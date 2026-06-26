Desbaratan punto de acopio de drogas en Peñalolén: se incautaron drogas avaluadas en más de $24 millones

Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) logró desarticular un punto de acopio y distribución de droga en la comuna de Peñalolén.

El operativo se desarrolló el pasado 22 de junio, cuando detectives de la Brigada de Investigación Criminal Peñalolén, en el marco de una investigación de la Agrupación Modelo Territorial Cero, realizaron un procedimiento de entrada y registro en un domicilio ubicado en la población La Candelaria.

En el lugar, que funcionaba como centro de acopio y distribución de drogas hacia distintos sectores de Peñalolén, se encontraron más de dos kilos de droga, con un avalúo superior a los $24 millones.

Según detalló el subprefecto Fabián Alcaíno de la Bicrim Peñalolén, “se logró la incautación de diversas especies asociadas al delito, como por ejemplo cannabis sativa, clorhidrato de cocaína, cocaína base, ketamina, MDMA”.

“Así también se logró la incautación de un arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros, un cargador ampliado, un arma fogueo tipo pistola, 58 cartuchos calibre 9 milímetros y seis cartuchos calibre .380. Así también dinero en efectivo, teléfonos celulares y un vehículo marca MG”, agregó.

A raíz del hecho fue detenido un sujeto de nacionalidad chilena, el cual registraba antecedentes por infracción a la ley de armas.