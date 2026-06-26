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    Política

    Alvarado sale en defensa de Kast y dice que no se excedió en cruce con mujer de Villarrica: “Él es una persona cercana”

    El altercado que protagonizó el Mandatario con una mujer en Villarrica ha sido reprochado por varias voces de la política, y no solo de Chile.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    El biministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado, defendió al Presidente José Antonio Kast ante las críticas que han surgido en torno al cruce que tuvo ayer jueves con una mujer en Villarrica, en el marco de su gira por La Araucanía.

    Y es que el altercado de cerca de dos minutos que protagonizó el Presidente y ha dado de qué hablar, quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales.

    En resumen, todo comenzó cuando un menor -que estaba junto a la mujer- se habría negado a darle la mano en modo de saludo al Presidente. El altercado subió de tono después de que la señora tratara de nazi al Mandatario, lo que llevó a Kast a responderle.

    “Para qué viene para acá a interrumpir un acto en que está toda la gente feliz”, señaló Kast, mientras apuntaba con su dedo.

    Luego de otros cruces de palabras, finalmente, el Presidente se retiró del lugar mientras gritaba “viva la libertad”.

    Tenso momento de Presidente Kast en Villarrica.

    La actitud del Mandatario ha sido reprochada por varias voces de la política, y no solo de Chile. Por ejemplo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, publicó en X: “Cuando se lleva al poder la soberbia y el desprecio a la gente, la gente debe resistir para defender sus derechos”.

    Frente a esto, Alvarado lamentó los dichos del líder colombiano y le recomendó “que se preocupe y ocupe su tiempo en preparar una buena transmisión de mando en Colombia”.

    Luego, al ser consultado sobre si Kast se excedió en el tono de la conversación, dijo: “No. Yo he acompañado en múltiples oportunidades a terreno al Presidente y es una persona cercana que recibe mucho afecto. Él siempre está disponible a escuchar a las personas y como siempre sucede cuando una autoridad, especialmente el Presidente, está en terreno, existen personas que se acercan con intenciones de saludar, valorar su trabajo, felicitarlo, sacarse una fotografía y por supuesto también existen excepciones. En este caso entiendo una señora que tenía unos procesos judiciales, excede sus comentarios respecto al Presidente y el Presidente responde pidiendo respeto para él y para los demás”.

    Más sobre:José Antonio KastIván PodujeJorge Quiroz

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