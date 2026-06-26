Trump amenaza con arancel de 100% a países que impongan impuestos digitales a empresas estadounidenses

El presidente Donald Trump amenazó este viernes con imponer un “arancel de 100%” a los bienes de cualquier país que establezca un impuesto a los servicios digitales que afecte a empresas estadounidenses.

“Este ARANCEL superará los acuerdos comerciales celebrados con el país, ya sean implementados, firmados o no”, escribió Trump en su cuenta de Truth Social.

El mandatario agregó que los aranceles “serán impuestos de inmediato” si los países avanzan con sus planes de impuesto digital.

Trump ya había advertido con anterioridad que tomaría represalias contra los países que apliquen este tipo de gravámenes, argumentando que apuntan de manera injusta a los gigantes tecnológicos estadounidenses.

El año pasado amenazó con cortar todas las conversaciones comerciales con Canadá a raíz de su propia versión del impuesto. Ottawa finalmente eliminó el tributo poco antes de que entrara en vigencia.

De acuerdo a CNBC, los impuestos a los servicios digitales están típicamente estructurados para aplicarse únicamente a las compañías tecnológicas más grandes y consolidadas del mundo, como Meta, Alphabet y Amazon, todas ellas firmas estadounidenses.

Que dice Europa

Más de una docena de países han implementado este tipo de gravámenes. En su publicación del viernes, Trump señaló específicamente a “numerosos países europeos” que, según indicó, están evaluando imponer estas cargas tributarias.

De acuerdo a El País, el aplicar un impuesto a los servicios digitales es una de las fórmulas que analizan ahora los Estados miembros de la Unión Europea para evitar recortes en el nuevo marco financiero plurianual.

Esa tasa, que ha propuesto el Parlamento Europeo, podría aportar alrededor de 5.000 millones de euros anuales al presupuesto comunitario, según un documento de trabajo elaborado a petición de la Eurocámara y al que tuvo acceso el diario español.

La Comisión Europea ha recordado este viernes, tras la nueva amenaza de Trump, que la UE y sus Estados miembros tienen el derecho soberano de regular las actividades económicas en su territorio, “en consonancia” con sus “valores democráticos y compromisos internacionales”.

Bruselas ha advertido en un comunicado que las medidas unilaterales que atentan contra estas políticas legítimas son injustificadas y remarca que responderá “con rapidez y contundencia” para defender sus derechos y su autonomía regulatoria.