al Presidente.

El interés del Mandatario por fortalecer su estado físico no nació en La Moneda. Fue durante su tercera campaña presidencial cuando decidió incorporar una preparación sistemática para enfrentar el desgaste de las giras, debates y actividades territoriales. En esa etapa contó con la asesoría del health coach Alex Wiesner -entonces CEO de la cadena de gimnasios Energy, hoy en la mira tras la quiebra-, además del trabajo de Navarrete, quien permaneció como su entrenador personal y hoy es el encargado de las sesiones que realiza antes de iniciar la jornada presidencial.

Loncon reaparece en movimiento político de Mundaca

A las 10.00 horas de este sábado, en Puente Alto, reaparecerá la expresidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, en una actividad política.

Lo hará en el quinto encuentro territorial del nuevo movimiento que están armando figuras independientes del mundo de izquierda, como el gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca; el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo; el alcalde de La Cisterna, Joel Olmos, y la senadora Fabiola Campillai.

Loncon asumió un alto protagonismo mediático durante el periodo de la Convención, que terminó con una imponente victoria del Rechazo en las urnas, ante la propuesta de nueva Constitución.

Elisa Loncon

Ahora será una nueva cara del movimiento político que algunos proyectan como un nuevo partido que entre a disputar el electorado de la izquierda, como el Frente Amplio y el Partido Comunista. La colectividad, en todo caso, aún no tiene un nombre definido.

El despido de Thayer

El pasado viernes 19 de junio, el exdirector de Migraciones, Luis Thayer, recibió una carta de la Universidad Católica Silva Henríquez, casa de estudios en la que hasta entonces se desempeñaba como académico de la Escuela de Sociología y Trabajo Social.

En esa misiva, la UCSH comunicó a Thayer su desvinculación por “necesidad de la empresa”. El asunto afectó laboralmente a quien, precisamente esa semana, había estado en el ojo del huracán por la polémica iniciada días antes por el preinforme de Contraloría que investigó las visas por reunificación familiar de haitianos.

Según pudo conocer este medio, el exdirector de Migraciones fue desvinculado, según las explicaciones argumentadas en la carta, por razones económicas de la universidad, aunque también apuntan a sus recientes polémicas apariciones públicas.

“En la decisión, además de la situación financiera ya descrita, ha resultado ineludible considerar situaciones de reciente ocurrencia que han expuesto la imagen institucional, afectando nuestra marca y su prestigio, producto de su comparecencia en medios de comunicación nacional por coyunturas ajenas al quehacer académico, pero que no fueron debidamente separadas de su rol como académico de la universidad”, se lee en la misiva.

Por último, argumentaron que “dicha conducta ha traído cuestionamientos a la Iglesia Católica en redes sociales, producto del vínculo con nuestra universidad y su carácter de institución de la Iglesia”.

Consultado al respecto, Luis Thayer aseguró que “no me voy a referir públicamente porque está en la órbita de mi vida privada”.

Biblioteca presidencial: libros sobre Piñera e Insulza se suman al estante de Kast

En los últimos días, el Presidente José Antonio Kast sumó nuevas lecturas a su biblioteca personal, ambas vinculadas a figuras de la política chilena, aunque de trayectorias muy distintas.

La primera entrega estuvo a cargo de Magdalena Piñera, hija del fallecido expresidente Sebastián Piñera, quien llegó hasta La Moneda para obsequiar al Mandatario el libro “Sebastián Piñera Echenique, en 50 voces globales”. La publicación reúne testimonios de medio centenar de líderes y personalidades internacionales que recuerdan la trayectoria política y humana del exmandatario, entre ellos Barack Obama, José “Pepe” Mujica, Emmanuel Macron y Kristine Tompkins.

Días después fue el turno del embajador designado de Chile en México, Francisco Chahuán. Antes de asumir oficialmente sus funciones diplomáticas -viaje previsto para el próximo martes-, el exsenador sostuvo una reunión con el Presidente y le entregó un ejemplar de “José Miguel Insulza, la diplomacia del consenso”, obra escrita en conjunto con el también exsenador Jaime Quintana.

El volumen repasa la trayectoria del exsenador, excanciller y exsecretario general de la OEA, una de las figuras más influyentes de la política exterior chilena de las últimas décadas.

Dra. Izkia Siches: la exministra del Interior ahora es infectóloga

Dos años después de iniciar una nueva etapa académica, la exministra del Interior Izkia Siches anunció esta semana que concluyó su subespecialización en infectología. Lo hizo a través de sus redes sociales, donde compartió el término de su formación y recibió numerosas felicitaciones de colegas y profesionales de la salud.

La médica, que ya era especialista en medicina interna, decidió en 2023 pausar nuevamente la devolución de la beca estatal con la que cursó esa especialidad para realizar una subespecialización en infectología. Durante ese período se formó en el Hospital Clínico San Borja Arriarán y completó el programa de dos años, equivalente a cuatro semestres de dedicación.

Desde su salida del gabinete del expresidente Gabriel Boric, Siches optó por retomar plenamente su carrera médica. Regresó inicialmente al Hospital San Juan de Dios para continuar con el Período Asistencial Obligatorio (PAO) asociado a su beca de especialidad y, posteriormente, interrumpió ese proceso para cursar la nueva formación, tal como permite la normativa en casos autorizados.

De acuerdo con antecedentes del Servicio de Salud Metropolitano Occidente, una vez concluida esta etapa deberá retomar la devolución pendiente de su beca de medicina interna y, además, cumplir con el nuevo período asistencial derivado de la subespecialidad. La exsecretaria de Estado se ha mantenido alejada de la primera línea política: no regresó a colaborar con el gobierno anterior, tampoco retomó un rol gremial en el Colegio Médico y ha concentrado su actividad profesional exclusivamente en el ejercicio de la medicina.

El reclamo de Durán que terminó con su micrófono apagado

Faltaban pocos minutos para que la sala de la Cámara empezara a discutir la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau (FA), cuando -este martes- el diputado Eduardo Durán (RN) hizo una petición a la mesa de la corporación: suspender la votación del libelo.

Invocando el fallecimiento de un menor en la comuna de San Bernardo que había ocurrido ese día en la madrugada, el parlamentario intentó que la sala abandonara el único tema en la tabla de ese día. Sin embargo, se encontró con un doble portazo: primero lo hizo callar Felipe Camaño y luego el secretario general de la Cámara, Miguel Landeros.

Ante su insistencia, le apagaron el micrófono, lo que que motivó al diputado a ir hasta la mesa para continuar con su reclamo.

Kast le quita otro voto de la derecha a la acusación contra Grau

Además de la inhabilidad que ya presentó el senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli), aparentemente sin querer, el Presidente José Antonio Kast le arrebató otro hipotético sufragio a la derecha ante la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau.

El senador Manuel José Ossandón (RN), cuyo voto en todo caso tampoco estaba asegurado a favor del libelo, fue invitado por el Mandatario para su gira por Paraguay y Uruguay.

Para anular el efecto de su ausencia, el legislador ya pidió permiso constitucional, por lo tanto, con ello baja el quórum de aprobación de 26 a 25 votos. El problema es que sin Cruz-Coke ni Ossandón, el sector solo contaría con 24 senadores, entre los cuales no todos están convencidos de apoyar el libelo.