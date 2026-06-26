Alucinógeno variante del LSD: incautan por primera vez la “droga del terror” en Antofagasta

Casi una veintena de detenidos y la incautación, por primera vez en la Región de Antofagasta, de una potente variante del LSD conocida como la “droga del terror”, dejaron los allanamientos realizados por Carabineros en coordinación con el Ministerio Público.

El fiscal regional (s) Cristian Aguilar Aranela, explicó que se desarrollaron tres procedimientos distintos que condujeron a la detención de 19 imputados.

La mayor parte de ellos ya fueron formalizados por el Ministerio Público por delitos como tráfico de drogas, porte de arma de fuego, tenencia de arma de fuego y tenencia de municiones.

Aguilar destacó que este tipo de acciones investigativas son parte de la estrategia de combate al tráfico de drogas y crimen organizado que impulsa la Fiscalía Regional de Antofagasta, que busca atacar no solo a las organizaciones transnacionales, sino que también a aquellas que están presentes en los barrios y poblaciones.

En relación a la detección de nuevas drogas sintéticas, el persecutor dijo que aquello constituye una señal de alerta.

“Por eso mismo es que estamos desplegando distintas estrategias para, justamente, atacar todas las manifestaciones del crimen organizado, tanto la comisión del delito mismo, como los dineros que se recaudan y que provienen del lavado de activos para, por esa vía, desbaratar este tipo de organizaciones”, sostuvo.

Por su parte, el general Cristian Montre Soto, jefe de la Zona Antofagasta de Carabineros, señaló que el crimen organizado constantemente está buscando formas de asentarse en campamentos y poblaciones, de ahí la relevancia de impulsar este tipo de procedimientos al interior de las ciudades.

El uniformado también se refirió con preocupación al hallazgo de la llamada droga del terror en esta intervención.

“Es una alerta para nosotros y vamos a continuar investigando para impedir que este tipo de sustancias se instalen en nuestro país”, recalcó.

En tanto, la delegada presidencial regional, Katherine López Rivera, felicitó el trabajo realizado por Carabineros y el Ministerio Público.

“Estamos sacando armamento de las calles, que es lo que está intimidando a nuestra población”, afirmó.

En uno de los procedimientos, personal del OS-7 de Carabineros hizo ingreso a once domicilios de los sectores Bonilla y El Ancla de Antofagasta, vinculados a la comercialización de drogas, logrando la detención de nueve chilenos y un venezolano, así como la incautación de clorhidrato de cocaína, pasta base de cocaína, marihuana y ketamina.

Allí, el personal policial detectó 220 comprimidos de la droga sintética similar al LSD, conocida como “droga del terror”, ya que uno de sus principales efectos es infundir un estado de pánico en quienes la consumen.

En otro procedimiento, personal de OS-9 hizo ingreso a un domicilio del campamento Vista Hermosa, deteniendo en el lugar a un chileno de 40 años con antecedentes penales, que mantenía en su poder dos revólveres y un rifle, además marihuana a granel.

En un tercer procedimiento, personal de la 3° Comisaría de Carabineros que respondía a una denuncia por ruidos molestos en calle Bolívar, detuvo a siete extranjeros, incautando durante la diligencia marihuana, clorhidrato de cocaína, tres pistolas, cargadores y municiones.