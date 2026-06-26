SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Trump amenaza con arancel de 100% a países que impongan impuestos digitales a empresas estadounidenses

    El presidente publicó la advertencia en Truth Social y señaló que la medida superaría cualquier acuerdo comercial vigente o en negociación.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Donald Trump. Foto: Europa Press/Contacto/Shawn Thew - Pool via CNP.

    El presidente Donald Trump amenazó este viernes con imponer un “arancel de 100%” a los bienes de cualquier país que establezca un impuesto a los servicios digitales que afecte a empresas estadounidenses.

    “Este ARANCEL superará los acuerdos comerciales celebrados con el país, ya sean implementados, firmados o no”, escribió Trump en su cuenta de Truth Social.

    El mandatario agregó que los aranceles “serán impuestos de inmediato” si los países avanzan con sus planes de impuesto digital.

    Trump ya había advertido con anterioridad que tomaría represalias contra los países que apliquen este tipo de gravámenes, argumentando que apuntan de manera injusta a los gigantes tecnológicos estadounidenses.

    El año pasado amenazó con cortar todas las conversaciones comerciales con Canadá a raíz de su propia versión del impuesto. Ottawa finalmente eliminó el tributo poco antes de que entrara en vigencia.

    De acuerdo a CNBC, los impuestos a los servicios digitales están típicamente estructurados para aplicarse únicamente a las compañías tecnológicas más grandes y consolidadas del mundo, como Meta, Alphabet y Amazon, todas ellas firmas estadounidenses.

    Que dice Europa

    Más de una docena de países han implementado este tipo de gravámenes. En su publicación del viernes, Trump señaló específicamente a “numerosos países europeos” que, según indicó, están evaluando imponer estas cargas tributarias.

    De acuerdo a El País, el aplicar un impuesto a los servicios digitales es una de las fórmulas que analizan ahora los Estados miembros de la Unión Europea para evitar recortes en el nuevo marco financiero plurianual.

    Esa tasa, que ha propuesto el Parlamento Europeo, podría aportar alrededor de 5.000 millones de euros anuales al presupuesto comunitario, según un documento de trabajo elaborado a petición de la Eurocámara y al que tuvo acceso el diario español.

    La Comisión Europea ha recordado este viernes, tras la nueva amenaza de Trump, que la UE y sus Estados miembros tienen el derecho soberano de regular las actividades económicas en su territorio, “en consonancia” con sus “valores democráticos y compromisos internacionales”.

    Bruselas ha advertido en un comunicado que las medidas unilaterales que atentan contra estas políticas legítimas son injustificadas y remarca que responderá “con rapidez y contundencia” para defender sus derechos y su autonomía regulatoria.

    Más sobre:Aranceles

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Presidente Kast nombra a exjefe de campaña de Matthei como embajador en Reino Unido

    Cencosud sigue expandiéndose y ahora anuncia compra de cadena mayorista Makro en Colombia

    Líbano e Israel firman en Washington un acuerdo marco para sentar las bases de una “paz y seguridad duraderas”

    Festival CUIR CUIR para niñeces y adolescencias diversas regresa e itinera por Cerro Navia, Providencia y Santiago

    Poduje da por zanjada diferencia con Quiroz por recortes: “Todos los ministros de Hacienda tienen que ser devotos a la virgen del puño”

    No todas las grasas son iguales: cuál aumenta el riesgo de diabetes tipo 2 y cuál ayuda a combatir la enfermedad

    Lo más leído

    1.
    Otro cambio de Millicom: beneficios y descuentos del Club Movistar ya no están disponibles

    Otro cambio de Millicom: beneficios y descuentos del Club Movistar ya no están disponibles

    2.
    Cencosud sigue expandiéndose y ahora anuncia compra de cadena mayorista Makro en Colombia

    Cencosud sigue expandiéndose y ahora anuncia compra de cadena mayorista Makro en Colombia

    3.
    Tribunal ambiental rechaza reclamaciones y respalda proyecto de autopista AVO II que ya está en construcción

    Tribunal ambiental rechaza reclamaciones y respalda proyecto de autopista AVO II que ya está en construcción

    4.
    CMF cancela la inscripción de fintech ligada al Tren de Aragua y no podrá seguir prestando servicios financieros

    CMF cancela la inscripción de fintech ligada al Tren de Aragua y no podrá seguir prestando servicios financieros

    5.
    Precio del petróleo vuelve a situarse en los niveles previos a la guerra y el barril rompe los US$ 70

    Precio del petróleo vuelve a situarse en los niveles previos a la guerra y el barril rompe los US$ 70

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer

    Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer

    Servicios

    Rating del jueves 25 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 25 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Nueva Zelanda vs. Bélgica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Nueva Zelanda vs. Bélgica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Egipto vs. Irán en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Egipto vs. Irán en TV y streaming

    Presidente Kast nombra a exjefe de campaña de Matthei como embajador en Reino Unido
    Chile

    Presidente Kast nombra a exjefe de campaña de Matthei como embajador en Reino Unido

    Poduje da por zanjada diferencia con Quiroz por recortes: “Todos los ministros de Hacienda tienen que ser devotos a la virgen del puño”

    Municipalidades de la zona oriente se adelantan a la Ley de Seguridad Municipal e instauran test de droga para inspectores de seguridad

    Cencosud sigue expandiéndose y ahora anuncia compra de cadena mayorista Makro en Colombia
    Negocios

    Cencosud sigue expandiéndose y ahora anuncia compra de cadena mayorista Makro en Colombia

    Trump amenaza con arancel de 100% a países que impongan impuestos digitales a empresas estadounidenses

    Ley fintech: CMF rechaza solicitud de Orionx para operar y la plataforma de criptomonedas asegura que apelará

    No todas las grasas son iguales: cuál aumenta el riesgo de diabetes tipo 2 y cuál ayuda a combatir la enfermedad
    Tendencias

    No todas las grasas son iguales: cuál aumenta el riesgo de diabetes tipo 2 y cuál ayuda a combatir la enfermedad

    Soy odontólogo y así es cómo puedes mantener tus dientes fuertes

    El hábito que “rejuvenece” funcionalmente al cerebro, según una investigación

    Senegal se destapa y consigue espectacular goleada sobre Irak que lo hace soñar con la segunda ronda del Mundial
    El Deportivo

    Senegal se destapa y consigue espectacular goleada sobre Irak que lo hace soñar con la segunda ronda del Mundial

    Francia cumple la predicción de Haaland y golea a la alternativa Noruega gracias a una espectacular tarde de Dembelé

    A 10 años de la Copa América Centenario: el radical cambio de rumbo de la Roja y Argentina en una década

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?
    Tecnología

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Cómo es la serie HONOR 600 que llega a Chile: con IA avanzada, cámara nocturna de 200MP y batería de 7000mAh

    Con IA avanzada y fotografía de retrato profesional: confirman la llegada de HONOR 600 Series a Chile

    Festival CUIR CUIR para niñeces y adolescencias diversas regresa e itinera por Cerro Navia, Providencia y Santiago
    Cultura y entretención

    Festival CUIR CUIR para niñeces y adolescencias diversas regresa e itinera por Cerro Navia, Providencia y Santiago

    Pablo Larraín filmará película sobre Allende y el Golpe de Estado de 1973

    “Wannabe”, la historia tras la canción que convirtió a las Spice Girls en un fenómeno global hace 3 décadas

    Líbano e Israel firman en Washington un acuerdo marco para sentar las bases de una “paz y seguridad duraderas”
    Mundo

    Líbano e Israel firman en Washington un acuerdo marco para sentar las bases de una “paz y seguridad duraderas”

    Los terremotos en Venezuela obligan a EE. UU. a mostrar la cara humanitaria de la “doctrina Donroe” de Trump

    Trump acusa a Irán de atacar buques en Ormuz: “Es una violación estúpida de nuestro acuerdo”

    Más que un oficio: el espacio donde personas con discapacidad construyen autonomía
    Paula

    Más que un oficio: el espacio donde personas con discapacidad construyen autonomía

    Escuelas que protegen: cuando la confianza se convierte en una estrategia de prevención

    Mi mascota y yo: nos volvimos a poner de pie juntas