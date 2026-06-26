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    Contraloría detecta irregularidades por más de $1.847 millones en Corporación Municipal de Castro

    El órgano fiscalizador determinó remitir los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    Foto: Contraloría.

    La Contraloría Regional de Los Lagos detectó pagos irregulares realizados por la Corporación Municipal de Castro para la Educación, Salud y Atención al Menor (CMC) a empresas externas por más de $1.847 millones, entre otros hallazgos.

    La investigación se abrió luego de recibir una denuncia ciudadana bajo reserva de identidad. La sede regional de la Contraloría General constató que la CMC habría realizado pagos a las empresas que sustentaban la recuperación de subsidios de licencias médicas, los cuales no estaban registrados por la corporación, mientras que en otros casos los registros de identidad y la información reportada por los proveedores no era consistente.

    Además, la CMC enfrenta 11 juicios ejecutivos originados en el cobro de facturas, cedidas a diversas empresas de factoring por un total de $833 millones, que no contaban con el respaldo efectivo de sus prestaciones.

    Entre otras irregularidades expuestas en el IF N°22 de 2026, diferencias entre los registros internos y los antecedentes entregados por las empresas, además de facturas con inconsistencias respecto de los registros del SII.

    Ante las observaciones expuestas, la CGR formulará el reparo de por más de $1.847 millones y remitirá los antecedentes al Ministerio Público, al Consejo de Defensa del Estado y al SII para que se determinen las eventuales responsabilidades.

    Más sobre:ContraloríaCastroChiloéIrregularidades

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