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    Registran pulso de cenizas en el complejo volcánico Nevados de Chillán

    Actualmente hay activa una alerta técnica amarilla para el sistema volcánico. Además, desde el 20 de junio se mantiene un perímetro de seguridad de 1 kilómetro alrededor del cráter activo y la restricción de ingreso a este.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Registran pulso de cenizas en el complejo volcánico Nevados de Chillán Red de Emergencia ONG en X

    La tarde de este viernes se registró un pulso de cenizas proveniente del complejo volcánico Nevados de Chillán.

    El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) mantiene activa una alerta técnica amarilla por la actividad del complejo desde el pasado 15 de junio de este año.La determinación la justificaron en el “incremento sostenido en la ocurrencia de sismicidad asociada con la dinámica de fluidos" desde finales de febrero de 2026.

    “Con la actividad sísmica que se ha observado en las últimas semanas, junto con los antecedentes de actividad superficial del último ciclo eruptivo, entre los años 2015 y 2022, es esperable la ocurrencia de explosiones de baja magnitud a nivel de cráter Nicanor que afecten el entorno inmediato en un radio de 1 kilómetro”, añadieron en esa ocasión.

    Además de lo anterior, se mantiene una alerta temprana preventiva para las comunas de Pinto y Coihueco, en la región de Ñuble, debido a la actividad volcánica.

    El pasado 20 de junio, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) estableció un perímetro de seguridad para ambas comunas, correspondiente a 1 kilómetro alrededor del cráter activo y la restricción de ingreso a este.

    “En función de este antecedente, se señala la restricción de acceso a la zona indicada, proceso que implica el despliegue de recursos y capacidades de los sistemas locales, lo que se reforzará por los sistemas regionales y nacionales, de forma escalonada y en cuanto sea requerido”, explicaron en aquella ocasión.

    Más sobre:Complejo volcánicoNevados de ChillánAlerta técnica amarillaCenizasPintoCoihuecoRegión de ÑubleSenapredSernageominVolcán

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