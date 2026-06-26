El nuevo reproche de Poduje a Quiroz por recortes: “Tengo un ministro de Hacienda que no me quiere dar un peso”

El ministro de Vivienda, Iván Poduje, volvió a enviarle un mensaje al titular de Hacienda, Jorge Quiroz, a raíz de los recortes de presupuesto a todas las carteras, del orden del 3%.

No es la primera vez que el arquitecto dirige palabras al jefe de la billetera fiscal, ya que en abril pasado al ser requerido si el economista podía obligarlo a hacer el ajuste fiscal, señaló: “No, yo tengo un solo jefe, se llama José Antonio Kast , es el Presidente de Chile, él es mi único jefe, yo me debo a él y a los chilenos. El ministro Quiroz es un ministro más entre muchos de los que hay”.

Las nuevas declaraciones de Poduje, en torno a la misma materia, fueron desde Temuco, donde se desarrolló el Encuentro Nacional Empresarial de La Araucanía (Enela) 2026.

“Yo tengo un ministro de Hacienda que no me quiere dar un peso”, dijo el titular de Vivienda, lo que sacó risas de los presentes.

Luego, el secretario de Estado recreó un supuesto diálogo con Quiroz: “Necesito 500 mil UF para arreglar... No, no las tiene, páguelas usted... Si no tengo plata, no está en el presupuesto... Bueno, que se joda... Pero, ¿qué hago? Están las familias pidiendo la asignación directa... Bueno, problema suyo”.

Más adelante, Poduje reclamó: “¿Qué voy a hacer con Quiroz? Imagínese lo que es para mí decirle a ese hombre, devoto a la Virgen del Puño, que tengo que pedirle (recursos)“.